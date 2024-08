De Kiss & Ride van een festival is de plek voor een vriendelijke knuffel, een romantische zoen of een lullig afscheid waarbij wat gezwaaid wordt. De een is blij dat zijn kind even is opgerot en de ander hoopt maar dat haar kleine meid het feest überhaupt overleeft. Ik ging vrijdagmiddag naar de Kiss & Ride van Lowlands om te zien hoe het afscheid hier zou zijn. Na een hele hoop ‘doe je voorzichtig’ konden de meesten elkaar gelukkig wel een weekendje loslaten.

