We zochten de tragedie van het afscheid op bij de Kiss & Ride van Lowlands

De Kiss & Ride van een festival is de plek voor een vriendelijke knuffel, een romantische zoen of een lullig afscheid waarbij wat gezwaaid wordt. De een is blij dat zijn kind even is opgerot en de ander hoopt maar dat haar kleine meid het feest überhaupt overleeft. Ik ging vrijdagmiddag naar de Kiss & Ride van Lowlands om te zien hoe het afscheid hier zou zijn. Na een hele hoop ‘doe je voorzichtig’ konden de meesten elkaar gelukkig wel een weekendje loslaten.

Karin en Micky



Noisey: Is dit de eerste keer dat je je dochter afzet bij Lowlands?

Karin: Nee, nee. Zeker niet. Ik doe dit al jaren. Ik ben zelf nooit naar het festival geweest, maar thuis luister ik wel de artiesten die Micky naar me doorstuurt. Dan krijg ik weleens kriebels om ook te gaan, maar ik denk dat ik dan op een ander terrein moet gaan staan. Wie weet volgend jaar. Ik heb wel een vriendin waarmee ik zou willen gaan.

Heb je nog moederlijke adviezen aan je dochter gegeven?

Karin: Nee, dat vind ik echt onzin hoor. Ik krijg liever adviezen van haar over leuke bandjes die ik kan checken op YouTube.

Hoe heb jij je moeder zo ver gekregen dat ze jullie zou brengen?

Micky: Ik heb haar vorige week mee uit eten genomen.

Karin: Ik dacht dat dat voor mijn verjaardag was?

Micky: Eh…

Karin: Ik ben er dus mooi ingeluisd.

Volgens mij vind je het wel gezellig, toch?

Karin: Ja, al die meiden in mijn auto vind ik heel gezellig. Kletsen, muziek aan en croissantjes uitdelen.

Je hebt wel een beetje een patserbak.

Karin: Ha, dan heb je de binnenkant nog niet gezien. Ouderwets met bruin leer.

Welke muziek past daar nou bij?

Karin: Micky wilde Bert en Ernie aanzetten.

Micky: Mam, please.

Dylan



Noisey: Wie brengt hier wie weg?

Dylan: Ik breng deze oudjes weg. Dat zijn mijn moeder en stiefvader en vrienden van ze.

Dit voelt als de omgekeerde wereld, Dylan.

Ik breng ze elk jaar weg. In de avond haal ik ze weer op. En dan morgenochtend weer terug. Ik ben net een taxichauffeur. We wonen verderop in Dronten, dus het is een kleine moeite.

Waarom ga je zelf niet naar het festival?

Het is meer hun ding. Ik houd wel van festivals, maar niet meerdaagse festivals.

Hoe komt dat?

Ik vind rijen voor de douche echt drie keer niks. En kamperen heb ik ook een hekel aan. Om heel eerlijk te zijn ben ik gewoon te ijdel.

Jamaira en Eddy

Noisey: Dit lijkt op een vader en dochter die voor het eerst samen naar Lowlands gaan.

Jamaira: Klopt, dit is mijn eerste keer. Ik ben zestien en ik ben er helemaal klaar voor. We zijn afgezet door mijn tante. Doei, tante!

Spannend zeg! Wat wil je haar laten zien, Eddy?

Eddy: Ik ben twee keer op Lowlands geweest en dit was jaren geleden. Overigens wil ik niet dat ze het hele festival achter mij aan gaat lopen, Ze moet lekker zelf op stap gaan en naar optredens gaan kijken.

Is dat wel een goed idee? Er lopen op het terrein veel hitsige mannen rond.

Eddy: Dat zal best, maar ik vertrouw haar helemaal. Ze zit bij de scouting dus ze staat haar mannetje wel. Een paar jaar geleden is ze zelfs al helemaal alleen naar Japan gegaan.

Wanneer worden jullie weer opgehaald?

Eddy: Vanavond alweer. Misschien moet ik wel gesleept worden in zo’n bolderkar, zo fris als nu zie je mij niet meer.

Stel, zeven jaar samen. Anoniem.



Noisey: Is dit de eerste keer dat je je vriendin afzet voor Lowlands?

Man: Het is haar allereerste keer. Ik ben meerdere keren naar Lowlands geweest, maar dit jaar moest ik werken.

Je vriendin gaat met vriendinnen de tent afbreken, denk ik. Ben je niet jaloers?

Man: Nee hoor, wij zijn daar heel relaxed in. Ik ga vanavond ook naar een feestje. Ze moet gewoon heel veel plezier maken.

Vind je het spannend zo’n eerste keer?

Vrouw: Ik vind vooral het kamperen spannend. Dat heb ik namelijk ook nog nooit gedaan. Ik ben erop voorbereid dat ik mij vies ga voelen.

Gaan jullie elkaar missen?

Vrouw: Nee, ik vind het wel even lekker een paar dagen zonder hem. We hebben al zeven jaar een relatie en we wonen samen. Dan is zo’n weekend best wel lekker.

Joyce, Matthijs en hond Yara





Noisey: Dit lijkt meer op een Kiss & Ride voor de hond. Ga je haar missen?

Matthijs: Ik ga Yara zeker missen, maar ik zie haar maandag weer. Ik ga haar zo even flink knuffelen voordat ik ga.

Ga je je vriendin ook een beetje missen?

Matthijs: Mijn vriendin gaat een weekend naar Friesland, dus die vermaakt zich wel.

Waarom wilde jij niet mee naar Lowlands?

Joyce: Ik ben nog nooit naar Lowlands geweest, op zich zou ik best wel een keertje willen gaan.

Matthijs: Ik was zelf helemaal vergeten dat ik ging, mijn vrienden hebben maanden geleden al kaarten gekocht.

Joyce: Misschien volgend jaar.

Matthijs: Ja, wie weet.

Ben je tijdens de reis al een beetje in de sfeer gekomen?

Matthijs: We hebben lekker tweeëneenhalf uur in de auto naar 3FM geluisterd. Onder anderen Mura Masa en Mumford & Sons kwamen voorbij. Naar die optredens ben ik ook het meest benieuwd.

De Kiss & Ride-beveiliging





Noisey: Is er al iets echt smerigs gebeurd hier op de Kiss & Ride?

Wout: Wouter heeft net lopen kotsen in de bosjes, dat vind ik best smerig.

Ja, dat is best wel goor. Iets te hard gegaan gisteren?

Wout: Wij zijn hier al vanaf woensdag en onder het personeel zijn al meerdere feestjes gehouden.

Heb je geen speekselsporen moeten opruimen?

Wout: Ha, nee. Het is heel erg braaf allemaal hier bij de Kiss & Ride. Veel groepen vriendinnen die worden afgezet door papa en mama. En dan maken ze even een groepsfoto en hoor je opmerkingen zoals: “Doe voorzichtig lieverd en drink niet te veel!”

Nou, veel succes vandaag en doe voorzichtig.

Zeg dat maar tegen Wouter.

