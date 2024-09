We zouden allemaal MSG over ons eten moeten strooien

Je hebt er vast weleens over gehoord: MSG, oftewel mononatriumglutamaat. Het wordt veel gebruikt als smaakversterker, vooral in Chinees eten, maar het komt ook gewoon in de natuur voor – bijvoorbeeld in tomaten en Parmezaanse kaas. In de toko kun je het kopen onder de naam ve tsin. Het idee bestaat dat MSG slecht voor je is, maar als het aan voedingsdeskundige Steve Witherly ligt, vergeten we dat idee het liefst vandaag nog.

MSG is een natriumzout van glutaminezuur, een fundamenteel aminozuur en volgens Witherly is het juist goed voor je. Hij noemt het zelfs ‘superzout’ en hij spoort zijn kinderen aan om er meer van te eten.

Videos by VICE

“Ik probeer mijn kinderen gezonder te laten eten, dus ik strooi een beetje MSG over de maaltijden. Dat spul is ontzettend krachtig. Voorbeeld: laatst had ik een volkoren pizza gebakken – mijn kinderen haten volkoren – dus ik deed wat MSG in de tomatensaus, en ze hebben heerlijk zitten smullen. Broccoli is echt ontzettend lekker als je er wat boter, knoflook en MSG bij doet,” vertelt hij tegen Business Insider.

Kort samengevat: MSG is hartstikke veilig, ondanks dat er vaak kritiek op wordt geleverd.

“We hebben onderzoek gedaan aan de Universiteit van Californië, waar we bekers dronken met 25 gram MSG erin, er er gebeurde niks.”

Het blijkt dat de slechte reputatie van MSG komt door een onderzoek uit 1968, waar het spul gelinkt wordt aan het Chinese Restaurant Syndrome. Het idee was dat als je veel Chinees at – en dus ook veel MSG – dat zou leiden tot hoofdpijn, uitslag, pijn in de borst en een verdoofd gevoel. Witherly zegt dat uit recent onderzoek blijkt dat er geen nadelen naar voren kwamen. De American Chemical Society is het met hem eens: “MSG kan tijdelijk invloed hebben op mensen, als het in enorme hoeveelheden en op een lege maag wordt ingenomen. Maar het is volstrekt veilig voor het overgrote deel van de mensen.”

Witherly zegt dat MSG goed is voor kinderen, omdat een snufje ervoor kan zorgen dat ze hun groente wél opeten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is MSG een natuurlijk product dat voorkomt in onder andere tomaten, paddenstoelen, kaas en andere soorten voedsel. Het staat bekend om zijn smaakversterkende eigenschappen.

Kortom: misschien komt het Chinese Restaurant Syndrome wel gewoon omdat we standaard een kilo bami eten bij de Chinees, en niet per se omdat er MSG doorheen zit.