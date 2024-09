Webcammers vertellen hoe je de beste naaktselfie maakt

Sexy foto’s nemen is moeilijk. Stel je voor, je ligt lekker onder de dekens in je Winnie de Poeh pyjama als je een berichtje van je liefje krijgt. Oh god, hij vraagt om een naaktfoto.

De paniek slaat toe – hoe kan je op dit moment in hemelsnaam sexy zijn? Hij mag natuurlijk niet weten dat je leven eigenlijk draait om het kijken van kookprogramma’s op Netflix. Bovendien: geparfumeerde uien van gedroogde kruiden ga jij natuurlijk nooit zelf maken. Je gezicht ziet er flets en paarsachtig uit, als een oude blauwe plek. Je pakt je enige mooie setje ondergoed uit je wasmand – hij ruikt het toch niet. Je zet je mobiel op de verwarming en duwt je kont zo ver naar achter dat je buik verder uitpuilt dan je billen. De flits van de camera is helaas te fel. Je twijfelt om er een sepia-filter vanuit je msn-tijd overheen te gooien om die rooie vlekken in je gezicht te verdoezelen. Op de laatste foto ziet je geslachtsdeel eruit als een soort mini-monster met een stel uitstekende tentakels.

Videos by VICE

Het probleem is dat er slechts twee poses bekend zijn onder vrouwen: een selfie met je tieten of een foto van je kont in de spiegel. De mannenvariant is de dickpic, dat naar mijn weten meer lijkt op een gepixeleerde close-up van een erectie. Er zijn heus wel andere opties, toch? Sterker nog, ik weet dat die er zijn, want ik heb genoeg knappe mensen gezien op Instagram die ’t doen. Je kont spreiden op het aanrecht – lekker stevig neerzetten, zodat-ie op een rondvormige perzik lijkt. Vrouwen die er door middel van een two-piece naakter uitzien dan aangekleed. Of kijk maar eens naar Antoni van Queer Eye for a Straight Guy. Hij staat in een boxer in zijn keuken en spant zijn spieren aan. Maar op een andere manier dan bij die fitnessmannen. Bij Antoni lijkt het niet alsof z’n buikspieren uit elkaar klappen als bubbeltjesplastic.

Om uit te zoeken hoe je een goede foto maakt, heb ik contact gezocht met de experts, de camboys en -girls die geld verdienen met hun vreselijk sexy uiterlijk.

WAT ZIJN DE BESTE POSES

Foto via Chloe Cherry

Chloe Cherry: Mijn favoriete pose is frontaal naakt. De meeste mensen vinden het eng om zichzelf zo te zien. Ik vind het leuk om mijn lichaam te laten zien zoals ik het zie. M’n klanten zeggen altijd: “Doe je haar in een paardenstaart en zet je handen op je heupen.” Ik hou ook van foto’s die onder m’n rokje spieken. Rokjes zijn sexy, want het windt mensen op als ze een stukje van je bil zien. Dat zorgt ervoor dat ze meer willen. Een goede manier om je kont groot te laten lijken is door op de rand van de wasbak te gaan zitten, voor de spiegel. Dan draai je jezelf naar de spiegel toe en maak een foto van je gelifte billen. Als je zit worden ze namelijk het allergrootst. Een andere handige truc van pornosterren is om je broek uit te trekken tot net onder je kont. Dat randje gebruik je dan om je achterwerk omhoog te liften.

Kira Noir: Ik doe elke ochtend en avond rek- en strekoefeningen om zo ver mogelijk alle kanten op te kunnen buigen. Je moet je niet te veel focussen op dingen die jij lelijk vindt aan jezelf. Kies voor de dingen waar je trots op bent en accentueer die. Ik vind mijn kont en lippen erg mooi, dus als ik een naaktfoto maak leg ik daar de nadruk op.



Ona: Ik hou erg van extreme hoeken, een selfiestick is daarom essentieel. Een close-up van je kont van achteren maakt je heupen kleiner. En soms neem ik een foto van achteren en kijk ik over mijn linkerschouder de camera in. Ik vind een split doen ook heel mooi. Je laat dan zien hoe flexibel je bent en je kont wordt er mooi vol van. Ik neem echt honderden foto’s. Soms gaat dat heel snel, soms duurt het uren, dat ligt eraan waarvoor ik het doe. Als ik poseer wil ik het liefst natuurlijk daglicht. Op Instagram gebruik ik altijd het Ludwig filter, of Juno. Photoshop is ook super handig.

JP and Philip: Een statief met afstandsbediening doet wonderen. Oefen ook wat in de spiegel. Kont naar achteren, je heupen iets gedraaid en dan je buikspieren aanspannen, vergeet vooral niet te ademen. Iets onverwachts laten zien, zoals een slanke jongen die z’n spieren flext of een hele gespierde guy die een androgyne pose aanneemt, kan echt de mooiste foto’s opleveren. Als het om piemels gaat; alle pikken zijn anders. Sommigen buigen naar links of rechts, sommigen omhoog of omlaag en anderen zijn recht. De meeste mensen laten hun pik groter lijken door de foto van onderaf te schieten. Maar voor de gebogen piemels werkt dit soms niet, je kan dan beter een foto maken langs de lengte van je piemel.

WAT JE WEL EN NIET MOET DRAGEN

Foto van: JP and Philip.

Chloe Cherry: Ik heb heel veel foto’s gemaakt waarbij het draadje van mijn tampon eruit hing. Dat is nogal storend, dus doe dat niet. Als je een sexy foto maakt doe dan iets aan waarin jij je prettig voelt. Accessoires maken zo’n foto extra uitdagend en persoonlijk. Ik draag graag sneakers, kousen of een honkbalpet. Deze items worden normaal als iets onschuldigs gezien dus daar iets stouts mee doen, is heel sexy.

Kira Noir: Niet iedereen vindt het relaxt om naakt gefotografeerd te worden met je benen gespreid. Dat is helemaal oké. Ik gebruik vaak mijn haar om m’n tepels te verbergen. Je moet zoveel – of weinig – dragen als je zelf wil. Ik hou persoonlijk van naaktfoto’s waarbij je nog iets aan de verbeelding overlaat. Ik vind die foto’s persoonlijk niet alleen mooier maar een close-up van je naakte zaakje gaat er gewoon al snel raar uitzien.

Ona: Ik hou van veel variatie in mijn foto’s. Foto’s met je kleren aan, slipje bijna uit, en dan helemaal naakt. Instagram verplicht ons om steeds suggestiever te zijn, zodat je meer aandacht voor je foto krijgt – je moet er echt uitspringen. Maar dat is ook superleuk. Ik ben erachter gekomen dat ik tijdens shoots hard moet werken om iets opwindends neer te zetten. Maar zodra ik uit de kleren ga, zijn de foto’s sowieso al veel spannender en zorg ik dat het beeld er zo perfect mogelijk uitziet. Maar er is een verschil tussen nudisme en naaktfoto’s maken. Naakt heeft niets te maken met opwinding – helemaal naakt zijn kan zelfs een spontane slappe opleveren – maar naaktfoto’s zijn er om iemand geil te maken. Ik hou daar wel van, want ik hou van seks. Ik vind dat opwindende naaktfoto’s meer gewaardeerd zouden mogen worden als kunstvorm – naast, natuurlijk, naakte kunstvormen waarin die opwinding niet belangrijk is – en daar wil ik aan bijdragen.

JP and Philip: Draag nooit iets waarin je je niet prettig voelt. Dat zal je altijd in de foto terugzien. Het werkt goed om mode en je seksuele zelfvertrouwen te combineren. Wij vinden het leuk om de balans te vinden tussen fashion en fetisj.

WANNEER STUUR JE DE FOTO

Foto van: Kira Noir.

Chloe Cherry: Het beste moment om je foto te sturen is wanneer de ontvanger aan het werk of met vrienden is. Dan denkt hij of zij even niet aan seks. Als je dan een naaktfoto stuurt is het een kleine tease. Het is heel opwindend om naar iemand te verlangen die je niet meteen kan hebben.

Kira Noir: Zorg ervoor dat de ander jouw naaktfoto wil ontvangen en jij hem ook wil versturen. Stuur nooit, maar dan ook nooit, zomaar een naaktfoto. Als ze er niet op zaten te wachten dan ben jij uiteindelijk die idioot. De vraag: “Hey, wil je naaktfoto’s?” wordt erg onderschat, vind ik.

Ona: Altijd.

JP and Philip: Wanneer ze om de foto’s gevraagd hebben is er nooit een slecht moment. Maar we raden de ochtenden en avonden aan. Meestal worden we geil wakker en gaan we ook weer geil naar bed. Maar een foto rond lunchtijd maakt misschien je dag opeens een stuk leuker.

HUN BESTE FOTO OOIT

https://www.instagram.com/p/BfROwjgHFBD/?utm_source=ig_embed_loading

Chloe Cherry: De beste foto die ik ooit heb genomen was helemaal naakt, frontaal. Ik had een heel kort kapsel en een schattig bosje schaamhaar, dus qua compositie zag alles er heel symmetrisch en perfect uit. Ik was in een spierwitte badkamer waar het licht heel zacht was. Ik zag eruit als een poppetje. Ik stuurde de foto naar een paar jongens met wie ik contact had en ze vonden de foto echt te gek. Ze hebben hem toen ook meteen aan hun vrienden laten zien – dat vind ik zelf heel leuk.

Ona: Ik heb ooit een selfie in de spiegel genomen en deelde het overal. Iemand zag toen een vriend van mij in de schaduw op de achtergrond staan. Die foto werd ge-repost met een rode cirkel om hem heen. Zonder dat iemand het in de gaten had werd die foto duizenden keren bekeken. Dat was best grappig. Maar mijn favoriet was buiten op een spoor in Zion Natural Park in Utah. Ik stond helemaal naakt op een rots met de wind in mijn haren. Het was prachtig.

JP and Philip: We hadden een shoot op het strand in Miami met een ingetogen fotograaf. Dus toen we onze broeken uitdeden en in het water gooiden werd hij helemaal rood, maar het werden fantastische foto’s. Ook heeft een van ons voor een fotoshoot een keertje een halve viagra-pil genomen. Die shoot moest eigenlijk heel sensueel zijn, niet sexy. Maar we bleven maar een stijve houden. We waren ook een beetje verliefd op de fotograaf dus dat maakte alles nog wat ongemakkelijker.

Alle foto’s zijn naar ons gestuurd door Chloe, Kira, Ona, en JP and Philip.