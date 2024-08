De maandag is zoals altijd weer een bittere pil. Terwijl je met slaap in je ogen en je ziel onder je arm begint aan je werk of studie, is er maar één juiste manier om deze ellende een klein beetje draaglijk te maken: muziek. Gelukkig staan je vrienden van Noisey voor je klaar met een overzicht van de beste albums die afgelopen week zijn uitgekomen. Tast toe.

Ty Dolla $ign: Beach House 3

Black Acid: Acid

S10: Antipsychotica

Jonna Fraser: Blessed II

Julien Baker: Turn Out the Lights

Rico Nasty: Sugar Trap 2

Cartiez: De Wereld Is Gelogen

John Maus: Screen Memories

Majid Jordan: The Space Between

LouiVos: Vostape, Vol. 2: Ik Chap Al Die Rappers In Me Eentje