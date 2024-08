Is de wederopstanding van de groezelige, goedkope drugs een feit?

Wat hebben 4-MMC en speed gemeen? Hun gedeelde reputatie als groezelig, rauw en vies, natuurlijk. Een paar jaar geleden zouden de meeste mensen hun neus ophalen als ze het alleen al noemden, misschien getriggerd door herinneringen aan een tijd dat ze liever zouden vergeten. Voor millennials – nu in de leeftijd van 27 tot 42 jaar – was 4-MMC misschien wel hun eerste duik in de wereld van witte poeders, een toegangspoort tot afterparty’s die zo lang duurden dat ze nu al huiveren bij de gedachte. Misschien herinnert speed hen wel aan die keer dat ze het (per ongeluk) de hele nacht in Berlijn namen en zichzelf tot laat in de volgende middag in slaap wiegden. Beide drugs zijn natuurlijk veel smeriger dan de veel minder smerige, extreem classy en volwassen, eh, cocaïne en keta waar ze allemaal zo van houden.

Maar er is een verandering gaande: Steeds meer mensen lijken terug te keren naar deze veel goedkopere stimulerende middelen, ondanks hun duistere verleden. En het is een hele nieuwe wereld voor Gen Z’ers zoals ik, die er de eerste keer niet bij waren en dus geen triggerende herinneringen hebben om bij ineen te krimpen – tenminste, nog niet. Dan is er ook nog de opkomst van het relatief nieuwe broertje van 4-MMC genaamd 3-MMC (hou je het nog bij?), dat bijna identiek is aan die eerste, maar dan zonder de smerige geschiedenis. Dus wat is er eigenlijk aan de hand?

Allereerst speed. “Ik heb de laatste tijd veel meer speed gezien in clubs en op festivals in het Verenigd Koninkrijk, een jaar geleden zou ik het alleen in Berlijn hebben gezien,” zegt Will, 26, die om privacyredenen anoniem wil blijven, net als de anderen in dit stuk. Will werkt in de mode, een branche die bekend staat om zijn voorkeur voor cocaïne, waar lijnen worden gesnoven van zilveren dienbladen (zo sjiek!) en waar soms zelfs kelken gevuld met het prijzige spul worden rondgegeven. Tegenwoordig krijgt Will echter speed aangeboden van modellen op modefeestjes. “Mensen kijken er niet echt meer van op, ook al is het goedkoop en een beetje vies,” voegt hij eraan toe, en hij benadrukt dat dit heel anders is dan toen hij in 2019 voor het eerst in deze branche begon te werken.

En dat is een van de belangrijkste redenen: Walgelijk? Misschien. Goedkoop? Zeker weten. Het is geen geheim dat we op dit moment in een verlammende financiële crisis zitten, dus als je ketchup en mayo van een ander merk moet kopen, moet je waarschijnlijk hetzelfde doen met je drugs. “Niemand van ons heeft geld, vooral niet in de modewereld,” vervolgt Will. “Ik denk dat de goedkope prijs van speed het nu veel aantrekkelijker maakt.” Voor ongeveer een tientje per gram, vergeleken met 60-100 euro voor coke, heeft hij geen ongelijk.

En terwijl sommigen echt houden van het praatgrage effect van cocaïne, gebruiken velen het gewoon om wakker te blijven. “Het is meer een energieding”, zegt Will, die opmerkt dat de eindeloos lange dagen, vooral tijdens de modeweek, een oppepper nodig hebben voor het laatste deel van het feestgedruis. Voor die mensen kan speed het perfecte, veel goedkopere alternatief zijn.

Hoe vaak is de coke die je koopt eigenlijk wel coke? Cocaïne wordt vaak versneden met zoveel andere troep – vaak ook speed – tenzij je bereid bent om veel meer geld uit te geven.

“Je kunt hier gewoon geen goedkope drugs krijgen die niet versneden of gespiked is of zoiets,” zegt Luca, 21, die onlangs vanuit Parijs naar Londen verhuisde. “Ik kocht laatst ‘cocaïne’ en het was letterlijk gewoon pure speed.” Als je toch speed gaat gebruiken, waarom dan niet het echte spul kopen voor een fractie van de prijs, toch?

De afgelopen jaren heeft het Verenigd Koninkrijk een echt probleem gehad met de zuiverheid van drugs. Van onbetrouwbare keta begin 2023 tot de ontdekking van The Loop dat meer dan een vijfde van de geteste MDMA-monsters synthetische cathinonen bevatten (dezelfde familie als mephedrone (4-MMC) en 3-MMC) in 2021, niemand weet wat veilig is.

Terwijl mensen al onbewust 4-MMC in hun pillen hebben zitten, is de erfenis ervan als favoriete drug veel wankeler. 4-MMC, in Britse slang ook vaak mcat genoemd, kwam voor het eerst op de markt in 2009 en werd legaal verkocht als plantenvoeding in headshops in het hele land. Eind 2009 meldde maar liefst één op de drie MixMag lezers dat ze het de afgelopen maand hadden gebruikt. De regering bedierf de pret echter al snel en verbood het in 2010 als Klasse B-drug. Sindsdien is het een vaste waarde geworden in de queer Londense rave- en chemseksscenes, maar buiten die context werd het niet gezien – tot nu.

Een theorie over de terugkeer van mcat in de mainstream is de recente stijging in populariteit van queer raves en clubnachten. De afgelopen jaren hebben queer parties van Inferno tot Unfold een toestroom gezien van cishet partygangers, waarvan velen nu zijn verhuisd naar grotere clubs als Corsica, The Cause en Colour Factory. Dit opent mcat voor een heel nieuw publiek en tadaa: de superverspreiding begint.

De afgelopen twee jaar heb ik veel gesprekken gevoerd met cishet vrienden of kennissen over dat ze mcat hadden ontdekt en dat ze het als een leuk risico zagen, een ongewone anekdote. Maar na verloop van tijd is dit gesprek veranderd. Wat misschien begon als een stiekeme eenmalige nak die ze in een club kregen, is veranderd in mensen die nu zeggen dat ze een zakje mcat net zo terloops meenemen als een zakje keta – een vast onderdeel van elke avond uit.

Ben, 19, ziet mcat of 4-MMC de laatste tijd zelfs opduiken in zijn alternatieve, kunstacademie-achtige kringen. “Mensen lijken een meer unieke benadering van drugsgebruik te willen, ik denk omdat coke en MDMA zo algemeen geaccepteerd zijn in de Britse mainstreamcultuur,” zegt hij. Dat is logisch. Londen zit vol met alternatieve types die ver weg willen blijven van hun kleinere thuissteden. “Mcat geeft een meer euforisch gevoel waar mensen die meer vreemde ervaringen willen voor gaan.” En nogmaals, de jongere generaties hebben niet die ingebakken negatieve perceptie van mcat, dus is de kans veel groter dat ze het eens proberen.

Maar uiteindelijk denkt Ben dat de meeste mensen die hij kent gewoon alles doen wat ze te pakken kunnen krijgen. “Ik denk dat sommige mensen zichzelf graag willen afschilderen als ‘ik zit in deze coole subcultuur of maak deel uit van een trendy heropleving’, maar eigenlijk komt het neer op beschikbaarheid,” vervolgt hij. “Als er al een opleving is, dan is die meer te wijten aan de financiële crisis dan aan de drugs zelf.

Dan is er 3-MMC, het coolere neefje van 4-MMC of mcat. Deze nieuwe designer drug, die slechts één structureel isomeer verschilt van mcat, heeft de coole kringen van Europa op zijn kop gezet. Deze drug werd in 2012 ontwikkeld door Dr. Zee – de beruchte drugsontwerper die een hele reeks ooit legale highs heeft uitgevonden, waaronder 4-MMC en 2C-B – en heeft al belangrijke party- en drugssteden zoals Parijs en Berlijn overgenomen.

“De Berlijnse dansvloeren zijn net verrotte petrischalen waar experimentele drugs worden getest voor goedkeuring door de massamarkt, en 3-MMC was deze zomer overal,” schrijft Michelle Lhooq op Substack in 2022.

“Ik bracht de zomer door in Berlijn en het was trending op zowel de drugs chats,” vertelt Lhooq aan VICE, waarmee ze één van de Telegram groepen bedoelt die de drijvende kracht zijn achter de Berlijnse zwarte markt drugseconomie, “als in de uitgaansscènes waar ik deel van uitmaak.”

Luca zegt dat 3-MMC de favoriete drug was voor iedereen in de partyscene van Parijs. “Als je koopt, dan is het altijd trois m,” aldus Luca – “trois m” is de klassieke, meer glamoureuze, Franse manier om het te zeggen. “Iedereen krijgt een gram voor een avondje uit.” Hoewel 3-MMC nog niet helemaal is doorgedrongen tot Londen, is het slechts een kwestie van tijd.

Mcat zal misschien nooit meer zo populair worden in het Verenigd Koninkrijk als vroeger – ondanks de kleine opleving die nu plaatsvindt. Maar een trendy nieuwe drug als 3-MMC (wat in principe mcat is zonder de verraderlijke geur van kattenpis) misschien wel. Ik bedoel, 3-MMC heeft tenslotte een sexier naam. Wie weet, de volgende keer dat je het menu van “Henkie G” op WhatsApp opent, besluit jij misschien ook wel om wat centen uit te sparen en voor een zak pep te gaan in plaats van dat vertrouwde envelopje coke?

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

