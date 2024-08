We vroegen wedstrijdskaters wat ze vinden van skatewedstrijden

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË’.

Skaters worden, op enkele uitzonderingen na, geplaatst in twee hokjes: wedstrijd- of niet-wedstrijd skaters. Ondanks het feit dat ze beiden dezelfde passie delen, lijken ze heel verschillend. Volgens skatewedstrijdorganisator Anton De Groot gaan er altijd skaters zijn die niet willen deelnemen, omdat ze vinden dat wedstrijden niet thuishoren in de skatewereld. Maar hij merkt dat de nieuwe generatie skaters daar anders over denkt. Door de immense overvloed aan skate content op sociale media kijken zij op een andere manier naar skaten dan de oudere generatie, die het moest doen met een beperkt aantal magazines. Met de Belgian Skate Association (BSA) probeert Anton de balans te vinden tussen wat skateboarden is en wat mainstream is. “In het algemeen gebeurt 99% van het skaten op straat, wedstrijden zijn maar 1%. Als we onze geloofwaardigheid zouden verliezen, zou er niemand nog naar onze wedstrijden komen en is er geen evenement meer.”

Skaten wordt nu ook een onderdeel van de Olympische Spelen, een van de grootste commerciële sporteventementen ter wereld, en daar valt niets aan te doen. Dat vooruitzicht is voor veel skaters een nachtmerrie, maar het brengt ook voordelen met zich mee. Zoals meer geld, waardoor er meer parken gebouwd kunnen worden en meer skaters zullen kunnen leven van hun passie. Anton vergelijkt het met de opkomst van het snowboarden op de Olympics. “De eerste jaren waren de beste snowboarders ook niet aanwezig. Het interesseerde hen niet. Maar met de jaren kwam daar verandering in, omdat er mensen bij betrokken werden die de essentie snapten.”

Ik ging afgelopen donderdag naar de Antwerp Skate Contest, georganiseerd door de BSA, om een aantal deelnemers te vragen wat zij eigenlijk vinden van skatewedstrijden. “Je moet echt geen shit geven om wat andere mensen zeggen over jouw manier van skaten.”

VICE: Hoe voel je je vandaag, Yannick?

Yannick: Crusty, ja. Toch al 3 dagen bezig. De jury zat niet echt mee, maar maakt allemaal niet uit. Ik ben wel beter geëindigd als vorig jaar, toen was ik voorlaatste, haha.

Doe je vaak mee aan wedstrijden?

Nee, eigenlijk niet zoveel, omdat ik dat niet zo leuk vind, maar naar de Antwerp Skate Contest kom ik wel altijd. Het zijn altijd dezelfde mensen en het is chill om hier zijn. Ik vind die druk en stress van skatewedstrijden niet nice. Het is leuk om erbij te zijn, maar niet per se om mee te doen. Als er iets in Antwerpen is, doe ik wel mee hoor. Ook is dit park net open en ik wou het zeker eens zien.

“Al die dopingregels ook bij de Olympics. Ik smoor zelf niet meer, maar dat skaters niet mogen meedoen als ze blowen vind ik echt lame. Laat die mensen gewoon eens doen.”

Waarom heb je dan toch meegedaan?

Dat is eigenlijk vooral voor de homies. Ik heb nooit meegedaan voor het geld of voor mijn sponsors. Dat moet eigenlijk wel, maar ze verplichten me niet ofzo. Momenteel is dat nog niet zo belangrijk.

Wat vind je van skatewedstrijden?

Daar gaat skaten toch helemaal niet om? Het is chill om allemaal gratis shit te krijgen van je sponsors, maar als ze zeggen: “Je moet meedoen met wedstrijden of een part uitbrengen, anders krijg je niets meer”, is dat wel echt lame. Als ze mij iets verplichten, dan ga ik dat echt niet doen. Ik skate niet voor hen ofzo, ik skate voor mijzelf.

Wat vind je ervan dat het skaten nu ook een olympische sport is?

Zwijg me erover, jong. Dat is allemaal goed en wel dat skaten meer in de aandacht komt en dat we meer geaccepteerd worden door de maatschappij maar vroeger vonden ze ons marginaal en nu zijn we ineens ‘sporters’. Fucked up, toch? Al die dopingregels ook bij de Olympics. Ik smoor zelf niet meer, maar dat skaters niet mogen meedoen als ze blowen vind ik echt lame. Laat die mensen gewoon eens doen.

Zou je zelf meedoen als ze het je vragen?

Tuurlijk wel, maar ik ga niet naar elke wedstrijd gaan om punten te verzamelen om dan te kunnen meedoen. Want zo werkt dat nu. Maar als dat allemaal niet zo was, zou ik me daar echt hard amuseren en allemaal ollies doen.

Hoe zou je jonge skaters motiveren om mee te doen met wedstrijden?

Skaten is wat je zelf wilt dat het is. Ik zeg wel altijd tegen hen dat ze zeker moeten meedoen met wedstrijden. Om ervaring op te doen, maar je moet het niet te serieus nemen. Ga er niet naartoe met de gedachte van ‘ik moet winnen’, chill gewoon met je vrienden en kijk hoe het gaat. Als je dan op latere leeftijd merkt dat je graag contests doet, heb je dat al mee van vroeger.

VICE: Hoe voel je je vandaag, Orapan?

Orapan: Ik had gisteren mijn run, dus vandaag ben ik nog wel een beetje stijf. Het was niet echt gegaan hoe ik had gehoopt maar ik ben toch wel blij om hier te zijn met de homies.

Doe je vaak mee aan wedstrijden?

Normaal gezien niet, maar de laatste tijd wel, omdat ik met het Thaise team wil deelnemen aan de Olympische Spelen. Daarvoor moet ik eerst een aantal kwalificatiewedstrijden over de hele wereld afwerken. Zo ben ik de afgelopen maanden in Rio de Janeiro, Londen en L.A. geweest, en binnenkort moet ik naar China.

“Je moet doen wat je wil, maar als je het niet probeert, ga je nooit weten of je het leuk vindt of niet.”

Zou je nog altijd deelnemen aan wedstrijden als je niet zou willen meedoen aan de Olympische Spelen?

Hmm, dat is de eerste keer dat iemand me dat vraagt eigenlijk. Nu dat ik zo veel wedstrijden heb geskatet vind ik het echt leuk, dus ja, ik denk het wel. Vroeger zou ik daar niet zo snel mee begonnen zijn.

Waarom niet?

Ik sta niet graag in de spotlight, en blijf liever op de achtergrond skaten met muziek in mijn oren, samen met mijn vrienden. Ik vind ook dat de juryleden punten geven op dingen die niet altijd correct zijn. Iedereen heeft een heel andere stijl en je zou echt niet mogen judgen op iemand zijn stijl.

Eigenlijk ben je dus geen voorstander van skatewedstrijden?

Ik snap waarom er skaters zijn die er niets van moeten weten. Skateboarden gaat nog altijd niet goedgekeurd worden door de maatschappij. Maar door wedstrijden, en zeker de Olympische Spelen, gaat die mening ooit wel veranderen. Dat hoop ik toch.

Wil je daarom meedoen aan de Olympische Spelen?

Niet enkel daarom. Ik vind dat de Olympische Spelen belangrijk zijn omdat ze in sommige landen een grote impact gaan hebben. Ik ben het enige meisje dat geselecteerd is door Thailand. De skatescene daar is bijna onbestaand: dat de grootste reden waarom ik Thailand representeer. De meeste meisjes in Thailand zijn vooral geïnteresseerd in make-up en kleren, en willen geen littekens oplopen. Ik wil ook niet per se littekens, maar dat kan nu eenmaal gebeuren als je een skater bent. In andere landen zijn er meer meisjes die skaten en populair zijn op Instagram, maar dat komt dan weer vaak omdat ze met weinig kleren aan skaten. Ik wil laten zien dat je een following kunt opbouwen puur op basis van je skatewerk, zonder al die andere shit.

Die druk kan soms wel zwaar zijn, geloof ik?

Ja soms is het echt te veel. Zo heb ik altijd wel graag gereisd, maar nu is het enorm heavy. Het voelt niet echt als vakantie. Ik zie wel palmbomen en stranden maar kan er niet vaak gaan liggen. Het is skaten, skaten, skaten en als ik niet op mijn plank sta, moet ik in de gym staan. Er komt wel heel veel bij kijken, ik heb het absoluut onderschat. Voordien was ik aan het twijfelen of ik dit wel zou willen doen, maar ik zou spijt hebben gehad als ik het niet had gedaan. Als het me uiteindelijk effectief lukt om op de Olympische Spelen te staan, schrijf ik geschiedenis voor Thailand, en zo’n kans mag je gewoon niet laten liggen.

Wat zou je willen zeggen tegen jonge skaters die twijfelen om deel te nemen aan wedstrijden?

Je moet doen wat je wil, maar als je het niet probeert, ga je nooit weten of je het leuk vindt of niet. Je hebt ook niets te verliezen. Iedereen heeft zijn eigen mening over skaten, je moet echt geen shit geven om wat andere mensen zeggen over jouw manier van skaten. Als jij die trick wil doen, doe dan gewoon die trick.

VICE: Hoe voel jij je vandaag, Samuel?

Samuel: Ça va, dit is eigenlijk de grootste wedstrijd die ik doe sinds ik twee jaar was gestopt. Eerst mocht ik eigenlijk niet meedoen, omdat ik niet gesponsord ben. Maar toen heeft Jones van de Twits uit Leuven voor mij gebeld en was het in orde. Nu zit ik toch in de halve finale, daar ben ik heel blij mee.

Waarom was je gestopt?

Het klassieke verhaal van een skater. Ik was zwaar aan het falen op school en moest van mijn ouders op internaat. Daar had ik niet echt de kans om te skaten.

“Het zou altijd kunnen dat er door deze wedstrijd nieuwe sponsors op mij gaan afkomen.”

Neem je ondertussen weer vaak deel aan wedstrijden?

Ja, sinds september ben ik heel veel wedstrijden aan het doen. Eerst waren dat niet-sponsored wedstrijden maar de laatste tijd mag ik weer meedoen met sponsored events. Hoger niveau en betere prijzen, dus.

Wat is voor jou de grootste reden om mee te doen met wedstrijden?

Ik vind het eigenlijk super chill om mee te doen. Het is echt een manier om te zien hoever je staat. Als je meedoet en het lukt goed, dan is dat echt een super gevoel. De prijzen zijn ook wel mooi meegenomen, net zoals het feit dat je daardoor sponsors kan krijgen. Het zou altijd kunnen dat er door deze wedstrijd nieuwe sponsors op mij gaan afkomen.

Wat vind jij van skatewedstrijden?

Veel skaters willen niet dat skaten een olympische sport wordt, omwille van de commercialisering en de vrees dat het de essentie zou verpesten. Maar ik zie het eerder zo: je gaat toch skaten, alleen of in een wedstrijd, maakt niet uit. Het heeft wel nadelen, maar het voordeel is dat er ook veel geld in gepompt wordt, waardoor er veel meer parken gebouwd worden.

Ook zullen skaters veel beter kunnen leven van hun sport. Nu is dat heel moeilijk. De beste skaters van België kunnen bijna niet rondkomen en moeten ernaast nog werken. Dit zou hen wel helpen. Ook gaan er veel meer meisjes durven skaten en dat vind ik ook heel goede zaak.



Zou je zelf ooit aan de Olympics willen mee doen?

Ja, sowieso, maar die kans schat ik klein in. We zien wel, maar als het lukt, dan zeker.

Wat zou je nog willen zeggen tegen jonge skaters die twijfelen om mee te doen aan wedstrijden?

Doe het gewoon. Er is zoveel groepsdruk in het skaten en mensen worden van jongs af aan gepushed door oudere skaters die zeggen: “Fuck wedstrijden!” – maar er zijn twee soorten skaters. Mensen die met hun vaste groep skaten en clips maken – en dat vind ik super cool – maar dat wil toch niet zeggen dat mensen die aan wedstrijden meedoen, geen echte skaters zijn? Als jij competitiviteit tof vindt, waarom niet? Iedereen mag toch zijn eigen ding doen.

Bjørn (22 – DK), Mano (17 – NL) en Lars (19 – NL)

VICE: Hey, hoe was jullie run vanavond?

Lars: Shit, ja vrij shit eigenlijk. Het had beter kunnen gaan maar ik ben echt geen contest skater.

Bjørn: Ja, bij mij ook wel vrij shit.

“Ik kom meestal voor de vibe. Het is altijd gewoon één grote familie. Nieuwe gezichten, oude gezichten.”

Doen jullie vaak mee aan wedstrijden?

Lars: Ik doe wel aan veel wedstrijden mee, maar ik vind het niet super leuk om te doen ofzo. Veel skaters hebben een heel harde wedstrijdmentaliteit en dat is echt slecht voor de vibe. Maar het is wel leuk om via skateboarden zoveel verschillende mensen van over de hele wereld te leren kennen. Zo heb ik Bjørn ook leren kennen.

Bjørn: Ja, ik doe ook veel mee aan wedstrijden. Ik kom meestal voor de vibe. Het is altijd gewoon één grote familie. Nieuwe gezichten, oude gezichten. Het is gewoon sick om mensen terug te zien op verschillende wedstrijden.

Verplichten jullie sponsors je soms om deel te nemen?

Lars: Ik heb niet het gevoel dat ik door mijn sponsors wordt gepushed. Het voelt niet als iets wat ik moet doen ofzo. Wanneer ik een wedstrijd doe, probeer ik wel zoveel mogelijk spullen van mijn sponsors aan te hebben.

Bjørn: Ik word ook niet gepushed. Ik zoek zelf een beetje uit welke wedstrijden ik wil doen in Europa. Op die manier kan ik naar verschillende plaatsen gaan en kan ik ook de stad bezoeken en street spots doen met mensen die ik er leer kennen. De sponsors vinden het nice dat ik meedoe, dus ze moeten mij ook niet verplichten om te gaan. Het is een win-win.

Wat vinden jullie van wedstrijden?

Lars: Skaten is en gaat altijd iets van de straat zijn. Als je iets gestoord land tijdens een wedstrijd is dat heel anders vergeleken met op straat. Op straat is niets bewust gemaakt om te skaten, daar is het dus veel interessanter om je eigen weg te vinden. En dat is ook waar skaten om gaat voor mij.

Bjørn: De groep waarmee je skate heeft ook zoveel invloed. Als je altijd alleen skate en dan naar een wedstrijd gaat met het idee van: “Ik moet dit winnen, fuck de rest”, dan ga je gewoon geen leuke tijd hebben. Dat is echt niet skaten.

“Op de Olympische Spelen gaat het dan wel de hele tijd om ‘wie doet de hoogste of beste trick?’ Dat is totaal niet waar skaten om gaat. Het is iets heel creatiefs, zoals dansen ofzo.”

Binnenkort komt de grootste skatewedstrijd ooit eraan: die op de Olympische Spelen. Wat vinden jullie daarvan?

Lars: Ik heb er gemengde gevoelens over. Mano en ik zitten beiden in het olympische team van Nederland. Voor mij is het gewoon cool omdat ik daardoor op zoveel verschillende plekken in de wereld ga kunnen skaten. Het gaat me echt veel kansen geven. Maar het blijft wel heel vreemd dat wij dan net zoals die andere atleten in beeld zouden komen… Wij zijn gewoon skaters.

Bjørn: Bij ons in Denemarken is het heel vreemd. Niemand weet echt wat er aan de hand is. Ze vinden het heel vreemd dat skaten een olympische sport is. Voor mij is het niet echt een missie om deel te nemen, maar als ze het mij zouden vragen, zou ik geen nee zeggen. Maar op de Olympische Spelen gaat het dan wel de hele tijd om ‘wie doet de hoogste of beste trick?’ Dat is totaal niet waar skaten om gaat. Het is iets heel creatiefs, zoals dansen ofzo. Het is een kunstvorm. Iedereen heeft een andere smaak.

Lars: De Spelen gaan gewoon gebeuren. Er zullen altijd dingen veranderen, of je dat nu leuk vindt of niet.

Bjørn: Ja, maar er is ook te veel hype rond, vind ik. Skateboarden blijft skateboarden. We gaan nog altijd op straat skaten en DIY parken maken…

[Lars krijgt telefoon dat hij in de finale zit en spurt meteen naar binnen.]

Bjørn: Go kill it man!

