1. De organisator

1.1. De wedstrijd wordt georganiseerd door VICE Benelux B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Reguliersdwarsstraat 90-92, 1017 BN te Amsterdam (“VICE”).

1.2. VICE is de enige verantwoordelijke voor het organiseren van de wedstrijd. Zowel Facebook als de bedrijven achter de te winnen prijzen kunnen niet op de organisatie van de wedstrijd worden

aangesproken.

2. De wedstrijd

2.1. De titel van de wedstrijd is “Het Ultieme Studentenpakket”. De wedstrijd is bedoeld voor studenten in Nederland.

2.2. De wedstrijd heeft ten doel het vinden van foto’s/onderwerpen voor één of meerdere door VICE (in opdracht en/of ter promotie van andere bedrijven) te produceren artikelen of andere content, incl.

zogenoemde advertorials (het “Doel”). Door deelname aan de wedstrijd in lijn met deze

wedstrijdvoorwaarden maken deelnemers kans op een prijzenpakket bestaande uit meerdere prijzen,

zoals uiteengezet in artikel 5 hieronder (hierna: het “Prijzenpakket”).



3. Deelname aan de wedstrijd

3.1. Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in artikel 3.3. hieronder, kan door studenten aan de wedstrijd worden deelgenomen door een foto van hun erbarmelijke leefomstandigheden, waarop zij zelf te zien zijn, te uploaden in het reactieveld onder de Facebook-post van VICE Nederland waarin door VICE wordt opgeroepen mee te doen aan de wedstrijd door het uploaden van een foto.

3.2. De wedstrijd is open voor deelname vanaf het moment dat VICE de wedstrijd op 6 september 2017 door middel van een openbare post via het Facebook-account van VICE Nederland heeft ‘geopend’ (de “Opening”) en eindigt om 23:59 uur op 13 september 2017 (de “Sluiting”). Foto’s die worden geüpload na de Sluiting zijn te laat en worden niet meegenomen in de wedstrijd.

3.3. Voorwaarden voor deelname zijn dat:

a) de deelnemer minimaal 18 jaar oud is en ten tijde van de wedstrijd en in ieder geval nog tot het eind van het tweede semester van collegejaar 2017/2018 staat ingeschreven aan een erkende hogeschool of universiteit in Nederland en de deelnemer dat op eerste verzoek van VICE door onderbouwing met documenten kan en zal aantonen;

b) hetgeen zichtbaar is op de foto de huidige leefsituatie van de deelnemers betreft, dan wel de leefsituatie van de deelnemer in de afgelopen zes maanden, en de deelnemer dat op verzoek van VICE kan en zal aantonen;

c) de deelnemer de foto heeft gemaakt of in ieder geval alle rechten op de foto toekomt, en hij/zij dat op verzoek van VICE kan en zal aantonen;

d) de foto een voldoende resolutie heeft (foto’s gemaakt met de meeste smartphones voldoen) en niet door de deelnemer is bewerkt, tenzij de bewerking een noodzakelijke licht-/kleurcorrectie betreft;

e) de deelnemer VICE, door mee te doen aan de wedstrijd, het exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare en in duur onbeperkte recht verleent de door de deelnemer geüploade foto (waarop de deelnemer herkenbaar staat afgebeeld), al dan niet bewerkt, te gebruiken in en/of (als onderwerp) voor één of meerdere (voor zichzelf of in opdracht/ter promotie van andere bedrijven te produceren) content, inclusief advertorials, welke content door VICE en/of zijn rechtverkrijgenden of

licentienemers wereldwijd en via alle media kan worden gepubliceerd. Door mee te doen aan de wedstrijd doet de deelnemer (voor zover dat wettelijk mogelijk is) afstand van zijn eventuele auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de foto.

f) de deelnemer door het uploaden van de foto onder de Facebook-post van VICE Nederland, als ook VICE door het gebruiken van de foto, op welke wijze dan ook, niet in strijd handelt met enige wet en/of regelgeving, geen inbreuk maakt op enige rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten of portretrechten van personen die op de foto voorkomen) en geen

contractbreuk pleegt en de deelnemer dat op verzoek van VICE door onderbouwing met documenten kan en zal aantonen.

g) de foto tijdig (vóór de Sluiting) is geüpload en niet door de deelnemer zal worden verwijderd.

h) de deelnemer zich niet, op welke manier of welk platform dan ook, (publiekelijk) negatief zal uitlaten over de wedstrijd, andere deelnemers, de door andere deelnemers geüploade foto’s, de uiteindelijke winnaar en/of VICE.



3.4. Door deel te nemen aan de wedstrijd (d.w.z.: door een foto te uploaden) garandeert de deelnemer dat hij/zij aan alle van de in artikel 3.3. genoemde voorwaarden voldoet. De deelnemer vrijwaart VICE hierbij voor alle eventuele aanspraken van derden die het gevolg zijn van een schending van een of meerdere van zijn/haar garanties.

3.5. Een deelnemer kan maar één keer aan de wedstrijd deelnemen en maar één foto uploaden. Indien de deelnemer meerdere foto’s uploadt, dan zal hij/zij worden gediskwalificeerd en wordt zijn/haar foto niet meegenomen in de wedstrijd.

3.6. Van deelname aan de wedstrijd zijn uitgesloten:

– werknemers van VICE of groepsvennootschappen van VICE;

– werknemers van agenten of leveranciers van VICE of groepsvennootschappen van VICE die op

welke wijze dan ook iets met de wedstrijd of organisatie van de wedstrijd te maken hebben.

4. Keuze en bekendmaking van de winnaar

4.1. Een door VICE te selecteren vakjury, bestaande uit meerdere VICE redacteuren (de “Vakjury”), zal uit alle tijdige en op juiste wijze geüploade foto’s één foto kiezen die naar de mening van de jury het meest geschikt is voor het Doel en het beste aansluit bij VICE.

4.2. VICE zal de winnaar voor 30 september 2017 openbaar bekend maken via Facebook en de winnaar vervolgens via een privébericht op Facebook proberen te benaderen om zijn/haar contact- en adresgegevens te verkrijgen. Indien VICE de benodigde gegevens heeft verkregen, zal VICE vervolgens telefonisch of schriftelijk contact met de winnaar opnemen. Uitsluitend indien dit nodig is om het Prijzenpakket te kunnen (laten) uitkeren, zal VICE de van de winnaar verkregen contact- en

adresgegevens aan derden (zoals de bedrijven achter het Prijzenpakket) verschaffen.

Indien:

a) binnen 4 weken na de bekendmaking van de winnaar geen contact tussen VICE en de winnaar heeft plaatsgevonden of de winnaar geen contact met VICE heeft opgenomen om het Prijzenpakket te claimen;

b) de winnaar zijn/haar contact- en adresgegevens niet binnen 4 weken na een eerste verzoek daartoe van VICE aan VICE heeft verstrekt; en/of

c) de winnaar op welke manier dan ook aangeeft één of meerdere van de prijzen uit het Prijzenpakket niet in ontvangst te zullen nemen of niet in (een deel van) de Prijs geïnteresseerd te zijn, gaat VICE er vanuit dat de winnaar daarmee afstand doet van (dat deel van) het Prijzenpakket en is de winnaar niet langer gerechtigd tot (dat deel van) het Prijzenpakket. In een dergelijk geval heeft VICE het recht, maar niet de verplichting, een andere winnaar aan te wijzen en (het betreffende deel van) het Prijzenpakket aan een andere deelnemer uit te keren.

4.3. De keuze voor de winnaar is definitief. Over de keuze van de winnaar kan en zal niet worden

gecorrespondeerd.

5. Het Prijzenpakket

5.1. De winnaar is gerechtigd tot een prijzenpakket ter waarde van ongeveer €10.111,16 (het

“Prijzenpakket”).

5.2. Het Prijzenpakket bestaat uit de volgende prijzen, die aan de winnaar worden uitgereikt onder de bijbehorende, hieronder opgenomen voorwaarden.

Een jaarvoorraad aan tampons, maandverband of inlegkruisjes van Yoni

– De winnaar ontvangt 12 doosjes Yoni tampons (met uitzondering van tampons met inbrenghuls),

Yoni maandverband óf Yoni inlegkruisjes, afhankelijk van zijn/haar keuze voor één van voornoemde

producten.

– De 12 doosjes hebben een totale waarde van €50,38.

– De prijs wordt bij de winnaar thuisbezorgd.



Een jaarvoorraad Red Bull

– De winnaar ontvangt 1 jaar lang iedere maand 24 blikjes Red Bull (regular) met een totale waarde

van €359,28 (voor 288 blikjes).

– De 24 blikjes worden iedere maand bij de winnaar thuisbezorgd door het Red Bull Wings Team.

– De winnaar zal een contactpersoon van Red Bull krijgen toegewezen, waarmee hij/zij de data en

tijdstippen van leveringen kan afstemmen.

Twee Dopper Steel waterflesjes

– 2 Dopper Steel waterflesjes ter waarde van €25,50 per stuk.

– De prijs wordt bij de winnaar thuisbezorgd.

Een Husk wintersport voor twee personen naar een Franse Husk bestemming naar keuze

– De prijs bestaat uit een 7-daags verblijf in een Husk accommodatie ter plekke van een Husk

bestemming, een 6-daagse skipas en (mits tijdens de gewenste reisperiode een bus naar de betreffende bestemming rijdt en daarin nog plekken beschikbaar zijn) een busreis naar de

betreffende bestemming voor 2 personen, ter waarde van ongeveer €1200,00 (de daadwerkelijke waarde is afhankelijk van de bestemming, de accommodatie en het vervoer).

– De reis dient plaats te vinden in het laagseizoen van 2018 (d.w.z. de periode 6 januari – 27 januari

2018 of de periode 17 maart – 21 april 2018).

– De winnaar dient binnen 3 maanden na het bekendmaken van de winnaar door VICE, via de Husk website www.husk.nl, een voorkeursbestemming en –periode voor de wintersportreis uit te kiezen en deze aan zijn/haar contactpersoon van Husk bekend te maken.

– Op basis van de door de winnaar meegedeelde voorkeuren, zal Husk, afhankelijk van de

beschikbaarheid van accommodaties ter plekke van de gewenste bestemming in de gewenste periode, een accommodatie voor twee personen selecteren en de winnaar daarover informeren.

– Indien de winnaar de reis wil boeken, kan hij/zij dit aan de Husk contactpersoon mededelen, waarna

de Husk contactpersoon de winnaar zal informeren over hoe de reis kan worden geboekt.

– Indien de winnaar gebruik kan en wil maken van een Husk bus, kunnen de winnaar en zijn/haar

medereiziger opstappen in één van de volgende plaatsen: Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Nederweert of Utrecht, tenzij een medewerker van Husk anders aangeeft.

– Indien de winnaar tijdig en ook verder in lijn met voornoemde voorwaarden heeft gehandeld, maar in het laagseizoen van 2018 ter plekke van de gewenste bestemming geen passende accommodaties meer beschikbaar zijn, dan zal Husk op zoek gaan naar een passende oplossing. De winnaar heeft daar verder geen inspraak in.

Een gratis jaarabonnement scheermesjes van Boldking

– De winnaar ontvangt een (door Boldking uitgekozen) start-set scheermesjes van Boldking ter

waarde van €15,00 en kan vervolgens, binnen 1 maand na de bekendmaking van de winnaar door VICE, via het van Boldking te ontvangen e-mailadres een gratis jaarabonnement op Boldking scheermesjes aanvragen.

– Met een jaarabonnement verkrijgt de winnaar, verdeeld over een jaar, maximaal 48 scheermesjes ter waarde van maximaal €120.

– Wanneer de winnaar het gratis jaarabonnement aanvraagt bij Boldking, kan de winnaar kiezen met

welke frequentie hij/zij de scheermesjes wil ontvangen: iedere maand, iedere twee maanden of

iedere drie maanden.

– De prijs wordt bij de winnaar thuisbezorgd door Boldking.

Een sexy verwenpakket van EasyToys, bestaande uit:

– Het verwenpakket bestaat uit:

– 1 mini bullet vibrator ter waarde van €19,95;

– 6 condooms ter waarde van €9,95;

– 5 soorten glijmiddel ter waarde van €7,95 per stuk;

– 1x glijmiddel ter waarde van €6,95;

– 1x toycleaner ter waarde van €6,95;

– 1x bonten handboeien ter waarde van €22,95.

– De prijs wordt bij de winnaar thuisbezorgd.

Een jaar lang gastenlijst bij Paradiso

– De winnaar kan een jaar lang bij Paradiso op zijn/haar eigen naam een gastenlijstplek (+1) aanvragen voor één ‘Club Paradiso’ avond per week.

– De gastenlijstplek kan worden aangevraagd voor alle programma-onderdelen van Club Paradiso, zie www.clubparadiso.amsterdam, inclusief de ADE clubnachten (met uitzondering van de shows).

– De gastenlijst moet voor aanvang van de betreffende Club Paradiso-avond worden aangevraagd via publiciteit@paradiso.nl met inachtneming van de volgende tijden: alle aanvragen moeten worden gedaan op werkdagen vóór 17.00 uur. Gastenlijstplekken voor clubnachten op zaterdag (of zondag)

moeten dus op vrijdag vóór 17.00 uur zijn aangevraagd.

– Een aangevraagde gastenlijstplek dient altijd door Paradiso te zijn bevestigd alvorens er gebruik van te kunnen maken.

– Een aanvraag voor een gastenlijstplek kan niet worden ingewilligd als een clubnacht ten tijde van de aanvraag is uitverkocht.

– De winnaar dient in alle communicatie met Paradiso te spreken over ‘Club Paradiso’ in plaats van alleen ‘Paradiso’.

– De gastenlijstplek kan uitsluitend door en voor de winnaar worden gereserveerd. Hij/zij kan niet iemand anders aanmelden en/of iemand op zijn/haar naam naar binnen laten gaan. De +1 is

uiteraard vrij inzetbaar.

– De gastenlijstplek is inclusief Paradiso-lidmaatschap (indien benodigd).

– Als de winnaar van de gastenlijstplek gebruik wilt maken, dient hij/zij (en zijn eventuele +1) voor 03:00 uur ’s nachts binnen te zijn. Hierna kan geen toegang meer worden verleend tot het pand.

– De huisregels van Paradiso zijn te allen tijde van kracht en dienen door de winnaar te worden nageleefd.

Een Sony ’thuisbioscoop’

– De ’thuisbioscoop bestaat uit:

– Een Sony XE70 HDR-televisie ter waarde van €1.000;

– Een Sony MT-300 compact soundbar ter waarde van €300;

– Een Sony Blu-Ray speler ter waarde van: €350; en

– Een Sony XB30 Bluetooth partyspeaker ter waarde van €170.

– De prijs wordt bij de winnaar thuisbezorgd.

Een gratis kamer en gratis verblijf in een van de Nederlandse vestigingen van The Student Hotel in het tweede semester van collegejaar 2017/2018.

– De winnaar dient vóór 31 oktober 2017 met The Student Hotel contact op te nemen en aan het Student Hotel mede te delen of en, zo ja, in welke Nederlandse vestiging van The Student Hotel (Amsterdam City, Amsterdam West, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Eindhoven of Maastricht) hij/zij graag in het tweede semester van collegejaar 2017/2018 (d.w.z. van 1 februari 2018 t/m 4 juni 2018) zou verblijven.

– Indien de winnaar heeft aangegeven in één van de vestigingen te willen verblijven, zal The Student Hotel zo spoedig mogelijk aan de winnaar laten weten of er in de betreffende tijdperiode nog kamers beschikbaar zijn. Indien dat het geval is, zal The Student Hotel de winnaar een kamer toewijzen en laten weten vanaf en tot welke datum de winnaar deze kan betrekken. Indien de gehele periode een kamer beschikbaar is, dan zal de winnaar de kamer kunnen betrekken van 1 februari 2018 t/m 4 juni 2018.

– Afhankelijk van de beschikbaarheid van kamers bestaat de mogelijkheid dat de winnaar slechts een deel van het tweede semester van collegejaar 2017/2018 een kamer in The Student Hotel kan betrekken.

– De winnaar kan maar eenmaal een vestiging van The Student Hotel uitkiezen. Na mededeling van de keuze voor een bepaalde vestiging aan VICE en/of TheStudent Hotel, kan niet meer voor een andere vestiging worden gekozen. Ook niet indien op de oorspronkelijk gekozen vestiging geen of voor een kortere periode kamers beschikbaar blijken te zijn.

– De winnaar gaat akkoord met de Terms and Conditions van The Student Hotel voordat hij/zij de

desbetreffende kamer betrekt.

– Afhankelijk van de beschikbaarheid van kamers op de betreffende vestiging en in de betreffende periode, de daarmee corresponderende duur van het verblijf van de winnaar en het type kamer (dat door The Student Hotel zal worden uitgekozen), varieert de economische waarde van de kamer tussen €0 en €4000 (voor een kleinere kamer gedurende één semester) en €0 en €5800 (voor een grotere kamer gedurende één semester). Van de prijs maakt deel uit:

• Gratis WiFi

• 24/7 receptie en beveiliging

• Wasruimte met wasmachine en drogers

• Game area met pool tafels

• Een student hotel fiets

• Gratis Gym

• Grote studie- en co-working ruimtes

• Bar-restaurant voor verse, gezonde maaltijden de hele dag

• Gebruik van vergaderruimtes

• Het hele jaar door events en activiteiten

5.3. Alle prijzen die deel uitmaken van het Prijzenpakket staan op naam van de winnaar en kunnen uitsluitend

door de winnaar worden geïncasseerd en gebruikt. Geen van de prijzen kan worden overgedragen of worden ingewisseld voor geld, producten en/of diensten. In het geval de winnaar: i) (op welk tijdstip dan ook) aangeeft niet in een prijs geïnteresseerd te zijn; ii) een prijs dan wel de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt niet accepteert; en/of iii) niet handelt zoals is voorgeschreven in de voorwaarden waaronder de betreffende prijs wordt uitgereikt (bijv. niet tijdig contact opneemt met de betreffende partij), wordt de winnaar geacht afstand te doen van de prijs en zal de prijs niet aan de winnaar worden toegekend.

5.4. In de gevallen waarin de winnaar contact op dient te nemen met de partij achter de prijs of vice versa, zal VICE de winnaar met de betreffende partij in contact brengen en/of de contactgegevens van de één aan de ander verstrekken.

5.5. VICE is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden met betrekking tot het uitkeren van de prijs aan de winnaar, dan wel eventuele schade die de winnaar mocht oplopen door of met betrekking tot het gebruik van één of meerdere van de prijzen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. VICE is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze wedstrijd.

6.2. VICE is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten of enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de wedstrijd;

6.3. VICE is niet aansprakelijk voor gebreken in één of meerdere prijzen die deel uitmaken van het Prijzenpakket en verleent geen garantie(s) met betrekking tot het Prijzenpakket.

6.4. VICE is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n) of door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze wedstrijd.

7. Slotbepalingen

7.1. VICE is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de wedstrijd te wijzigen of aan te passen, dan wel deze wedstrijd zonder opgave van reden te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat VICE daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van deze voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door VICE bekend gemaakt worden via Facebook.

7.2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is VICE gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

7.3. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer automatisch dat deze kennis genomen heeft van en akkoord is met deze wedstrijdvoorwaarden evenals met alle beslissingen die VICE verplicht zijn te nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.

7.4. Voor vragen, suggesties en klachten kunt u VICE via het Facebook-account van VICE Nederland een privébericht sturen.