Weet Drake eigenlijk wel hoe hij moet smoken?

Het is geen geheim dat Drake slecht is als het op smoken aankomt. Hij rapt er amper over en zegt het wel te doen, maar dan met mate. Geen van zijn late-night-smoke-sessies verschijnen op Instagram. Hij is zelfs zo’n lichtgewicht dat toen hij op het allerlaatste moment zijn concert in Amsterdam afblies (het publiek was al binnen), het gerucht ging dat hij te stoned was om op te treden. Ik bedoel, kom op, man. Misschien heeft Drake wel een afkeer tegen wiet omdat hij een voorbeeld wil zijn – hij is tenslotte de grootste rapper ter wereld, en mensen van verschillende achtergronden en leeftijden luisteren naar zijn muziek. Of het is een geldkwestie, dat kan ook, want een extravagante wiet-levensstijl kan flink hoog in de kosten lopen – zo bewees The Mars Volta al eens. Het zou zelfs ook kunnen dat hij wiet liever op gepaste afstand houdt omdat het plantje nog niet overal op aarde legaal is en hij geen zin heeft om zijn piekjaren in de bak door te brengen. Het kunnen allemaal redenen zijn waarom Drake geen jonko opsteekt. Maar misschien is er wel meer aan de hand, iets sinisters. Misschien klapt Drake hem wel amper, omdat… Drake niet weet hoe hij moet smoken?

Jawel. Wij hier bij Noisey geloven in de samenzweringstheorie dat ondanks zijn rijkdom, zijn faam en zijn netwerk, nooit iemand Drake heeft leren roken, met als resultaat dat de nu dertigjarige man lichamelijk niet in staat is om een blunt te poffen. Hij mag misschien onderaan zijn begonnen, als we zijn songteksten moeten geloven, maar hij is ook zeker geen steek verder gekomen, want hij heeft absoluut geen idee hoe high te worden.

Wellicht vraag je je af hoe ik zo zeker weet dat Drake niet weet hoe te smoken. Als je de grootste ter wereld bent, en een protegé van Lil Wayne, dan moet je toch op z’n minst één iemand om je heen hebben die met je kan oefenen, toch? Niet dan? Dat zou kunnen. Maar wat ook zou kunnen is dat hij altijd cool speelde, deed alsof hij alles al wist, en daardoor nu op een punt is gekomen dat hij zich zo schaamt dat hij niemand meer om advies durft te vragen.

Zou dat het kunnen zijn? Zou Drake zelfs waardelozer kunnen zijn in roken dan in fitness? Zou dit het allergrootste hiphopcomplot ooit zijn? Laten we het bewijs er eens bij halen:

BEWIJS A: De Wiz Khalifa video

Bekijk deze video van Drake waarin hij samen met Wiz Khalifa op een podium staat in 2014. Dit zou de eerste keer moeten zijn dat Drake tijdens een optreden rookt, en daarmee is dit het belangrijkste bewijs in onze zaak tegen Drake als een compleet onbekwame smoker. Laten we daarom inzoomen op bepaalde momenten in deze video. Welke aanwijzingen geven ze ons? Kijk eens goed naar hoe Drake op het podium staat:

Durf eens met droge ogen te beweren dat dit een guy is die eerder heeft geblowd. Het lijkt er eerder op dat hij vlak voor showtime drie liter Golden Power en een McFlurry heeft geconsumeerd en daardoor zijn teveel aan energie kwijt moet. Laten we ter vergelijking inzoomen op hoe Wiz Khalifa opkomt:

Let op dat langzame pasje, het lichaam dat in wolken is gehuld, en het feit dat hij eruit ziet als een fucking gast die eerder wiet heeft gerookt. Vergeleken met de hyperactieve, kinderlijke podiumpresentatie van Drake, is direct duidelijk wie van de twee de kunst van het blowen onder de knie heeft. We kunnen zelfs nog iets verder inzoomen op wat zich exact afspeelde op het podium op een zekere avond in 2014, om het verschil duidelijk te krijgen:

Na een paar minuten passt Wiz de blunt naar Drake, die hem klapt. Maar direct zie je de rook uit zijn mond ontsnappen, alles lijkt erop dat hij hier een Mark – “ik heb niet geïnhaleerd” – Rutte pullt. Mogelijk is het je al opgevallen, maar Drake kijkt vervolgens naar de joint alsof hij overweegt nog een trekje te nemen, of dat de eerste hijs wel genoeg was en uiteindelijk besluit hem niet nog eens aan zijn lippen te hangen. Betrapt:

Er valt ook iets te zeggen over hoe iedereen reageert. Allereerst Wiz. Hij barst van het lachen als een kind die aan zijn leraar vroeg wat ODOL betekent.

Kijk vervolgens naar de reactie vanuit het publiek:

Men schreeuwt en duikelt over elkaar om foto’s te maken van dit zeldzame moment waarop Drake en wiet samen tijd doorbrengen. Deze jongen kijkt alsof hij net zijn club de Champions League heeft zien winnen:

Nogmaals: vertel ons gerust dat dit een normale reactie is wanneer je iemand ziet smoken die vaker in zijn leven heeft gerookt.

BEWIJS B: De Lil Wayne video

In 2014 tourde Drake met zijn mentor Lil Wayne, een erkend cannabisgebruiker, en als onderdeel van de show rookten ze elke avond samen een blowtje op het podium, zoals je in de video hierboven kunt zien. Maar wat precies vertellen de beelden ons?

Rook verschijnt uit verschillende hoeken, en tenzij we moeten geloven dat er nog ergens geblowd wordt, komt deze rook waarschijnlijk uit een rookmachine. Waarom zijn er zoveel rookmachines aanwezig? Het lijkt er verdacht veel op dat Drake de rookmachines aan het werk zet om zijn eigen onkunde om het podium blauw te kleuren. Wanneer Wayne de joint aan Drake geeft, brengt hij hem naar zijn mond, maar opnieuw blaast hij de rook binnen een milliseconde weer uit. Opnieuw is duidelijk: hier wordt niet geïnhaleerd.

Kijk vervolgens naar hoe Wayne zingt direct na de zogenaamde inhalering van Drake. Zie je die geforceerde lach?

Kan het nog duidelijker dat Drake de aandacht probeert weg te trekken van de niet-bestaande rook die uit zijn longen komt?

BEWIJS C: Zijn interviews

Drake gaat het onderwerp cannabis niet uit de weg. In verschillende interviews, waaronder nog een recente met de University of Kentucky-basketbalcoach John Calipari en in een uitzending van Jimmy Fallon in 2014, vertelt hij over zijn eerste (zogenaamde) wiet-ervaring – vlak voordat hij auditie deed voor Degrassi. Het verhaal wil dat hij met zijn vrienden rookte om cool te doen, maar direct spijt kreeg toen hij naar de auditie moest. Klinkt als een broodjeaapverhaal. Zoals bekend, heeft Drake uiteindelijk de rol gekregen, wat onmogelijk is als hij zo knetterhigh was als dat hij beweert. Tenzij, natuurlijk, hij nooit enige vorm van cannabis heeft gerookt.

BEWIJS D: Drake’s songteksten

De video’s en beelden zorgen voor een vrij stevige zaak. Maar een ding moeten we niet vergeten: we leven in een tijdperk van photoshop-hoaxes, in een tijd waar viral-video’s achteraf nep blijken te zijn. Die shit kun je niet blindelings vertrouwen. Daarom richten we ons nu op de man zelf, die vast en zeker rapt over blowen, toch?

Voor een catalogus zo rijk als die van Drake, gaan er opvallend weinig liedjes over wiet. Hij heeft een nummer genaamd Free Smoke, tuurlijk, maar dat gaat niet over blowen. Meerdere songteksten gaan over hoestdrank, maar de manier waarop hij praat over Robitussin, gebruikt hij het eerder om van zijn kriebelhoest af te komen omdat hij niet weet hoe je een beetje behoorlijk moet paffen. YOLO is duidelijk het motto van iemand die nog nooit een nacht lang heeft gepeinsd over reïncarnatie na iets te veel supersilverhaze. Nick Drake heeft nog meer liederen over cannabis dan Drake. En wanneer het bij Drizzy over wiet gaat, is er een eigenaardige overeenkomst waarneembaar.

Een stukje uit Crew Love, lees het hardop aan jezelf voor:

“Smoking weed under star projectors,

I guess we’ll never know what Harvard gets us”

Wat Drake verstaat onder high zijn, is vergelijkbaar met de ‘spacende’ dingen die de wiet-merchandise van de Large uitbeeldt. Wat, op zich, esthetisch best cool kan zijn. Maar twee jaar later zegt Drake dit op Fuckin’ Problems van A$AP Rocky:

“Ain’t a fuckin’ sing-along unless you brought the weed along…

Or we can stare up at the stars and put the Beatles on”

Opnieuw rapt Drake over naar de sterren kijken als je stoned bent, terwijl de Beatles aanstaan. Alsof iemand Drake heeft verteld een tekst over wiet te schrijven en Drake vroeg “waar luisteren mensen naar als ze high zijn?” op Yahoo! Answers. Als Drake echt wist hoe je jonko klapt, denk je dan niet dat zijn songtekst over high worden zou gaan over high worden en alles doen behalve een beetje naar de fucking sterren lopen staren?

BEWIJS E: Drake nam een vape-coach in dienst

Recentelijk nog kwam het nieuws naar buiten dat Drake zo onder de indruk was van de vape-trucjes van een instagrammer dat hij de vaper uitnodigde om bij Drake thuis les te komen geven. Op het eerste gezicht klinkt het als een prima baller-actie voor iemand die alles kan betalen: een 21-jarige vape-ervaringsdeskundige uitnodigen via de dm. Maar als je weet dat Drake een volwassen man is die nooit fatsoenlijk heeft leren smoken, wordt het toch wel een trieste zaak. Het is een troosteloze gedachte. Stel je Drake eens voor, alleen in zijn gigantische huis, omringd door al zijn rijkdom maar niet in staat om iets fundamenteel cools uit te voeren, en daardoor zo ten einde raad dat hij de hulp inroept van een jonge vreemdeling. Hoe dan ook, de trucjes van deze vaper zijn wel echt fucking sick.

HET VONNIS

De momenten waarop Drake praat over wiet, zingt over blowen of trekt aan een joint, zijn spaarzaam, en lijken los van elkaar klein en betekenisloos. Maar zodra alle feiten op een rij worden gezet, is ontkennen onmogelijk. Drake is niet alleen een waardeloze smoker, de man heeft duidelijk zelfs geen idee wat het fysiek met je doet. Het bewijs kan slechts een ding betekenen: Drake weet beslist niet hoe je moet blowen.