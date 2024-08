Weet iemand wat er in godsnaam met Marco Borsato aan de hand is?

Ik heb voor weinig artiesten zo veel respect als voor Marco Borsato. Toen ik vorig jaar met een aantal collega’s mezelf liep te bezatten bij Vrienden van Amstel Live kwam hij met een alles vervagende souplesse van een enorme wenteltrap uit het plafond gewandeld, en sindsdien is mijn leven niet meer hetzelfde. Kleuren zijn feller, muziek klinkt mooier, eten smaakt beter. Allemaal dankzij Marco.

Het zal dan ook niet als een verrassing komen dat ik verrukt was toen ik zijn nieuwe single Thuis hoorde. Zoals alleen Marco dat kan, promoveert hij woorden die bijzonder weinig bestaansrecht hebben tot zinnen waar menig dichter strontjaloers van wordt. Neem de zin: “Wat is ze groot, haar bergen en dalen, haar land, oceanen – de lucht!” Als ik dit hoor lopen bij mij de tranen over m’n wangen, dat mag u best weten.

Omdat Marco naast ras-entertainer, podiumdier, bon-vivant, fotograaf, macho, stijlicoon, liefhebber, bourgondiër, echtgenoot van Leon10, vader, kijkcijferkanon, nachtegaal, dromenvanger, inspirator, mensenmens, winnaar van twaalfduizend TMF Awards, sterkhouder, mastodont, zoon van bruidsjurkenkoningin Mary, ook nog een expert is op het gebied van social media, keek ik niet raar op dat hij Thuis afgelopen weekend wilde promoten op Instagram.

Echter, de manier waarop is ronduit opmerkelijk. In een aangezet Vlaams accent probeert hij aan zijn 342k volgers uit te leggen dat zijn nieuwe single op Spotify staat, maar wat hij nou echt zegt is mij een raadsel, voor hetzelfde geld beledigt hij minstens vier dictatoriale wereldleiders met een kernwapenarsenaal waar je U tegen zegt. Ik kan hem niet volgen, en dat beangstigt mij. De band tussen mij en Marco hangt aan een zijden draadje, en ik hoop dat iemand deze boodschap snel kan ontrafelen voor het uit de hand loopt.

En wat bedoelt hij in godsnaam met: ‘Omg ik heb zoveel lol gehad Hahahahahaha #weekend #spotify #lijst #ditismarcoborsato’?