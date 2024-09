Rare boeken die je kunt lezen om in de stemming voor Twin Peaks te komen

Het is zover. Na meer dan 25 jaar is David Lynch’ baanbrekende tv-serie Twin Peaks terug op de buis. De serie, gemaakt door Mark Frost en David Lynch zelf, over eigenzinnige, vreemde types en demonische krachten die in het kleine Amerikaanse stadje rondspoken, was anders dan al het andere dat te zien was op televisie. Fans wachten al decennia op een vervolg. Om in een goede Twin Peaks-stemming te komen vind je hieronder een lijst met boeken die je hierbij zouden kunnen helpen.

We Have Always Lived in the castle door Shirley Jackson

Laura Palmer zit vol met geheimen, en dat geldt ook voor Merricat Blackwood in Shirley Jackson’s laatste (en beste) boek, We Have Always Lived in the Castle. Net als Twin Peaks is dit boek een donker, maar komisch meesterstuk over lelijkheid en de dood in een klein Amerikaans dorpje. Waar de magie in We Have Always Lived in the Castle nooit expliciet benoemd wordt, laat het toch een glans van een dromerige onwerkelijkheid zien die in een David Lynch-productie niet zou misstaan.

Videos by VICE

The Third Policeman door Flann O’Brien

De politie komt naar Twin Peaks om een – op het oog – simpele misdaad op te lossen, maar voelen zichzelf al snel aangetrokken tot een surrealistische wereld van dansende dwergen, profetische reizen en achtervolgende visioenen. Flann O’Brien’s meesterstuk begint ook met een veelvoorkomende misdaad, een overval en een moord, maar verandert al snel in een bizar kafkaësk verhaal over misdaad, onvergankelijkheid en filosofie.

The Ruined Map door Kobo Abe

Als jouw favoriete element van Twin Peaks de ingewikkelde subplots zijn rondom Josie Packard, Catherine Martell en Benjamin Horne, dan geniet je wellicht ook van Kobo Abe’s existentieel vervreemdende detectiveroman The Ruined Map. In dat boek vertelt Abe – die bekend staat als de Japanse Kafka – over een detective die op pad gaat om een zaak op te lossen die steeds ingewikkelder wordt, en uiteindelijk nooit opgelost zal worden.

Days Between Stations door Steve Erickson

Steve Ericksons debuutroman, Days Between Stations, is misschien wel het boek dat het dichtst in de buurt komt bij het lezen van een Lynch-film op papier. Het verhaal begint met twee verliefde tieners in Kansas die verhuizen naar Californië, maar verandert al snel in een surrealistische trip met een geheime film, een man die lijdt aan slapeloosheid en een man met een ooglapje. Ze eindigen in de jazzclub the Blue Isosceles in LA, met tal van andere Lynch-achtige elementen. Ericksons debuutroman werd gepubliceerd in 1985, nog voordat Lynch zijn naam vestigde met Blue Velvet, Twin Peaks en Lost Highway. Days Between Stations, en de titels die daarop volgden, vallen binnen hetzelfde onwerkelijke genre.

The Complete Stories of Leonora Carrington door Leonora Carrington

Surrealist Leonora Carrington is beroemd om haar prachtige, maar spookachtige schilderijen die aanvoelen als een sprookje dat een verkeerde wending neemt. Haar korte verhalen hebben een vergelijkbare inhoud, ze ondermijnen de stijl van fabeltjes met tegelijkertijd spontane, mooie en gewelddadige gebeurtenissen.

The Shining door Stephen King

Leland Palmer is, zonder dat hij en de andere personages het weten, het monster van Twin Peaks. Palmer is op veel manieren een liefhebbende vader, maar raakt geobsedeerd door de demonische kracht Bob, net zoals Jack Torrence geobsedeerd raakt door het kwaadaardige hotel in Stephen Kings horror-meesterwerk. Je hebt waarschijnlijk de meesterlijke verfilming van Stanley Kubrick gezien, die op zichzelf uiterst Lynch-achtig is. Maar Kings boek is goed op zichzelf en laat een meer genuanceerd beeld van Jack Torrence zien dan Jack Nicholson in de film.

Duplex door Kathryn Davis

Twin Peaks is het verhaal van een op het oog normaal stadje dat eigenlijk vol zit met demonische moordenaars, mythische huizen en een achteruit pratende dwerg. Davis’ Duplex doet daaraan denken: een voorstadje dat verandert in een droomwereld van heksen, robots, moord en monsters.

The Famished Road door Ben Okri

Het einde van Twin Peaks’ eerste seizoenen focust op de White Lodge en de Black Lodge, spirituele zones waar goede en kwade krachten van buiten de stad wonen. Als het kruispunt van het spirituele rijk en onze wereld je interesseert, lees dan The Famished Road van de Nigeriaanse auteur Ben Okri. Het gaat over een spiritueel kind dat navigeert tussen het rijk van de spirituelen en de mensen in een Afrikaanse stad.

De Southern Reach trilogie door Jeff VanderMeer

Er is een sciencefiction element toegevoegd aan Twin Peaks’ bovennatuurlijke verhaallijn rondom burgemeester Garland Briggs en zijn geheime overheidsprojecten en ruimtebewaking.

Als je houdt van enge en mysterieuze sciencefiction, lees dan Jeff Van der Meers sci-fi horror trilogie, The Southern Reach. Deze boeken draaien om karakters die werken bij een duister overheidsbureau dat een mysterieus ecologisch gebied, gebied X, probeert te onderzoeken.

Atmospheric Disturbances door Rivka Galchen

Wanneer de rare hippie Jacoby het gezicht is van klinische psychologie in jouw stad, dan weet je dat je woont op een vreemde plek. Ik denk dat Jacoby zou genieten van Galchens mooie en tegelijkertijd vreemde boek over psychiater Leo Liebenstein. Liebenstein raakt ervan overtuigd dat zijn vrouw is vervangen door een schijnpersoon, iets dat alleen hij zou kunnen vaststellen.

Hard-Boiled Wonderland and the End of the World door Haruki Murakami

Net als Lynch heeft Haruki Murakami een talent voor het injecteren van het echt vreemde in het alledaagse. De meeste van zijn boeken kunnen op een Twin Peaks-lijst, maar mijn favoriet is waarschijnlijk Hard-Boiled Wonderland and the End of the world. Net als Twin Peaks mengt het verschillende genres – soap, horror en fantasie. Murakami’s boek creëert een mysterieus verhaal over twee parallelle vertellingen: Het eerste gaat over een gek sciencefictionverhaal over data-encryptie, en het tweede is een fantasieverhaal dat zich afspeelt in een rijk van eenhoornschedels en dromen.

De eerste aflevering van het derde seizoen van Twin Peaks verschijnt zondag. Zorg dat je er klaar voor bent en ga er goed voor zitten.