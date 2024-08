Wat je wel en niet moet doen als je met een dikke vrouw naar bed gaat

Ik ben altijd al best dik geweest. De eerste paar keren dat ik seks had, schaamde ik me nogal voor mijn lichaam. Ik hield de Superman-trui van mijn vriendje aan, omdat ik niet helemaal naakt durfde te zijn. Het was 2009, ik was 16 en had maat 42. Body positivity was nog geen ding. Nu ben ik 26 en heb ik maat 48. Met partners die ook plus-size zijn voelt het goed: dan kunnen we onze buiken tegen elkaar aandrukken, elkaars lichamen vastgrijpen en van het volume genieten. Maar voor slanke mensen die voor het eerst seks hebben met een dikke vrouw, is het al snel alsof ze zich op een mijnenveld begeven. Veel hebben geen flauw idee hebben wat dikke vrouwen wel en niet prettig vinden.

In mijn Bumble-bio heb ik gezet dat ik een “honey with a tummy” ben, omdat ik het belangrijk vind dat mensen weten dat ik dik ben voordat we elkaar ontmoeten. Ik heb ook veel foto’s van mijn lichaam op mijn profiel staan. En toch vraag ik elke keer uiteindelijk hoelang diegene al op dikke meisjes valt.

De ene antwoordt dan dat dat wel meevalt, de ander dat-ie er altijd al een zwak voor heeft gehad. Ze zeggen ook weleens dat het ze “nooit zo is opgevallen”, maar dat zie ik als een belediging. Waarom zou je ontkennen dat ik twee keer zo zwaar ben als jij, terwijl dat duidelijk zo is? Ik ga ook weleens naar bed met een vetfetisjist als ik me een godin wil voelen, maar verder probeer ik er vooral goed op te letten dat ik niet te maken krijg met iemand die een vetfobie heeft.

Een mijnenveld, zoals ik al zei. Daarom heb ik hier een aantal punten op een rijtje die je in je achterhoofd kunt houden, als je het bed in duikt met een dikkere vrouw.

DURF MIJN BUIK AAN TE RAKEN

Iedere dikke vrouw weet dat je buik het meest intimiderende lichaamsdeel is. Mijn buik wordt zo weinig aangeraakt dat het me verbaast dat-ie niet helemaal verschrompeld is en eraf is gevallen. Ik denk dat sommige gasten ook wel hoopten dat dat zou gebeuren. Als iemand je buik duidelijk ontwijkt, voel je alleen maar meer dat die buik er juist is. Als je een cupcakeje eet maar het glazuur laat laat liggen, betekent dat ook niet dat dat glazuur er ineens niet meer is. En het glazuur is juist zo lekker.

Als je me wil neuken, neuk me dan helemaal. Ik vind het het geilst wanneer mijn buik wordt vastgegrepen alsof het een derde tiet is, ik over mijn hele lichaam gekust wordt en er niet gedaan wordt alsof mijn lichaam minder groot is dan het daadwerkelijk is. Je zult versteld staan hoe goed het voelt als je de zachte plooien gewoon vasthoudt, grip krijgt en het lichaam waar je seks mee hebt daadwerkelijk helemaal voelt.

HOU JE MOND OVER SLANKE VROUWEN

Ik zie dat het op het puntje van je tong ligt. Je twijfelt nog tussen “Ik heb altijd al een dikke vrouw willen neuken” en “Ik vind jouw rondingen aantrekkelijker dan dunne vrouwen.” Mocht je je ooit hebben afgevraagd op welke manier je het snelst een goede vibe verneukt: dit is ‘m. Het is niet per se speciaal als je graag met een dikke vrouw naar bed gaat. Er zijn talloze pagina’s aan video’s op Pornhub voor mannen die erover fantaseren, en ik voel me echt niet ineens bijzonder als je vertelt dat je seks met me hebt vanwege mijn lichaamsgewicht.

Als je alleen iemand neukt om aan een bepaalde fetisj te voldoen, is het laatste dat je diegene verschuldigd bent dat je dat ook vertelt. Het zal je verrassen hoeveel dikke vrouwen het prima vinden om jouw fantasieën te vervullen, maar je moet jouw fetisj niet opdringen aan mensen, als ze zelf gewoon een potje willen ketsen. Probeer anders Feabie, een datingsite voor mensen die van een onsje meer houden. Het is niks voor mij, maar voor feeders, feedees en vetfetisjisten is de keuze reuze.

WEES CREATIEF

In de BBC-documentaire Too Fat For Love krijgt blogger Emma Tamsin-Hill samen met haar dikke vriendinnen tips van sekscoach Athena Mae. Ze laat de vrouwen zien hoe ze het beste bovenop kunnen zitten, in welke houdingen je goed kunt facefucken en hoe je een speciaal wigkussen kunt gebruiken. Het is best nuttige informatie voor dikke vrouwen, maar als ik aankom bij een date en hij gelijk zo’n wigkussen uit de kast zou trekken, dan ben ik vrij snel weer pleite.

Je kunt het beste gewoon een beetje roeien met de riemen die je hebt. Als je twee kussens op je bed hebt, kun je er altijd eentje onder je vagina leggen, mocht dat nodig zijn. Als je bed te veel kraakt, kun je altijd nog op de grond liggen. Lukt het niet om in de douche te seksen? Vinger me dan als ik in bad lig. Probeer verder niet mijn lichaam te dwingen de kruiwagen te doen, aangezien de enige handvatten die je beet kunt pakken mijn lovehandles zijn.

VERTROUW ME

Als een dunne vrouw niet bovenop wil zitten, wordt dat vaak afgedaan als luiheid. Maar als je daar als dikke vrouw nee tegen zegt, en de man vervolgens probeert om het toch voor elkaar te krijgen en zegt “dat je hem niet zal verpletteren”, dan kan je wel door de grond zakken – figuurlijk dan. Ik weet ook wel dat ik je niet zal verpletteren, aangezien ik geen instortend gebouw ben of die grote ronde steen uit Indiana Jones. Maar juist door me ‘gerust te stellen’, impliceer je eigenlijk van wel.

Bijna elke keer dat ik seks had, wist ik beter wat ik wilde dan mijn partner. Dat komt vooral omdat ik meer tijd heb doorgebracht met mijn clit dan wie dan ook. Als een vrouw zegt dat ze liever niet bovenop wil, komt dat waarschijnlijk omdat het echt veel meer energie kost dan voorover bukken en geneukt worden – en niet omdat ze erop zit te wachten dat iemand haar over haar gezicht streelt en zegt dat het allemaal wel goedkomt.

LAAT ME IN MIJN WAARDE

Als je een dikke vrouw nou als laatste optie ziet aan het einde van een mislukt avondje stappen, of je het gewoon ‘een keertje gedaan wil hebben’ – ga dan lekker naar huis. Iemand bij wijze van experiment willen neuken, of uit wanhoop, is geen reden om het ook echt te doen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK.