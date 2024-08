Op het meer van Welcome to the Village is een leger van lichtbeestjes geland

Knal vol gas het festivalseizoen in met VICE. Lees deze zomer alles over festivals op festivals.vice.com en volg VICE Festivals op Facebook.

Mocht je vandaag toevallig afreizen naar Welcome to the Village in Leeuwarden, dan word je welkom geheten door vijfhonderd lichtgevende figuurtjes die in een meer zitten te dobberen. Van dichtbij lijken het een soort mechanische kwallen, die licht geven in verschillende felle kleuren. Van een afstandje lijkt het net een flink leger vuurvliegjes.



Videos by VICE

Ze bewegen en lichten op, maar niet volgens een strakke choreografie. Hun gedrag wordt beïnvloed door natuurlijke factoren, zoals de temperatuur en de bewegingen van het water. Hoe drukker het water, hoe heftiger ze bijvoorbeeld met hun lichtjes knipperen. In principe zitten de lichtgevende kwallen allemaal hetzelfde in elkaar, maar ze hebben stuk voor stuk met net iets andere omstandigheden te maken. Samen vormen ze een harmonieus collectief, genaamd Lily.

De lily’s zijn ontworpen door het Groningse kunstenaarscollectief WERC, dat vorig jaar met Pixi ook al een kudde lichtobjecten losliet in de bossen van Drenthe. Daar dreven ze niet op het water, maar hingen ze aan bomen. “In het bos was het eerder een 360 graden-ervaring, en stond je er middenin,” zegt Jelle Valk (een van de vier leden) daarover. “Hier bekijk je het meer als een geheel. Toen de directeur van het festival gister langs kwam, omschreef hij het als ‘sterren kijken op het water’.”

Wat Pixi en Lily wel met elkaar gemeen hebben, is dat ze allebei gebaseerd zijn op patronen uit de natuur, zoals zwermen vogels of scholen vissen. De lily’s werken allemaal op batterijen, en communiceren ook met elkaar, via radiogolven. Ze krijgen van de makers ‘pakketjes’ van data toegestuurd, die hen vertellen welke patronen ze moeten vormen. Daarmee krijgen ze bijvoorbeeld de opdracht om te knipperen als vuurvliegjes, of om een soort wave te maken, zoals in een voetbalstadion. Dan begint één lily licht te geven, en doen er steeds meer met ‘m mee.

Maar hoe goed ze in staat zijn om die opdrachten daadwerkelijk uitvoeren, hangt af van die eerder genoemde natuurlijke factoren. “Alles weegt mee in hun gedrag,” legt Jelle uit. “Sommige stukken van het meer hebben meer riet, of meer bomen langs de kant staan. Dat heeft ook invloed op hoe goed de radiogolven aankomen. Je zou het kunnen zien alsof ze gesprekken met elkaar voeren, die af en toe wat moeizamer verlopen of doodbloeden.”

Als het harder waait, of het water drukker is, knipperen de lily’s meer met hun lichten, en sturen ze elkaar meer signalen. Ook welke kleuren ze dan precies hebben wordt door dit soort variabelen bepaald. De lily’s kunnen ook tegen elkaar in werken; als twee groepen allebei een patroon proberen te maken, en ze tegen elkaar aanbotsen, overleeft slechts een van die twee. Een soort survival of the fittest.



Omdat de lily’s lekker hun eigen gang kunnen gaan, hebben de makers niet de volledige controle. “En dat maakt het ook juist weer spannend,” zegt Jelle. “Dan zie je bijvoorbeeld eerst een paar lily’s als vuurvliegjes knipperen, ga je eventjes weg, en zie je bij terugkomst dat dat patroon over het hele meer is getrokken.”

Dat de lichtobjecten niet aan een boom hangen, zoals bij Pixi het geval was, maar over het water drijven, brengt ook technische uitdagingen met zich mee. Het gedrag van de lily’s is bijvoorbeeld een stuk onvoorspelbaarder – water is een stuk wispelturiger dan een stilstaande boom – en op het water is het ook lastiger om de radiogolven door te geven. Die signalen worden door het water geblokkeerd, waardoor de lily’s ze aan de onderkant niet kunnen opvangen – alleen via de lucht.



De jongens van WERC losten dit op door de lily’s meer signalen te laten opvangen. Niet alleen die van de vier à vijf naastgelegen buren, zoals bij de pixi’s, maar ook die van verderop. “Zo krijg je ook makkelijker een groepsdynamiek,” zegt Jelle. “Het is alsof het een groepsgesprek is, dat nu uit meer deelnemers bestaat. Een soort doorfluisterspelletje.”

Lily is een coproductie met Welcome to the Village en Noorderzon, waar het eind augustus ook te zien zal zijn. Meer beelden van de lily’s vind je hieronder en op de website van WERC.