Welk monster zet steeds z’n tanden in de diepvriespizza’s van deze supermarkt?

We hebben allemaal wel eens een handje ongewassen druiven of een paar M&M’s in onze mond gestopt terwijl we met een volle boodschappenmand door de supermarkt navigeerden. Een supermarktganger uit Devon in Engeland heeft winkelsnacken alleen naar een veel raarder niveau getild.

Toen Adam Williams thuiskwam met een Deep and Loaded Pepperoni-pizza van Sainsbury’s, had hij al snel door dat er iets niet klopte. Volgens Metro had hij z’n diepvriesmaaltijd amper uitgepakt toen hij merkte dat iemand (OF IETS) een enorme hap uit de rauwe korst had genomen. Vervolgens deed hij natuurlijk wat elke welgemanierde volwassene hoort te doen: hij plaatste er een foto van op z’n Facebook.

“Op deze foto valt te zien dat een uitgehongerde werknemer (met een vrij grote bakkes) een hap uit een rauwe, ja RAUWE pizza heeft genomen,” schreef hij op de Facebookpagina van Sainsbury’s. “Ik heb gedaan wat elke normale persoon zou doen en dat deel van de pizza er afgesneden, maar ik vraag me toch wel of al jullie werknemers getest worden op rabiës? Ik weet namelijk vrij zeker dat hondsdolheid wordt doorgegeven door middel van speeksel en ik zou het vreselijk vinden om zoiets op te lopen door een voorgekauwde pizza.”

Williams kon het ook niet laten om een van de concurrenten van Sainsbury’s te dissen. “Ik heb bij Tesco ook wat zombies zien ronddwalen.” Hij vroeg de supermarktketen wel om niet al te streng te zijn als ze ooit een van hun werknemers zouden betrappen. En het verhaal wordt nog viezer: ook een andere supermarktganger reageerde dat hij soortelijke bijtsporen op zijn pizza met barbecuekip had gevonden. “Ik heb de pizza nog wel opgegeten,” schreef Harry Hoy. “Er is wel een kans dat ik doodga als ik een enge ziekte krijg van de persoon die een hap voor mij nam.”

What the fuck Sainsbury’s?! Het is eigenlijk onmogelijk dat de happen door dezelfde veelvraat genomen zijn, omdat de winkels wel 500 kilometer van elkaar vandaan liggen. Hoe dan ook, Sainsbury’s probeerde haar klanten ervan te overtuigen dat de pizzapeuzelaar waarschijnlijk geen werknemer van de keten is. “Dit product wordt ter plekke bereid en we kunnen onze klanten ervan verzekeren dat onze collega’s niet van rauwe pizza’s houden,” zei een woordvoerder van de supermarktketen.

Ter verdediging van de pizzasnoeper, misschien kon hij of zij geen pizza betalen. Vorige maand kreeg een klant van een Sainsbury’s in Birmingham een onaangename verrassing toen de supermarkt voor een normale pizza margherita 260 euro rekende in plaats van 3 euro. “Ik bedoel je, hebt dure pizza en je hebt pizza van Sainsbury’s,” zei hij tegen Birmingham Live.

Blijkbaar is die supermarktpizza wel zo lekker dat mensen kunnen niet wachten om hem de oven in te schuiven – of überhaupt uit de verpakking te halen.

