Welke feestdag is het meest geschikt voor seks?

Feestdagen zijn vaak minder feestelijk dan het woord ‘feestdagen’ doet vermoeden. Met Kerst moet je dagenlang naast je incontinente tante Jo zitten, en probeer je te focussen op het eten van zoveel mogelijk toetjes om alle pijnlijke vragen die deze tante op je afvuurt even te vergeten. En Koningsdag is op papier wel een dag vol party, maar in de praktijk is er weinig feestelijks aan met klapperende kaken over je eigen schoenen heen pissen tussen twee geparkeerde auto’s.



Om van een feestdag echt een feest te maken zit er eigenlijk maar een ding op: seks. Vergeet alles dat je hebt geleerd in de biologieles over voortplanting en dat soort bijzaken, seks is louter bedacht om ons zware bestaan draaglijk te maken. Feestdagen zijn bijzonder geschikt voor seks, omdat je op de meeste van deze dagen eindelijk een keer niet godsgruwelijk vroeg je bed uit hoeft om naar een college of werk te gaan, dingen die sowieso minder leuk zijn dan seks. Toch is niet iedere feestdag even geschikt om je zorgen weg te neuken. Om erachter te komen op welke feestdagen je je moet voorbereiden op een dag vol seks (die voorbereidingen bestaan uit: een sekspartner regelen, een keertje douchen, schone lakens, flesje wijn in huis halen, en condooms, en wat geil eten ofzo, whatever, je weet zelf ook wel hoe seks werkt) kan je de onderstaande lijst raadplegen, waarin we de feestdagen voor je hebben gerangschikt op geschiktheid om te hele dag te neuken. Graag gedaan.

Koningsdag

Koningsdag klinkt misschien als een uitstekende dag om het eens goed op een naaien te zetten, maar schijn kan lelijk bedriegen. Hoewel de basisingrediënten voor een geile dag (drank&drugs) in overvloed aanwezig zijn, is Koningsdag helemaal geen goede dag voor seks. Sinds Máxima drie kinderen heeft gebaard is het koningshuis sowieso iets om een enórm slappe piemel van te krijgen. Daarnaast ben je vermoedelijk zo naar de getver dat je libido omgekeerd evenredig is aan je lichamelijke kunnen, en er is helemaal niets opwindends aan een meisje ergens in een portiekje, met pupillen als duiveneieren, uitgelopen oranje schmink op haar wangen en haar onderbroek op haar enkels, en een jongen met een opblaaskroon op zijn hoofd die ondertussen met zijn speedpikje een kansloze poging tot penetratie onderneemt. En dat daar dan de volgende dag een filmpje van op Dumpert staat. Nee, Koningsdag is misschien wel de minst geschikte feestdag voor seks, misschien is het sowieso wel de slechtste seksdag van het jaar.

Sinterklaas

Sinterklaas is boven alles een KINDERFEEST, als we de hardst schreeuwende mensen moeten geloven, dus het is sowieso nogal ongepast om dit feest met seks te associëren, sick fuck die je er bent. Tel daarbij op dat Sinterklaas een ouwe viezerik is, en dat niets de lust tot seks doet verdampen als een pittige discussie over het voortbestaan van Nederlandse tradities, en je kunt concluderen dat Sinterklaas geen feest voor seks is.

Oud en Nieuw

Hoewel champagne een afrodisiacum is dat niet alleen uitstekend werkt, maar ook nog eens vrij lekker is – dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld viagra, dat je niet slikt vanwege de lekkere smaak – slaat de sfeer met Oud en Nieuw altijd al vrij snel om. Iemand heeft alle champagne opgedronken, waarna jij je tegoed doet aan een fles Apfelkorn die iemand om de een of andere onbegrijpelijke reden heeft meegenomen. Je hebt met oud en nieuw ook helemaal geen tijd voor seks, omdat je de hele nacht door de stad aan het fietsen bent op zoek naar dat ene feestje waar het wél leuk is, maar dat helemaal niet blijkt te bestaan. Als je diep in de ochtend van 1 januari toch met iemand in bed belandt, is je lichaam zo kapot dat je niet meer in staat bent tot welke daad dan ook. De volgende ochtend is ook al geen goede dag voor seks, want dan heb je een klotekater van die Apfelkorn en blijkt die leukerd die je mee naar bed had genomen in het beste geval een stuk minder knap dan gisteravond en in het slechtste geval je zus.

Eerste Kerstdag

Het probleem met seks tijdens Kerst is dat er de hele tijd familie is. Zachtjes neuken in je oude kinderkamer heeft wel iets romantisch, totdat je nichtje van zes binnen komt banjeren om haar nieuwe Pokémonknuffel te laten zien. De enige optie is om tijdens de traditionele kerstwandeling in het bos stiekem het hazenpad te kiezen en ergens in de bosjes een snel neukje te leggen, maar eind december is niet per se de meest geschikte tijd van het jaar voor buitenseks. Als je te nat wordt vriest je kut aan elkaar, en dat moet je niet hebben.

Offerfeest (Eid al-Adha)

Een schaap slachten klinkt misschien niet als de meest opwindende bezigheid in de geschiedenis van de bezigheden, maar dat stromende bloed heeft op de een of andere manier ook wel iets hitsigs, alsof je eigen bloed er ook sneller van gaat stromen. Bovendien: op de dag dat je het leven van een schaap neemt kan je ook best even een poging wagen om wat nieuw leven te maken. Een neukje tijdens het offerfeest hoeft niet per se, maar kan best.

Bevrijdingsdag

Het is jammer dat Bevrijdingsdag maar eens in de vijf jaar een officiële feestdag is, want ook al vinden sommige mensen het misschien extra geil als ze betrapt kúnnen worden, seksen in vrijheid is in principe wel de prettigste manier van seksen. Het is begin mei, de zon schijnt, je ligt ergens in het gras een bevrijdingsfestival te checken. Je drinkt een paar biertjes, friemelt een beetje aan elkaar, en omdat een bevrijdingsfestival toch eigenlijk altijd saai als fuck is ga je lekker vroeg naar huis om licht beneveld de liefde te bedrijven. Als je into dat soort dingen bent kun je samen gezellig een paar scènes uit Ilsa: She Wolf of the SS kijken om in het thema te blijven en het kinkniveau wat op te schroeven. Omdat eens in de vijf jaar neuken wel een beetje weinig is blijft Bevrijdingsdag hangen in de middenmoot.

Driekoningen

Driekoningen is een feestdag die een beetje ondergesneeuwd is geraakt sinds de opkomst van commerciële ‘feestdagen’ als Halloween en Valentijnsdag. Fuck die Amerikaanse hypedagen waarop de seks aan je wordt opgedrongen in de vorm van als geile zuster verklede meisjes of allemaal gedoe over ‘liefde’ – met Driekoningen kan je ook gewoon prima neuken, veel beter zelfs. De traditie van de koningentaart – wie de boon in de taart vindt is koning voor een dag – leent zich uitstekend voor een sub-dom-rollenspel. Eet met z’n tweeën zo’n taart, en wie de boon vindt mag de ander de hele dag laten doen wat-ie wil. Nadeel van Driekoningen is dat het doorgaans geen vrije dag is, dus als je de volle sekspotentie uit deze dag wil halen, zal je een snipperdag moeten opnemen. Maar dat zou het zomaar eens waard kunnen zijn.

Tweede Paasdag

Dit is met afstand de allerbeste dag van het jaar om in zijn geheel in het teken van seks te stellen. Jezus is misschien wel gestorven aan het kruis om ervoor te zorgen dat jij op Tweede Paasdag de hele dag kan neuken tot je een ons weegt. Pasen is een belangrijk feest, maar ook weer niet belangrijk genoeg om twee volle dagen aan kwijt te zijn. Alle dingen die bij Pasen horen (eieren schilderen, jezelf misselijk eten aan chocola) kun je prima op Eerste Paasdag doen, waardoor de hele tweede paasdag overblijft om het op een eindeloze pot wiepen te zetten. Omdat Tweede Paasdag een vrije dag is, kan je op Eerste Paasdag op pad om eventueel nog ergens iemand op te duikelen om de hele Tweede Paasdag al seksende door te brengen. Alle ingrediënten voor een chill seksontbijt zijn in de aanbieding bij de supermarkt, die van al die domme paasontbijtspullen af moet. Het is lente. Je hoeft de hele dag niks. Behalve neuken. Pasen wordt niet voor niks geassocieerd met eieren (een bekend vruchtbaarheidssymbool) en konijnen, dieren die over de hele wereld beroemd zijn vanwege het feit dat ze neuken als konijnen. Letterlijk. Deze dag bestaat bij de gratie van seks. Veel neukplezier!