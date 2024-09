Welke mensen gaan er naar een concert van The Legend Of Zelda?

​Beeld door Timo Pisart​​

Voor een hoop mensen zijn de soundtracks van games niet meer dan een stel bliepjes die ze zo snel mogelijk uitzetten om zich te concentreren op een nieuwe highscore. Dat is een grote fout: games als The Legend of Zelda hebben prachtige muziek waar componisten als Ennio Morricone nog een puntje aan kunnen zuigen. In de Heineken Music Hall vond gisterenavond een concert plaats waar de muziek van Zelda werd gespeeld door een orkest van maar liefst negentig muzikanten. Om mij heen werden er traantjes weggepinkt en hoewel mijn historie met Zelda beperkt is, kreeg ik kippenvel terwijl de dirigent de bombastische, fantasievolle klanken de grote ruimte door leidde.

Toch was de zaal matig gevuld, waarschijnlijk vanwege de vrij dure tickets (variërend van 55 tot 80 euro), die jonge mensen niet kunnen betalen. Maar de fans die er waren ­– al dan niet verkleed – laten goed zien waarom deze game zo’n grote fanbase heeft. Omdat ik me afvroeg wie er geïnteresseerd is in zo’n niche concert dat in zekere zin tegen het obscure aan zit, sprak ik daar een aantal fans voor wie Zelda meer is dan slechts een ‘computerspelletje’.

Shanin (21)

Noisey: Wat een vet kostuum! Ik hoorde je net naar een andere cosplayer een paar kreten slaken.

Shanin: Ja, dat is de kreet van Link. Link praat niet, hij kreunt alleen als hij met zijn zwaard rondzwaait of ergens van afspringt. Een typisch geluid dat hij dan altijd maakt is: HEYA, HUH, YA!

Wow! Kende je die andere cosplayer ook?

Nee, ik had haar nog nooit gezien, maar het is een onderling iets. Alle Link-cosplayers doen dat naar elkaar.

En er zijn meerdere versies van Link uit verschillende Zelda-games. Welke ben jij?

Oh, weet je dat niet?

Volgens mij de Ocarina of Time-Link?

Goh, ik ben van die van Twilight Princess! Het kostuum is iets donkerder, ik heb wat meer dingen aan mijn armen, dit onderstuk hoort eigenlijk een maliënkolder te zijn, maar dat is iets te zwaar.

Oja. Wat voor muziek luister je als je geen gamemuziek luistert?

Rockbands, een beetje de muziek uit Guitar Hero en bands als All Time Low, Paramore en Panic! At The Disco. Maar klassiek is ook gewoon supermooi.

Joost (18) en Elise (18)

Elise, ik hoorde jou net zeggen dat je eigenlijk geen fan bent.

Elise: Mwah, ik heb het niet gespeeld, laat ik het zo zeggen.

Joost: Ze is met mij The Legend of Zelda: The Wind Waker aan het spelen nu.

Leuk! Dus je wordt eigenlijk een beetje meegesleurd?

Elise: Technisch gezien was het mijn idee, maar ja.

Als jullie samen de game spelen, is er dan een soort rolverdeling voor wie wat doet?

Elise: Haha, ik wil best wel gamen, maar dan wordt de controller altijd afgepakt, zo van: dit doe ik wel even. En dan krijg ik hem ook niet meer terug.

Joost: Ik laat haar dan mijn favoriete games spelen en dan word ik weer meegezogen en wil ik het zelf doen.

Elise: Hoe vaak heb je The Wind Waker uitgespeeld? Negen keer?

Joost: Negen keer ja. Laat mij. Ik heb niets te doen.

Wat vind je zo mooi aan de muziek?

Joost: Dat is toch wel een van de mooiste aspecten toch? Als je bezig bent met een game en je hoort geen muziek, dan is het toch helemaal niet leuk?

[Elise maakt op de achtergrond huilbewegingen]

Ohh, moest je huilen?

Joost: Ze vindt dat ik weer helemaal los ga hier.

Elise: Nee, nee, maar je huilt wel bij sommige stukken!

Joost: Ik huil helemaal… ssst! Het is gewoon mooi!

Mag best hoor.

Joost: Ja, je leeft toch wel mee met de muziek.

​

Kimberley (20):



Hoi, ben jij in je eentje hier?

Kimberley: Nee, ik wacht op iemand. Diegene had een prijsvraag gewonnen, maar ik ken hem helemaal niet, dus dat wordt spannend.

Hoe kennen jullie elkaar dan?

Via een website die kaartjes weggaf.

Spannend. Ben je al lang fan?

Ja, ik weet niet hoe lang. De eerste die ik speelde was Twilight Princess, toen was ik een jaar of tien.

Luister je ook weleens naar de muziek van Zelda als je niet aan het gamen bent?

Jazeker. Als ik aan het studeren ben is het erg prettig.

Wat voor andere muziek luister je, buiten games?

Meestal animemuziek, een beetje Japanse popmuziek. Voor de rest wat er op de radio speelt, ik heb niet echt een favoriete artiest.

Geen concerten waar je graag heengaat?

Dit is mijn eerste concert ooit, dus ik ben benieuwd!

Zijn er dingen in Zelda die je terugziet in het echte leven?

Ik vind het bij Zelda juist zo leuk dat je in een hele andere wereld stapt, zo anders dan hier. Het is een reis waarbij je niet weet wat je tegenkomt.

​

Bram (28) en Roos (26)

​Jullie zien eruit als Zelda-fans. Wat betekent Zelda voor jullie?

Roos: Zelda is iets heel creatiefs. Als je het speelt heb je het gevoel dat je in een hele andere wereld zit.

En dat haalt het creatieve bij jou naar boven?

Roos: Ja, inderdaad! Zeker omdat we zelf cosplayers zijn, willen we altijd zo dicht mogelijk bij de materialen zitten die worden gebruikt in zo’n tijdperk. Bij Zelda komt er veel fantasie kijken.



En Bram, jij vertelde dat jullie zelfs een cosplaybedrijf hebben?

Bram: Ja, we maken fantasykostuums.

Wat hopen jullie vanavond te horen? Is er een specifiek liedje dat voorbij moet komen? Roos: Het mooie wat ze hier doen, is dat ze een mix maken van alle games en dat heel mooi in elkaar over laten gaan. Juist omdat het niet standaard is, is het heel leuk om naar te luisteren.

Oh, jullie hebben deze show al een keer gezien?

Tegelijk: Ja, vorig jaar.

​

Maarten (22) en Matthijs (22)





Kennen jullie elkaar van Zelda?

Matthijs: Eigenlijk wel. Een vriend had ons bij elkaar gebracht en toen kwamen we erachter dat we samen een passie hadden voor The Legend of Zelda.

Vet. En ook voor de muziek dus?

Maarten: Ja, echt.

Matthijs: Ja, écht.

Jullie dragen ook Zelda-sieraden zie ik.

Maarten: Ja, een Ocarina-ketting. Dat is een instrument uit de game The Ocarina of Time.

Is er een specifiek Ocarina-liedje dat je heel hard vindt?

Matthijs: Ik zou het wel heel leuk vinden als de Epona Song voorbijkomt. En de Song of Storms zal ook wel gedaan worden.

Maarten: Tududududum tudududummmm! Ch-k, ch-k, ch-k, ch-k!

Haha. Dragen jullie die sieraden voor de gelegenheid, of ook gewoon alledaags?

Maarten: Ja, voor de gelegenheid, zeker. Ik heb er ook een trui voor aan, en misschien een beetje apart, maar… [Maarten laat zijn Zelda-onderbroek zien].

Cosplayen jullie ook?

Maarten: Vroeger heb ik gecosplayd als Link. Maar later kwam ik erachter dat mijn benen er niet helemaal voor gemaakt zijn, haha. Ik heb echt van die X-benen, dus toen heb ik het maar opgegeven. Maar ik heb een hele grote waardering voor mensen die cosplayen.

Ik vind het vooral ook heel mooi hoe ze elkaar begroeten.

Maarten: TSSSAAAAH!

Wow, ja! Schept Zelda een band?

Maarten: Ja, we hebben allemaal een gedeelde passie en dezelfde nostalgiegevoelens. De community is een stuk leuker dan bij andere games. Hier zijn mensen vriendelijker naar elkaar.

Matthijs: Het is natuurlijk ook een vrij vriendelijk spelletje. Je gaat hier weinig mensen tegenkomen die iets lulligs zeggen.​

​

Kevin (22) en Shainy (20)

Kevin, ik hoor jou net zeggen dat Shainy meer fan is dan jij?

Kevin: Ja, ik ben pas sinds twee jaar geleden erin gekomen, zij heeft mij geïntroduceerd.

Dus je gaat wel vrijwillig mee?

Kevin: Jawel, ook voor mijn eigen plezier.

Shainy: Ik zei gewoon: ‘Ik heb kaartjes, dus je gaat mee.’

Je draagt een Zelda-sjaal zo te zien.

Shainy: Kevin heeft ook een keer een Ocarina voor mij gekocht voor mijn verjaardag. En die werkt ook echt!

Kan je daar ook liedjes op spelen?

Shainy: Hij wel, ik niet, haha.

Kevin: Ja, ik bespeel het graag.

En als je even niet naar Zelda-muziek luistert, wat zet je dan graag op?

Shainy: Ik luister wel veel J-pop, K-pop, Aziatische muziek, R&B. Ik luister van alles eigenlijk.

Welk hitje uit Zelda moeten ze vanavond zeker spelen?

Shainy: Ik ben vooral fan van het openingsnummer van Zelda in symfonievorm. Toen ik die voor het eerst hoorde vond ik het zo prachtig dat ik moest huilen.

Vanavond waarschijnlijk ook dan.

Shainy: Ja, haha. Tranen!

Kevin: En dan moet ik haar weer omarmen, haha. Daarom heeft ze mij meegenomen volgens mij.​