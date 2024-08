Welke verzekering heb ik echt nodig?

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten.

Beste VICE Money,



Mijn moeder schrok zich kapot toen ze laatst hoorde dat ik geen aansprakelijkheidsverzekering had en zei dat ik onmiddellijk eentje moest afsluiten. Ik had daar niet zo’n zin in, want ik betaal bijna drie euro per maand aan mijn reisverzekering, vijf euro voor mijn inboedelverzekering en dan nog een paar euro per maand aan mijn rechtsbijstandsverzekering.

Dat klinkt als een klein bedrag, maar het kost me bij elkaar zo’n 200 euro per jaar en dat geld geef ik liever uit aan andere dingen. Daarom denk ik erover om een paar verzekeringen op te zeggen. Nou ja, je ziet de vraag al komen denk ik: welke verzekeringen zijn echt nodig, en welke overbodig?

Met groet!

Lennart

Goede vraag, Lennart. Het is bizar wat je tegenwoordig allemaal kunt verzekeren. Zelf kan ik er ook gek van worden. Je hebt verzekeringen voor als je hond naar de dierenarts moet, en als je een keer een advocaat nodig hebt, kun je die betalen met de rechtsbijstandsverzekering. Er zijn zelfs bruiloftsverzekeringen, voor als je vlak voor de grote dag ruzie krijgt en het niet meer ziet zitten om te trouwen. De bruiloftstaart is dan vaak al gebakken en je hebt net de drank afbetaald — met zo’n verzekering krijg je dan toch een groot deel van de kosten vergoed. De meeste verzekeringen kosten maar vijf euro, of een tientje per maand — je merkt het bijna niet, maar alles bij elkaar kan het oplopen tot honderden euro’s per jaar.

In 2015 gaven Nederlanders gemiddeld 4,2 procent van hun inkomen uit aan verzekeringen. (Twintigers doen het dan nog wel wat zuiniger aan: van iedere honderd euro die je verdient gaat 2 euro op aan verzekeringspremies.) Dat is meer dan in welk ander land van de Europese Unie. In totaal hebben we ieder gemiddeld acht verschillende verzekeringen en geven we er met z’n allen zo’n 12 miljard per jaar aan uit. En dan heb ik die 100 euro die je iedere maand voor je zorgpremie betaalt nog niet meegerekend.

De overheid heeft ook ontdekt dat hier een flinke berg geld ligt en ziet het, net als bij sigaretten en drank als een manier om meer geld binnen te halen. Ze claimen een deel van je premie met een belasting die ze assurantiebelasting noemen. Tot een jaar of tien geleden ging er nog maar 7 procent van jouw verzekeringspremie naar de belastingpot. Nu is dat 21 procent. Daar houdt de regering dus mooi 2,4 miljard per jaar aan over.

Het kan een veilig gevoel geven, maar het is vaak helemaal niet nodig om zoveel geld aan verzekeringen uit te geven. Alleen de zorgverzekering en de WA-verzekering voor je auto zijn wettelijk verplicht. Van de rest kun je gewoon zelf bepalen of je ze nodig hebt of niet.

Welke verzekeringen zijn nodig en welke kun je laten vallen? Ik belde Guido Rodenburg van vergelijkingswebsite Independer. Hij zei dat er geen gouden regel voor is: “Verzeker jezelf voor dingen die je zelf niet zou kunnen betalen,” zegt hij.

Niet veel mensen zullen een paardenverzekering nodig hebben. Foto: Wikimedia commons

Een telefoonverzekering heb je niet nodig

Dan valt een telefoonverzekering bijvoorbeeld al snel af. “Als je weet dat het scherm van je telefoon één keer per anderhalf jaar kapot gaat, en je kunt die 120 euro gewoon betalen van een deel van je maandsalaris, dan hoef je je niet te verzekeren,” zegt Rodenburg. Je bent dan vaak voordeliger uit dan met een telefoonverzekering, die vaak een tientje per maand kost. Behalve als je echt bruut met dat apparaat omgaat en het iedere maand laat vallen. Maar dan is het altijd nog goedkoper om gewoon wat voorzichtiger te doen.

Dubbele verzekeringen zijn natuurlijk overbodig

Het voelt gewoon lekker om je goed in te dekken. Maar daardoor betalen we vaak dubbel. Als je je telefoon thuis laat vallen, is die vaak verzekerd door je inboedelverzekering.

“Wat je vaak ook ziet is dat je bij je zorgverzekering een aanvullende verzekering neemt voor ziektekosten in het buitenland,” zegt Rodenburg van Independer. “Dan nemen veel mensen ook nog een reisverzekering die medische kosten in het buitenland vergoed. Je betaalt dus twee keer premie voor hetzelfde. Je moet niet denken: ik doe het bij allebei want dan weet ik zeker dat het goed is. Dat is echt niet nodig.”

Een reisverzekering is goed om te hebben

Als je een grote wandeltocht gaat maken en er is een reddingsoperatie nodig om jou uit het ravijn te halen, ben je wel blij met een reisverzekering. Die kosten worden namelijk niet gedekt door een zorgverzekering en kunnen flink in de papieren lopen.

Een aansprakelijkheidsverzekering is ook een goed idee

Verzeker je voor dingen waar je lastig zelf voor kunt sparen en die je flink in de problemen kunnen brengen zodra je ze moet betalen. Als je een krat bier uit het raam laat vallen op de scooter van je buurman, kun je met een goede spaarpot en een afbetalingsregeling misschien nog net wel wat regelen. Maar als je op een feestje van je baas door het doek van een heel zeldzaam schilderij valt, is het hopen dat je goed verzekerd bent. Je kunt een flinke schadeclaim aan je broek krijgen en daardoor in de schulden komen. Kijk, daar komt die aansprakelijkheidsverzekering weer mooi van pas. “De premie is ook niet zo hoog: enkele euro’s per maand. Best rendabel om zo’n verzekering af te sluiten,” zegt Rodenburg.

Bezuinig dan maar op je rechtsbijstandverzekering

Als je niet zo vaak een advocaat nodig hebt, kun je misschien wel bezuinigen door je rechtsbijstandsverzekering op te zeggen. De rechtsbijstandverzekering kost al snel meer dan 10 euro per maand. Je kunt daar pas echt van profiteren als je gaat scheiden, of als je ruzie krijgt met de aannemer die een nieuwe keuken aanlegt in je huis, zegt Independer. Daar heb je pas echt wat aan als je over de veertig bent. En van het geld dat je aan premie bespaart kun je – mocht je toch in de problemen komen – ieder jaar een uur lang een advocaat van inhuren.

