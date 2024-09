Welke wietsoort bij je past, volgens je sterrenbeeld

Het is weer die tijd van het jaar: het zonnetje schijnt volop, de bomen staan er niet meer bij als een blok depressief hout en de coffeeshops staan te trappelen om jou hun beste wiet te verkopen. Door de zomerse temperaturen zie je jezelf heerlijk in een parkje zitten en een goede joint draaien. Terwijl je langzaam stoned wordt en je op je rug naar de sterren ligt te kijken, hangt je reactie op de wiet niet alleen af van de sterkte van de joint. Je sterrenbeeld speelt namelijk ook een grote rol.



We spraken onze favoriete astrologen Annabel Gat en Aelie Câlin over de twaalf sterrenbeelden en hun relatie tot wiet.

Het element Vuur

De Vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter hebben de meest verschillende reacties op wietgebruik. “Een Ram is een zeer energiek sterrenbeeld dat altijd ergens voor te porren is – dus wanneer een Ram stoned wordt, ontstaat er het tegenovergestelde effect van wat zijn karakter is,” zegt Gat. Ze hebben een hekel aan verveling. Volgens Câlin hebben Rammen meer behoefte aan psychedelica dan aan iets slooms en iets weinig uitdagends als cannabis.



Voor Leeuwen draait hun wietervaring allemaal om de juiste soort cannabis. “De meeste mensen denken dat Leeuwen heel sociaal worden als ze high zijn, maar eigenlijk zijn ze dat helemaal niet,” zegt Câlin. Ze moeten op zoek naar de juiste wiet die hen sociaal en relaxt maakt. “Leeuwen moeten voorkomen dat ze angstig worden in gezelschap.”



Boogschutters ”willen graag een beetje zelfreflecteren en verschillende kanten van zichzelf ontdekken,” zegt Gat. Volgens Câlin moeten Boogschutters oppassen met wiet, omdat ze er in zichzelf gekeerd van kunnen raken. Ze raadt aan om wiet te halen waar ze actief van worden, om te voorkomen “dat ze zichzelf gaan over-analyseren en een soort personage uit Alice in Wonderland worden.”

Videos by VICE

Het element Aarde

“De Aardetekens Stier, Maagd en Steenbok zijn de grootste stoners,” zegt Gat. Het zal geen verrassing zijn dat Aardetekens zich het meest aangetrokken voelen tot cannabis, aangezien zij het meest in verbinding staan met de natuur. Het seizoen van de Stier begint letterlijk op 20 april. Volgens Câlin houden Stieren er wel van om high te worden, maar alleen als het een goede high is. Ze hebben er een hekel aan om de controle over hun lichaam te verliezen. Stieren hebben daarom liever een wietsoort dat een lichamelijke high geeft. “Als het top voelt, zijn ze er wel voor te porren.”



“Een Maagd trekt zich het liefst terug in een hutje op de hei,” zegt Gat. Maagden gebruiken wiet voornamelijk om medicinale en helende redenen. Wanneer ze het enkel voor ontspanning gebruiken is dit om obsessieve gedachten te stoppen, volgens Câlin.

Stieren, Maagden en Steenbokken zijn de grootste stoners.

In tegenstelling tot een Stier en Maagd, is de relatie van een Steenbok met wiet niet zo sensueel of medicinaal. “Ze gebruiken het vooral om te ontspannen, na een dag hard werken,” zegt Gat. Câlin legt uit dat Steenbokken een ander effect zoeken dan Stieren. Steenbokken houden graag de controle over hun lichaam, dus ze willen wiet waar ze vrolijk en energiek van worden in plaats van cannabis waar je lichamelijk van ontspant. “Ze moeten wel uitkijken, want wiet kan hen heel

kwetsbaar maken.”

Het element Wind

Sterrenbeelden die onder het element Wind vallen zijn Tweelingen, Weegschaal en Waterman. Deze sterrenbeelden zijn gericht op logica, communicatie en geest. “Zij worden graag stoned om dingen in een ander perspectief te kunnen zien”, legt Gat uit. Tweelingen zijn erg warrig en daarom is het belangrijk dat ze zich goed verdiepen in welke soort wiet ze gebruiken. Câlin zegt dat het verstandig is om wiet te gebruiken die hen beter helpt te concentreren op bepaalde taken. Anders “kunnen ze zich vrij verloren voelen.”

Volgens Câlin hebben Weegschalen een sterke hang naar balans. Ze raken in paniek als dingen te chaotisch worden en wiet kan dat vaak versterken. Maar als ze wiet roken in een kalme, duidelijk afgebakende omgeving is het toch mogelijk een prettige rookervaring te hebben. “Het is beter voor Weegschalen om alleen te blowen of ergens in de natuur met iemand die ook rustig is.”



Naast de Aardetekens (Stier, Maagd en Steenbok) horen ook Watermannen bij ’s werelds grootste stoners, denkt Câlin. Voor hen is relaxen al een doel op zich. Bij het opstaan kijken ze al uit naar hun welverdiende jointje na werk. Ze raadt dan ook wiet aan waarvan je lichamelijk ontspant. “Ze willen toch alleen maar op de bank liggen.”

Het element Water

Bij Kreeften, Schorpioenen en Vissen hangt de reden voor blowen van hun stemming af. “Voor hen is stoned worden een manier om meer te kunnen voelen – of juist minder, als ze het idee hebben dat alles een beetje te veel wordt”‘ zegt Gat. Volgens Câlin hebben Kreeften van zichzelf al intense emoties. “Zij kunnen wiet het beste gebruiken als bufferzone tussen hen en de ‘echte wereld’, als een soort zacht kussentje.”

Schorpioenen moeten leren om hun mond te houden.



Volgens Câlin moeten “Schorpioenen leren om hun mond te houden wanneer ze blowen.” Hun woordendiarree kan soms gemeen overkomen. Schorpioenen hebben vooral zin in wiet die ze energie geeft. Of dit een verstandige zet is, is maar de vraag – maar volgens Câlin hebben Schorpioenen in het algemeen een geweldige tijd wanneer ze stoned zijn (ook al irriteren ze andere mensen).



Câlin waarschuwt Vissen die wiet willen gebruiken. Ze zegt dat Vissen graag de controle willen, maar “niet goed begrijpen hoe dat moet. Ze verliezen compleet hun verstand wanneer ze high zijn of ze klappen volledig dicht.” Het is dus geen goed idee om wiet te mixen met andere genotsmiddelen. Vissen kunnen natuurlijk wel genieten van wiet, maar ze moeten er zeker van zijn dat ze goed in hun vel zitten voordat ze een hele joint inhaleren.

Hoewel je relatie met wiet misschien in de sterren staat geschreven, ligt-ie natuurlijk nooit helemaal vast. Maar of je nu het element Vuur, Aarde, Wind of Water bent, er is altijd wel een wietsoort te vinden die bij je past.