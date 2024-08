Zo overleef je de helse beproevingen van een coworking space

Is een kantoorbaan echt zo kut als het klinkt? Hoe eerlijk moet je zijn bij een sollicitatie? En word je niet beter je eigen baas? Alles wat je moet weten over hoe werken werkt, nu in de VICE Guide to Work.



Wie vandaag wil starten als freelancer of zelfstandige heeft niet veel nodig: een idee, goed internet en een aanleg voor slaapdeprivatie. Voor een fysieke werkplek kan zo’n hippe vogel tegenwoordig uitvliegen naar de coworking plek. Daar deelt hij z’n werkruimte met andere (creatieve) ondernemers uit de innovatieve industrie. Jullie werken zij aan zij, delen koffies, opladers en avonturen/avontuurtjes.

Anders dan in die kantoorjob die je hiervoor had, zullen je coworkers je vernieuwingsdrang en coolheidsgehalte wel naar waarde schatten. Maar wees op je hoede. Er zijn een paar dingen die je moet weten voor je een voet zet in het werkparadijs op Aarde dat de coworking-plek heet.

1. Iedereen is knap

Je hebt van die hondstrouwe werknemers die met behulp van een desktopcomputer hele dagen Excel-sheets invullen in het industriepark van een of andere randgemeente. Op hun bureau staat een foto van hun Maltezer netjes naast een kalender in de vorm van een tent. Ze dragen een jurk uit de C&A of een T-shirt van de Decathlon. Deze mensen kom je in een coworking space helaas niet tegen. Wel mannen en vrouwen die je van je sokken blazen met hun ideeën en hun looks.

Ze zijn perfect gekapt en dragen kleren die op hun ideale maten gesneden zijn. Uiteraard wil jij in geen geval van je werk worden gehouden door het geflirt met een knappe coworker. Als je een vaste relatie hebt, is beginnen coworken daarom een slecht idee. En als je geen vaste relatie hebt, ook. Je productiviteit keldert hier nog sneller dan je Bitcoin-aandelen.

2. Je krijgt verslavingen

Een koffietje doen met die ene leuke coworker kan je echt niet afslaan. Een koffietje doen met die andere leuke coworker eigenlijk ook niet. En in de coworking zijn de koffiebonen altijd van een heerlijk aromatisch milieubewust merk in een knap ontworpen verpakking dat bovendien de boeren in het Zuiden steunt. Met elke koffie die je drinkt, help jij eigenlijk de hele wereld weer een stap vooruit.

Alvorens en nadat je koffie drinkt zijn sociale media je schaamteloze andere verslaving. Want als zelfstandige ben je ook je eigen social media- en community manager die de likes en return on investment uit Facebook’s gehate Business Manager moet analyseren. Je hecht belang aan de juiste filter op Instagram, want die levert je misschien weer wat extra volgers op. En WhatsAppen met die ene vriendin doe je niet enkel om plannen voor het weekend te maken, maar ook om je netwerk te sterken, toch? Iemand die zichzelf onderzoeksjournalist/webdesigner/digital consultant noemt, maar vooral door de Insta van die charmante ex van een vriendin scrollt? Nee, dat ben jij écht niet.

3. Je wordt onzeker

Toen je begon met je eenmanszaak of onderneming, was je nog wat onzeker over je businessplan. Maar nu je in een coworking space werkt, ben je onzeker over je businessplan, je kledingstijl, de schoenen die je draagt, je make-up, je kont in die strakke broek, je oorbellen, de vorm van je wenkbrauwen en het vetgehalte van je haarwortels. Just sayin’.

4. Je moet een dure computer kopen

Jouw Medion uit de Aldi was misschien een goede deal op Black Friday in 2013, maar die laat je lekker thuis. Wie zichzelf een coworker durft noemen, die heeft op zijn minst een zilveren Macbook Air uit 2017 of jonger onder de arm. Noem je jezelf de CEO van een start-up, dan is de laatste Macbook Pro in matte black ongeveer het minimum. Let er ook op dat je smartphone groot genoeg is. Je zal de hele dag moeten doen alsof je belangrijke telefoontjes pleegt. Dat moet iedereen zien. En het is leuker wanneer je weer door de foto’s van die charmante ex van een vriendin scrollt.

5. Je geeft te veel geld uit

’s Middags boterhammen met kaas uit je brooddoos vissen, is voorgoed voorbij. Maar die vegan hummusbroodjes, salades met tofu en die crèmige latte’s tellen aan. Hoeveel geld je ook verdient in de coworking, je geeft altijd nog meer uit.

6. Je moet altijd een visitekaartje klaarhouden

Ontmoet je een potentiële opdrachtgever of partner, schud dan een visitekaartje met een blinkende print of een gouden randje uit je mouw. Besef wel dat van de duizend kaartjes die jij uitdeelt, de helft binnen de drie minuten na je gesprek in de vuilbak belandt. De andere helft belandt er iets later in. Laat staan dat er iemand je duurbetaalde, SEO proof website gaat opzoeken. Weet wel: hoe dikker het papier van je kaartje, hoe succesvoller jij overkomt bij die volgende potentiële opdrachtgever. En dat is net het hele punt, toch?

7. Je moet je pitch slim aanpakken

Als iemand weet waarom jouw horloges met een gravure van het Atomium, jouw B2B-copywriting voor financiële bedrijven of jouw waterdichte rugzak met een urban vibe het gat in de markt zijn, dan ben jij het wel. Leer de sterktes van je dienst of product opsommen in een paar scherpe zinnen voordat je een voet in een coworking space zet.

Ontmoet je daar vervolgens een onschuldig slachtoffer, veins dan een berg interesse en laat je gesprekspartner uitvoerig aan het woord over zijn of haar slechte ideeën. Alleen zo bouw je mysterie en nieuwsgierigheid op over je eigen dienst of product. Nadien ga je in de tegenaanval met een beknopt spervuur waarin jij op een oh zo verfrissende manier uitlegt waarom jouw ideeën veel beter zijn.

8. Je zal een van deze drie hobby’s moeten uitoefenen

Als je een hobby wil uitoefenen om erbij te horen – en geloof me, dat wil je – dan kan je kiezen tussen deze drie: yoga, yoga of yoga.

9. Je zal niet meer naar huis willen gaan

Elke zichzelf respecterende coworking space staat vol planten, designmeubelen, gezellige leeshoekjes met dure internationale magazines, een fancy koffieapparaat, vintage bureaus, een keuken met alles wat je nodig hebt en uiteraard fan-tas-ti-sche wifi waarmee je zoekresultaten nog verschijnen voor je ze hebt kunnen ingeven. Als je thuiskomt, lijkt je eigen huis daardoor een slecht ontworpen rommelig rufthok waar je ook nog eens zelf de vuilzakken moet buitenzetten.

10. Je zal toch thuis moeten werken

Als je helemaal klaar bent met theezetten, koffiedrinken, samen lunchen, spannende verhalen vertellen tegen je coworkers, yoga tijdens de lunchpauze, mailtjes wissen, naar het toilet gaan, mailtjes beantwoorden, Facebookposts liken, WhatsApp-berichten uitsturen en beantwoorden, nog eens naar het toilet gaan, Instagramstories bekijken, je geniale ideeën aftoetsen aan je coworkers, nog wat mailtjes beantwoorden, artikels op LinkedIn lezen, nog een koffietje doen, en lachen om flauwe grappen, dan is het ruim 17u en moet jij nog beginnen werken. Dringend tijd om naar huis te gaan, dus.

