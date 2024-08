Wes Anderson stuurt een roedel honden naar een Japans vuilniseiland

Afgelopen nacht kwam de eerste trailer voor de nieuwste film van Wes Anderson uit. Isle of Dogs is een stopmotionfilm die gaat over onze hedendaagse angst voor oncontroleerbare ziektes, totalitaire leiders en – waarschijnlijk het ergste van allemaal – een leven zonder onze trouwe viervoeters.

Het dystopische verhaal begint ergens twintig jaar in de toekomst, in een Japanse stad die geteisterd wordt door hondengriep. De burgemeester verklaart de noodtoestand en stuurt alle honden naar een klein eiland dat Trash Island heet. De twaalfjarige Atari Kobayashi vliegt tegen de regels in met een gestolen vliegtuig naar de vuilnisbelt, om zijn puppy Spots uit de drek te redden. De cast geeft de kleine hondenlichaampjes bijzonder veel karakter, waaronder met de stemmen van Bill Murray, Edward Norton, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Greta Gerwig, Yoko Ono en degene die vorig jaar de wedstrijd won die Anderson uitschreef.

Wes Anderson heeft een problematische relatie met honden. In Moonrise Kingdom brak hij volgens Ian Crouch van de New Yorker een belangrijke regel in Hollywood: hij liet de hond sneuvelen. Dat is min of meer een traditie in zijn films geworden. Nu we in Isle of Dogs te maken hebben met roedels onverwoestbare alfahonden en robotpuppies, kun we er rustig van uitgaan dat er wat hondenlevens zullen sneuvelen.

Isle of Dogs gaat op 23 maart 2018 in première.