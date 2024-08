Westerse mannen hebben de helft minder zaadcellen dan 40 jaar geleden

Afbeelding via Flickr

Uit een onderzoek dat 38 jaar heeft geduurd, blijkt dat de spermaconcentratie van mannen uit Noord-Amerika, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland meer dan 50 procent is gedaald tussen 1973 en 2011. Het onderzoek werd geleid door vruchtbaarheidsonderzoekers aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, en de data werd door onderzoekers van over de hele wereld geanalyseerd. Afgelopen dinsdag zijn de resultaten van het onderzoek gepubliceerd in Human Reproduction Update .

De onderzoekers hebben het spermaconcentratie-niveau van 43.000 mannen getest, over een periode van 38 jaar. Deze mannen zijn a-select gekozen – dus niet gebaseerd op hun vruchtbaarheidsstatus. De onderzoekers hebben duizenden vruchtbaarheidstesten gedaan in Westerse landen, en vonden een daling van 52,5 procent in de spermaconcentratie, en een daling van 59,2 procent in de totale sperma-hoeveelheid. Ze vonden daarentegen “geen significante daling” in de spermaconcentratie of -hoeveelheid van mannen in Zuid-Amerika, Azië of Afrika -maar in die geografische gebieden zijn ook minder langlopende vruchtbaarheidsonderzoeken gedaan.

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat het tempo van de daling niet aan het afremmen is, en dat is problematisch. Toen de data tussen 1996 en 2011 maar in beperkte mate werd onderzocht, daalde de spermaconcentratie en -hoeveelheid met een snelheid van zo’n 1,4 procent per jaar. Volgens de studie is “het aandeel mannen met spermahoeveelheden onder de drempel van subfertiliteit of onvruchtbaarheid aan het stijgen” en, gezien de relatie tussen afgenomen spermahoeveelheden en sterfte “wijzen deze resultaten op een serieus risico voor de mannelijke vruchtbaarheid en gezondheid.”

De hoofdauteur van het onderzoek, Dr Hagai Levine, zei in een persbericht dat de implicaties voor de volksgezondheid problematisch zijn. “Gegeven het belang van de spermahoeveelheid voor mannelijke vruchtbaarheid en menselijke gezondheid, is dit onderzoek een dringende wake-up call voor onderzoekers en gezondheidsinstanties over de hele wereld. We moeten de oorzaken van deze dalingen onderzoeken, om te voorkomen dat het nog verder daalt,” zei hij.

In het onderzoek staan geen suggesties voor mogelijke oorzaken van de grote daling, maar eerder onderzoek op dit gebied heeft de daling gelinkt aan blootstelling aan chemische stoffen en pesticiden, roken, stress en obesitas.

Dr Shanna H. Swan, professor aan de Faculteit voor Milieu, Medicijnen en Volksgezondheid aan de Icahn-universiteit in Mount Sinai, in de Amerikaanse staat New York, benadrukte de risico’s die de Westerse manier van leven vormen voor de spermahoeveelheid en -concentratie.

“Een dalende spermahoeveelheid is al zorgelijk sinds er 25 jaar geleden voor het eerst over werd geschreven. Deze definitieve studie laat – voor het eerst – zien dat deze daling sterk is, en niet zomaar zal stoppen. Het feit dat de daling met name te zien is in Westerse landen, doet ons vermoeden dat het sterk te maken heeft met chemicaliën die een causale rol spelen in deze trend,” zei ze.