Deze wetenschapper krijgt betaald om amateurporno te kijken

Sven Lewandowski krijgt betaald om elke dag porno te kijken. Dat doet hij uit naam van de wetenschap: hij is namelijk socioloog.

Lewandowski (50) heeft afgelopen jaar, samen met zijn kleine team aan de Universiteit Bielefeld in Duitsland, de menselijke seksualiteit onderzocht door amateurporno te bekijken. Die interviewde hij vervolgens over wat ze tussen de lakens hadden uitgespookt. Hij wil onze unieke seksuele gewoonten onderzoeken, en hoe die ontstaan.

Videos by VICE

Aan dit project doen mensen mee met uiteenlopende seksuele voorkeuren, die serieuze en minder serieuze relaties hebben. Lewandowski komt aan zijn deelnemers door oproepjes te plaatsen bij de universiteit, op datingsites en in seksshops. Hij zal in de komende twee jaar zijn theorie uitwerken, dus mocht je hem willen helpen door ook je eigen video op te sturen, dan is er nog tijd zat. Ondertussen hebben wij hem alvast een paar prangende vragen voorgelegd.

LEWANDOWSKI VERZAMELT EN KIJKT AMATEURPORNO VOOR ZIJN ONDERZOEK. FOTO MET DANK AAN SVEN LEWANDOWSKI



VICE: Hoi Sven, waarom ben je zo geïnteresseerd in amateurporno?

Sven Lewandowski: Als je mensen vraagt wat ze precies doen als ze seks hebben, kunnen ze je meestal amper wat vertellen. Het is namelijk best moeilijk in woorden te vatten wat je lichaam dan precies doet. De sekswetenschap weet eigenlijk maar weinig over seksuele interacties.

Amateurporno is goed materiaal, juist omdat deze video’s niet speciaal gemaakt zijn voor sociologen. Het laat seks zien in een privésetting, en hoe het er écht aan toegaat. Het slaat natuurlijk ook nergens op om mensen naar een laboratorium te brengen en dan te zeggen: “Zo, ga maar neuken.”

Wat is precies het doel achter je onderzoek?

De startvragen zijn hoe seksualiteit werkt en hoe amateurporno werkt. Ik denk dat onze seksualiteit net zoiets onbewusts is als veel andere fysieke activiteiten. Mensen die voetballen hebben ook verschillende manieren om de bal aan te nemen en te spelen. Met seks is dat denk ik ook zo: zelfs als iemand een rollenspel doet, kun je uit de video’s opmaken wat voor seksualiteit diegene heeft. In het dagelijks leven zijn mensen eigenlijk vrij slechte acteurs.

Hoeveel mensen heb je tot dusver geïnterviewd?

Een handjevol. Het neemt veel tijd in beslag, omdat we zeer nauwkeurig te werk gaan. Ons langste interview duurde zes uur. De voorwaarden zijn dat alle mensen volwassen zijn en toestemming hebben gegeven, en dat er minstens twee personen in de video’s zitten – masturbatiefilmpjes laten we achterwege, aangezien het een onderzoek is naar seksuele interactie. Wat voor relatie de twee deelnemers met elkaar hebben vinden we minder belangrijk. Of ze nou al lang in een relatie zitten, eigenlijk vooral vrienden zijn of een affaire hebben – dat maakt niet uit.

Wat voor mensen maken amateurporno en waarom?

Gewone mensen – je zou ze niet zomaar aan kunnen wijzen op straat. Hun motieven lopen erg uiteen. Sommigen maken porno om dezelfde reden als waarom ze foto’s maken als ze op vakantie zijn – ze willen hun leven vastleggen. Anderen vinden het spannend om zichzelf te filmen en daarna de video te bekijken, of aan andere mensen te laten zien. En weer anderen gebruiken de clips voor seks- en datingplatforms.

Tegenwoordig hebben we bijna allemaal een camera op zak en leggen we van alles vast. Wat we eten, hoe leuk onze kinderen zijn – dus waarom niet ook ons seksleven? Zo gek vind ik dat niet.

Is amateurporno wel representatief voor het seksleven van de gemiddelde persoon?

Ja, want mensen vergeten relatief snel dat er een camera in de buurt is, vooral als ze thuis zijn. Ze kunnen natuurlijk wel hun best doen om het er wat spectaculairder uit te laten zien, vooral wanneer de video gepubliceerd gaat worden. Maar je ziet best snel wanneer iemand acteert en wanneer niet.

Hoe zie je dat dan?

We hebben bijvoorbeeld een fragment geanalyseerd waarin een stel duidelijk erg goed op elkaar ingespeeld is. Terwijl zij op hem klimt grijpt hij meteen haar billen tussen haar benen door – het is zo soepel en goed gecoördineerd dat het onmogelijk acteren kan zijn. Die bewegingen maken ze waarschijnlijk veel vaker.

Je ziet hoe goed mensen elkaar kennen. Of juist hoe slecht, bijvoorbeeld wanneer er te hard wordt geknepen. Stelletjes die al vaak seks met elkaar hebben gehad kunnen zich binnen een halve seconde omdraaien, zonder een woord te zeggen. De vraag is hoe mensen en koppels samen een eigen stijl ontwikkelen.

Vind je het leuk om die video’s te bekijken?

Iedereen denkt altijd dat het fantastisch is om porno op kantoor te kijken, maar dat is niet zo. Je moet er met een professionele blik naar kunnen kijken. Oftewel: zonder dat je er geil van wordt. We bekijken de video’s erg uitvoerig – we spoelen vaak nog even terug, zeg maar. Als we een video van anderhalve minuut zorgvuldig willen beschrijven, hebben we daar wel tien pagina’s voor nodig. In totaal kun je met een korte video zo twee weken zoet zijn.

Wat is het interessantste waar je tot dusver achter bent gekomen?

Hoe divers seksualiteit kan zijn: er zijn verschillende verlangens, gewoonten en manieren om het aan te pakken. Het interessantste vind ik de micro-interacties. Alle dingen die je normaal gesproken niet zo snel zou zien, maar die cruciaal zijn om het allemaal een beetje te laten werken.

De Universiteit Bielefeld zoekt nog deelnemers voor dit project. Hier vind je meer informatie, en mocht je nog vragen hebben voor Sven Lewandowski, dan kun je hem mailen op amateurpornographie@uni-bielefeld.de

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Duitsland .