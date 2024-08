De kleinste ‘Mona Lisa’ ooit is op DNA geschilderd

Die beroemde lach is er nu op nanoschaal.

Onderzoekers in het California Institute of Technology hebben het meesterwerk “geschilderd” met een techniek die “DNA-origami” heet, waarbij DNA-strengen worden geprogrammeerd om zichzelf in elke gewenste vorm te organiseren.

Dit is de kleinste reproductie van het beroemdste schilderij van Leonardo da Vinci, en tegelijk de grootste platte DNA-structuur ooit gebouwd. Hij is ongeveer 700 nanometer breed, of 0,0007 millimeter.

In 2016 maakte een onderzoeksgroep van Caltech de Sterrennacht van van Gogh na van DNA, met een methode die door ingenieur Paul Rothemund in 2006 werd gepionierd. DNA-origami-doeken zijn gemaakt van één lange DNA-streng en een paar kortere strengen die delen van het lange stuk bij elkaar ‘nieten’. De nietjes trekken delen van de lange streng over zichzelf heen om het in de vorm te krijgen die er in geprogrammeerd is.

In een gifje dat het proces illustreert, laten ze zien hoe de verschillende DNA-“tegels” samen komen om het uiteindelijke plaatje te vormen. Als een minuscule puzzel gemaakt van Tucjes.

De “Nano Lisa”, zoals ze het genoemd hebben, is een nieuw bewijs dat het mogelijk is om een techniek te ontwikkelen waarmee je slimme, programmeerbare materialen kunt bouwen, en dat nanotechnologie nog veel geavanceerder kan worden dan het nu is. De techniek kan worden gebruikt om “grote” DNA-doeken te maken die elk mogelijk beeld kunnen weergeven. Groot is in dit geval nog steeds niet heel erg groot. Het blijft nanotechnologie.