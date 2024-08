Wetenschappers hebben een nieuwe verklaring voor acne gevonden

Hoewel een hele hoop tieners er last van hebben, weet de wetenschap nog weinig van acne. Het is een aandoening die de haarzakjes van de huid aantast, maar het is onduidelijk wat daar precies de oorzaak van is. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat acne mogelijk wordt veroorzaakt door de balans van bacteriën op je huid.

Iedereen heeft een verzameling bacteriën op z’n gezicht leven, ook wel de ‘residente flora’ van de huid genoemd. Onder die flora valt ook de Propionibacterium acnes, een bacterie die van oudsher geassocieerd wordt met acne. De Propionibacterium is echter ook aanwezig op gezonde huid zonder pukkels; het is zelfs de meest voorkomende soort, wat de vraag of – en hoe – het acne veroorzaakt nog ingewikkelder maakt.

Videos by VICE

De nieuwe resultaten, die werden gepresenteerd bij de jaarlijkse conferentie van de Microbiology Society in Edinburgh, suggereren dat er twee stammen van de bacterie zijn, met subtiele verschillen op genetisch niveau. De stam die voorkomt bij mensen zonder acne heeft genen waarvan de onderzoekers denken dat ze helpen om te voorkomen dat bacteriën de huid koloniseren. Maar onder mensen die wel acne hebben, heeft de P. acnesbacterie hogere niveaus van de genen die geassocieerd worden met virulentie; deze stam zal sneller bacteriële gifstoffen produceren en transporteren die de huid kunnen beschadigen en ontstekingen kunnen veroorzaken.

De wetenschappers ontdekten deze verschillen door reinigende poriënstrips te onderzoeken die hen huidzakjesmonsters gaven om te testen. Door de monsters van mensen met en zonder acne te vergelijken met DNA-sequentie, konden ze een specifieke stam van P. acnes linken aan de aandoening. Daarna konden ze het proces ook omkeren, en aan de hand van de sequentie van verschillende monsters bepalen of deze van mensen met acne kwamen of niet.

Het onderzoek, dat een update was van een paper dat werd gepubliceerd in december, is alleen gepresenteerd op de conferentie; het is nog niet door peerreview gegaan. Maar als de resultaten blijken te kloppen, kan dit tot een nieuwe manier leiden om acne te behandelen. De huidige methode van antibiotica aanbrengen doodt alle gezichtsbacteriën, ongeacht of die goed of schadelijk zijn. Weten welke stam van P. aces schadelijk is en welke niet, kan leiden tot een meer doelgerichte behandeling, met probiotica om de groei van gezonde bacteriën te stimuleren en bacteriofagen om de schadelijke bacteriën te doden.

Dat zou dus betekenen dat in plaats van de hele verzameling bacteriën op je gezicht uit te roeien, je de residente flora zou managen als een soort microbiële dierenverzorger. Dat klinkt misschien gek, maar het is onderdeel van een beter begrip van het effect dat microben op ons hebben – en dat bacteriën niet altijd de vijand zijn.