Wetenschappers hebben ontdekt hoe je mensen door een muur heen kan ‘bekijken’ met wifi

Onderzoekers van de Carnegie Mellon University hebben een methode ontwikkeld om de driedimensionale vorm en bewegingen van menselijke lichamen in een kamer te detecteren, terwijl ze alleen wifi-routers gebruiken.

Hiervoor gebruikten ze DensePose, een systeem waarmee je alle pixels op het oppervlak van een menselijk lichaam in een foto in kaart kan brengen. DensePose is ontwikkeld door Londense onderzoekers en AI-onderzoekers in dienst van Facebook. Volgens hun onlangs op arXiv gepubliceerde preprint paper hebben zij een diep neuraal netwerk ontwikkeld dat de fase en amplitude van wifi-signalen die door routers worden verzonden en ontvangen, in kaart brengt met coördinaten op menselijke lichamen.

Onderzoekers werken al jaren aan het “zien” van mensen zonder gebruik te maken van camera’s of dure LiDAR-hardware. In 2013 kwam een team onderzoekers van het MIT met een manier om mobiele telefoonsignalen te gebruiken om door muren heen te kijken; in 2018 gebruikte een ander MIT-team wifi om mensen in een andere kamer te detecteren en hun bewegingen te vertalen naar getekende figuurtjes.

De onderzoekers van Carnegie Mellon schrijven dat zij geloven dat wifi-signalen “kunnen dienen als alomtegenwoordig substituut” voor normale RGB-camera’s, als het gaat om het “voelen” van mensen in een kamer. Het gebruik van wifi, schreven ze, overwint obstakels zoals slechte verlichting en occlusie waar gewone cameralenzen mee te maken hebben.

Interessant genoeg noemen ze deze ontdekking een vooruitgang op het gebied van privacyrechten: “Bovendien beschermen zij de privacy van personen en kan de benodigde apparatuur tegen een redelijke prijs worden aangeschaft,” schreven zij. “In feite hebben de meeste huishoudens in ontwikkelde landen al wifi thuis en kan deze technologie worden opgeschaald om het welzijn van oudere mensen te controleren of gewoonweg verdacht gedrag thuis vast te stellen.”

Ze vermelden verder niet wat dat zogeheten “verdachte gedrag” zou kunnen inhouden, als deze technologie ooit op de markt komt. Maar gezien het feit dat bedrijven als Amazon Ring camera drones in onze huizen probeert te plaatsen, is het makkelijk voor te stellen hoe wijdverspreide wifi-gestuurde mensendetectie goed uit zou kunnen pakken, of gewoon weer een uitbuiting van onze privacy zal zijn.