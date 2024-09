Wetenschappers onderzoeken of mdma helpt tegen tinnitus

Onderzoekers in Nieuw-Zeeland testen momenteel of mdma helpt om tinnitus te verminderen. Dat zou goed nieuws zijn voor de circa 1 miljoen Nederlanders die hieraan lijden. De afgelopen twee jaar gaven de onderzoekers lage doseringen van het goedje aan deelnemers met een permanente piep in hun oren. Volgens Stuff zeiden zij dat de piep een beetje afnam.

De deelnemers kregen 30 of 70 mg – te weinig om de euforische effecten te voelen, maar daar staat tegenover dat ze ook geen helse dinsdagdip hadden. Ze werden na inname vier uur lang geobserveerd en veel van hen zeiden na het derde uur verlichting te ervaren, wat bij sommigen een week of langer aanhield. Opvallend is dat het merendeel uit de controlegroep, dat een placebo kreeg, hetzelfde positieve effect merkte. Je kunt de mdma dus ook gewoon bij een dubieuze straatdealer halen, zolang je er zelf maar van overtuigd bent dat je het echte spul hebt.



“Het is ons doel om een medicijn te vinden tegen tinnitus, want het kan een rampzalige aandoening zijn voor sommigen,” zei onderzoeker Grant Searchfield. “Of mdma het antwoord is, ligt nog volledig open. We bekijken nu via hersenscanswat er precies gebeurde bij de deelnemers.” Mocht een nat vingertje wel degelijk zorgen voor minder tinnitus, dan moeten we ook weer niet all-out gaan, want uit ander onderzoek bleek dat je van mdma meer stress krijgt.