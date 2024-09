Er is weer een nieuwe dwergplaneet in ons zonnestelsel gevonden

Wetenschappers hebben net een dwergplaneet ontdekt aan de rand van ons bloedeigen zonnestelsel. De dwergplaneet – met de uiterst pakkende naam UZ224 – is 530 kilometer wijd en zo’n 13,6 miljard kilometer verwijderd van de zon. Een ‘jaar’ duurt op UZ224 1100 Aardse jaren.

De ontdekking van UZ224 was mogelijk door de donkere energie camera (DECam) in de Chileense Andes. Astronoom David Gerdes, verbonden aan de Universiteit van Michigan, hielp mee aan de ontwikkeling van de camera. Gerbes heeft een aantal studenten begeleid in hun zoektocht naar bewegende objecten in de melkweg.

Videos by VICE

Sterren lijken niet te bewegen vanaf de Aarde, omdat de objecten zó ver weg zijn. Bij planeten en asteroïden is dat anders. Planeten of asteroïden bewegen wel, beetje voor beetje. De bewegingen worden dus zichtbaar door foto’s van verschillende opvolgende nachten met elkaar te vergelijken. Bij UZ224 bleek dit nogal lastig omdat er van die planeet te weinig foto’s waren.

“We kunnen vaak maar één observatie per avond maken,” zei Gerdes. “Dan zagen we hem pas twee weken later weer. Dan vijf dagen, en dan duurde het weer maanden voordat de planeet te zien was. Door die onregelmatige observaties is het lastiger om een traject vast te stellen.” De onderzoekers lieten het daar echter niet bij zitten en ontwikkelden software om het observatie-probleem op te lossen.

Met een afstand van bijna 14 miljard kilometer is UZ224 bijna het verste object in de Kuipergordel – het gedeelte van ons zonnestelsel dat zich achter Neptunus bevindt. UZ224 is eigenlijk net iets te klein om officieel voor ‘dwergplaneet’ door te gaan, maar ‘dwergplaneet’ is nu nog de beste beschrijving. Andere dwergplaneten als Pluto, Haumea, Makemake en Eris cirkelen sneller rond de zon. Het 2500 kilometer-grote Pluto doet 248 jaar over een volledige baan rond de zon en de andere planeten doen er respectievelijk 285, 310 en 557 jaar over.

De ontdekking van 2014 UZ224 kan leiden tot de ontdekkingen van nog meer nieuwe planeten, zoals de beruchte Planeet Negen. De dwergplaneet is nu gevonden met bestaande beelden, en wellicht kunnen we met nieuwe technieken Planeet Negen ook eindelijk echt vinden. “Dat zou dé astronomische ontdekking van mijn leven zijn,” zegt Gerben tegen NPR.