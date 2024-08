Wetenschappers zijn bezig met een injectie waardoor je nooit meer teveel eet

Stel je toch eens voor, een injectie die ervoor zorgt dat je niet een hele rol oreos naar binnenwerk, maar gewoon bij eentje blijft. Of dat je niet naar de McDonald’s fietst voor het grootste menu en je hele plan om gezonder te eten weer verpest. Oh en stel je toch eens voor dat je nooit je gezicht meer in een extragrote pizza wil duwen na een lange dag werken. Dat allemaal dankzij een snelle injectie. Dat klinkt als een gemakkelijke, pijnloze manier om gewicht te verliezen, alleen maakt het de leuke dingen in het leven een stuk, eh ja, minder leuk.

Voor nu houden we het nog even bij die vicieuze cirkel van honger, teveel eten, verlangen en schuldgevoel die ons mens maken. Maar er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat er op wijst dat deze injectie er toch echt gaat komen waardoor overgewicht en andere eetgerelateerde gezondheidsproblemen verminderen.

In een nieuwe studie genaamd ‘Long-acting MIC-1/GDF15 molecules to treat obesity: Evidence from mice to monkeys,’ onderzoeken wetenschappers een eiwit met de naam ‘growth differentiation factor 15’ (GDF15). Dit eiwit wordt in verband gebracht met verbranding en gewichtsverlies. In eerdere onderzoeken met muizen, ratten en apen leverden al bewijs dat een geüpdate versie van GDF15 een factor kan spelen in het bestrijden van overgewicht en daarbij komende ziektes.

Volgens de New Scientist, is dat nogal een ding, want andere onderzoekers zijn er in het verleden nooit in geslaagd om overgewicht tegen te gaan met GDF15, een eiwit dat het lichaam van mensen, muizen, ratten en apen zelf aanmaakt. Dit zou komen omdat het eiwit te snel wordt afgebroken in onze bloedbaan.

In het onderzoek in New Scientist staat ook dat een wekelijkse injectie met deze nieuwe varsie van GDF15 ervoor heeft gezorgd dat aapjes met overgewicht minder dan de helft aten dan wat ze normaal aten. De apen verloren zo’n 10 procent van hun lichaamsgewicht en hadden veel minder kans op het ontwikkelen van diabetes type 2.

Deze nieuwe versie van GDF15 die het langer in de bloedbaan uithoudt, heeft een “langere halfwaardetijd en is daarom geschikter voor klinische testen” volgens de onderzoekers. Ze zeggen ook dat GDF15 de werking van de darmen vertraagd, voedselvoorkeuren verandert en een deel van de hersenen activeert dat verantwoordelijk is voor de energieopname van het lichaam.

Dit eiwit komt bij veel gewichtsproblemen om de hoek kijken die voor ons nog te ingewikkeld zijn om volledig te begrijpen. Maar om alles echt zeker te weten zijn tests op mensen nodig. Het meest bizarre vinden wij nog wel dat het dus invloed kan hebben op je etensvoorkeuren.

De hoofdonderzoeker van de groep, Murielle Véniant, bevestigt aan New Scientist dat klinische proeven nodig zijn om te zien hoe goed de behandeling werkt op mensen. Wij vinden het maar een tragische gedachte dat er ooit een tijd komt waar mensen zichzelf injecteren met iets om hun voorkeur voor eten te veranderen.

Want ja, sommig eten is echt zo lekker als dun zijn voelt.