Wetenschappers vertellen wat jouw favoriete pornogenre over jou zegt

Onze eerste ervaring met seks is meestal met onszelf, of met onze fantasieën. Rukken of vingeren terwijl je naar je laptopscherm staart lijkt misschien oppervlakkig, maar porno kijken kan een diepe psychologische betekenis hebben.



Porno is inmiddels redelijk uit de maatschappelijke taboesfeer getrokken, maar wetenschappelijk gezien weten we vreselijk weinig over porno en seksuele fantasieën. Waarom zoek je elke keer weer naar ongeveer dezelfde specifieke termen, van de ontelbaar veel verschillende pornostijlen, verhalen, onderwerpen en oriëntaties? Waarom vind je een bepaald genre het geilst? Meestal concentreer je je op niets anders dan je hand en de gebeurtenissen op je scherm, maar in de diepe krochten van je brein is er van alles aan de hand.

Ik vroeg een aantal seks-experts waarom je de porno kijkt die je kijkt, en kwam erachter dat het meestal te maken heeft met het reproduceren van je eigen levenservaringen.

Als je een seksuele voorkeur zou willen verklaren door middel van je verleden, dan moet je bij dokter Carla Costa (uit Toronto) zijn. Costa is een seksuoloog en psychotherapeut toegespitst op relaties. Ze onderzoekt waarom mensen zich aangetrokken voelen tot bepaalde onderwerpen en dingen, met betrekking tot het verleden.

“Pornografie eist een behoorlijk concentratievermogen. Onze mentale aandacht staat op scherp, maar ook onze fysieke en emotionele concentratie worden ingezet,” zegt ze. “Of het nou bewust gebeurt of niet, het legt hele specifieke emoties bloot, die we gedurende ons leven hebben geërotiseerd.

Het (vroegtijdig) erotiseren van iets houdt in dat je positieve en negatieve ervaringen omzet in iets geils zonder dat je brein jou dat even laat weten. Dit verklaart waarschijnlijk waarom sommige mensen pornofetisjen ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan cartoons (een populaire zoekterm in porno), bepaalde objecten waar je geil van wordt, of hele dominante personages.

Dat erotiseren zou kunnen verklaren waarom een negatieve ervaring later in je leven sexy kan worden. Misschien werd masturberen in je jeugd flink afgekeurd, en vind je het nu heerlijk om de les gelezen te worden tijdens de seks. Misschien werd je voor straf op je billen geslagen als kind, en wil je nu dat iemand dat bij je doet wanneer je klaarkomt. Er zijn veel mensen die ervan overtuigd zijn dat de dingen die je lekker vindt te maken hebben met (verborgen) ervaringen die je hebt opgedaan in je leven. Volgens deze mensen is het belangrijk dat je zelf goed nadenkt en onderzoek doet naar wat deze ervaringen zijn.

“Ik heb een cliënt die al zijn hele leven heteroseksuele relaties heeft, maar ook heel erg opgewonden wordt van crossdressing en dus van crossdressing-porno. Hij vindt dat alleen heel vervelend, want hij snapt totaal niet waar dit vandaan komt en hij zou willen dat dit geen onderdeel van zijn leven uitmaakt,” vertelt ze. “Ik vroeg hem of hij het uit zijn leven zou willen verbannen, of dat hij het juist zou willen accepteren, en ervan zou willen leren om zo de impact ervan te beperken.”

Toch komen niet alle pornovoorkeuren voort uit je verleden. Dat benadrukt seksuologe Dr. Jessica O’Reilly. De meeste mensen worden opgewonden van het idee dat iets verboden is, of het idee dat iets niet binnen handbereik is.

Ik ben al een hoop stellen en individuen tegengekomen die een bepaalde levensstijl naleven en er dan achter komen dat hun ouders daar ook niet vies van waren

“Het dopamine-niveau in je lichaam, de hoeveelheid van het chemische stofje dat we associëren met beloning en motivatie, is hoger wanneer je op genot anticipeert dan wanneer je genot ontvangt,” zegt ze. “Het verlangen is dus opwindender dan het daadwerkelijk krijgen.”

Dit zou kunnen verklaren waarom MILF-porno door veel heteroseksuele mannen zo bloedgeil wordt gevonden. In plaats van het erotiseren van de relatie met je moeder (wat vaak wordt gedacht) zou je ook opgewonden kunnen worden van het idee van controle, van iemand die meer ervaring heeft dan jij.

O’Reilly gelooft dat we bepaalde hele diepe erotische kerngevoelens hebben – emoties die we moeten voelen om in de stemming te komen en om een intensiteit te voelen die uiteindelijk leidt tot een climax.

“We moeten erkennen dat porno een seksuele ervaring is, maar dat het ook te maken heeft met een bepaalde emotionele voldoening. Daarom klopt het principe dat er voor elk ding dat je kan bedenken, een bepaalde soort porno bestaat,” zegt ze. “Het gaat niet om de seks, want je zou in principe de hele dag lang naar seks kunnen kijken, maar om het emotionele gevoel dat daarbij hoort.”

Maar Dr. David Ley, klinisch psycholoog, sekstherapeut en auteur van Ethical Porn for Dicks heeft hier andere ideeën over. Hij onderzoekt hoe evolutie een rol speelt in onze seksuele verlangens. Hij gebruikte deze theorie om erachter te komen waarom sommige mannen het geil vinden als hun vrouwen seks hebben met andere mannen.

Ley beweert dat het vooral te maken heeft met onze geschiedenis, en dan voornamelijk de drang om onze partner te beschermen en te behouden. Het jaloerse gevoel dat in gang wordt gezet door de competitie van een andere man creëert seksuele opwinding.

Andere bevindingen van Ley zijn iets tastbaarder. “Het onderzoek laat zien dat fantasieën, en de reden dat mensen zo van die fantasieën houden, vaak te maken hebben met genetica,” zegt hij. “Ik ben al een hoop stellen en individuen tegengekomen die een bepaalde levensstijl naleven en er dan achter komen dat hun ouders daar ook niet vies van waren.”

Uiteindelijk komt het erop neer dat eigenlijk nog geen een wetenschapper precies weet waarom we op een specifiek soort porno geilen. We kunnen simpele vragen wel beantwoorden met hypothetische theorieën, maar niemand kan je vertellen waarom je bijvoorbeeld zo hard gaat op de categorie ‘Anal’.

“Het beste antwoord hierop is denk ik dat het alles betekent, maar ook niks,” zegt hij. Costa bijvoorbeeld, vertelt haar cliënten dat alle porno prima is, zolang je jezelf of anderen geen pijn doet, en je pornoconsumptie voor jou en anderen uiteraard vrijwillig is.”

“We weten het niet, en we kunnen er ook geen grip op krijgen. Maar dat maakt het juist zo interessant, en daarom kan ik het ook niet veroordelen. Niemand zou het moeten veroordelen.”