Wetenschappers willen van de noordpool een duurzame energiebron maken

Woensdag heeft Canada de begroting voor 2017 bekendgemaakt: het land gaat investeren in een plan om een klimaatramp tegen te gaan. De regering belooft miljarden in groene energie te gaan investeren: €20 miljard in groene infrastructuur in de komende elf jaar. Daarnaast wil de overheid vier jaar lang €2,1 miljard per jaar gebruiken om de technologische industrie groener te maken.

Op dezelfde dag als deze aankondiging vloog er een groep vanuit Yellowknife (Canada) naar Colville Lake om een bezoekje te brengen aan de kleine gemeenschap. Tientallen studenten en bestuurders, deel van de Arctic Remote Energy Networks Academy (ARENA), waren daar halverwege tijdens hun eerste leerweek over duurzame energie.

ARENA bestaat uit drie sessies. De eerste in het noorden van Canada (maart), dan in Alaska (juni) en de laatste in Reykjavik (oktober). ARENA is een Arctische Raad en is gevormd uit een samenwerking tussen verschillende regeringen op zoek naar mogelijkheden naar duurzame energie in het noorden te winnen.

“Het is de bedoeling om energievertegenwoordigers uit de afgelegen gemeenschappen over de hele Noordpool vaardigheden, kennis en een netwerk te geven. Hiermee kunnen ze programma’s voor duurzame energie voor hun eigen gemeenschap ontwikkelen,” vertelt Robert Cooke, leerplanontwikkelaar bij ARENA.

“Veel van deze afgelegen gemeenschappen zijn afhankelijk van diesel,” vertelt hij, en naast de grote belasting op het milieu door deze energiebron “is het opwekken van diesel in het noorden extreem duur”.

Omdat voedsel en internet in het noorden van Canada extreem duur zijn, is dit geen grote verrassing. Maar ook het opwekken van duurzame energie, zoals zonne- of windenergie, is erg duur.

“De prijzen worden lager,” vertelt Cooke, omdat de apparatuur goedkoper wordt nu mensen hierin investeren. Maar het doel van het programma is niet om de studenten aan te moedigen om dure technologie naar de gemeenschappen te halen, vertelt hij. Het doel is vooral om hen te leren hoe ze dit kunnen doen en waarom dit belangrijk is. “Het is veel beter om mensen uit de gebieden zelf deze projecten te laten leiden dan vanuit bedrijven of overheden uit het zuiden die bijvoorbeeld een windproject opzetten dat ontzettend faalt.”

Een ander onderwerp waar ARENA zich mee bezig gaat houden is het opslaan van energie. Als er met nieuwe technieken energie kan worden opgeslagen, die in het zonovergoten Whitehorse (waar Cooke woont) wordt opgewekt en later in lange, donkere wintermaanden gebruikt kan worden, zou dit het het systeem een stuk efficiënter maken.

“Het is idee is dat na deze drie programma’s de deelnemers een goed beeld hebben van verschillende technieken,” zegt Cooke. “En als ze terug gaan naar hun eigen gemeenschap kunnen ze dan hun lokale en traditionele kennis combineren – en zo het gebruik van diesel verminderen.”