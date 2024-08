We kunnen al wiet met veel THC kweken, maar hoe kan de plant verder nog beter?

Marihuana is wereldwijd op steeds meer plekken legaal en een jointje roken is vaak zo normaal als een biertje drinken. Toch is er nog een boel te ontdekken aan het plantje.

Wetenschappers van de Universiteit van Californië, Davis (UC Davis) – een van ’s werelds hoogst aangeschreven agriculturele onderzoeksinstituten – zijn een nieuw project begonnen om het cannabis-genoom uit te schrijven. Ze zijn niet de eersten die het cannabis-genoom bestuderen, maar ze zijn niet zozeer geïnteresseerd in het psychotrope effect van cannabis – word je er knetterhigh van? – als wel in het medicinale gedeelte van het wiet-DNA.

“Mensen zijn heel goed geworden in het kweken van wiet met veel THC voor recreatief gebruik,” zegt Jon Vaught, CEO en medeoprichter van Front Range Biosciences, een biotechbedrijf dat cannabis onderzoekt en dat samenwerkt met UC Davis. “Maar daar is niet zoveel eer of winst meer te behalen. Daar richten we ons niet echt op.”

In plaats daarvan ziet Vaught cannabis als hét volgende grote commerciële gewas, zeker als het kan worden ingezet in de geneeskunde, als gezondheidssupplementen, als cannabis-olie of als voedingsstoffen in de vorm van hennep-eiwitpoeder. Maar om het zo makkelijk en goedkoop te laten groeien als bijvoorbeeld maïs, en dat het dan ook nog een product oplevert dat waardevol is vanwege de gezondheidswaarde – daar kan het genetische onderzoek bij helpen.

Het team van UC Davis, dat onder leiding van professor Dario Cantu staat, heeft eerder al het genoom van de arabicaboon en de druif cabernet sauvignon in kaart gebracht. Marihuana moet dus ook wel lukken. Ook fijn: al hun onderzoek wordt publiek bekend gemaakt. Andere wietboeren kunnen er straks dus ook de vruchten van plukken.

“Doordat die informatie voor iedereen beschikbaar is, kunnen kwekers beter op bepaalde eigenschappen sturen. Dus ik denk dat dit een grote stap is richting ons doel,” zei Dan Flynn, woordvoerder voor UC Davis.

Hennep en marihuana zijn twee verschillende plantensoorten met totaal verschillende THC-waardes. Maar omdat het allebei cannabisplanten zijn, gaat deze publieke informatie kwekers helpen om nieuwe cannabinoïden te isoleren, of de plant beter bestand maken tegen ziektes en droogte.

Ook al zijn kwekers als jaren bezig, toch is cannabiswetenschap nog lang niet volwassen. En omdat het op veel plekken nog altijd onder de gevaarlijkste drugs wordt geschaard, moeten bijvoorbeeld Amerikaanse wetenschappers toestemming van de DEA krijgen om onderzoek naar de plant te doen. Onderzoek naar hennep doen is zo een goede manier om die moeilijkheden te omzeilen.

Het zou fijn zijn als de Amerikaanse overheid eens wat minder moeilijk gaat doen over wiet. Pa dan kunnen we pas echt volledig te weten komen wat cannabis ons allemaal te bieden heeft.