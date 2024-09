Wat vinden tieners van nu eigenlijk van de grootste emohits van de jaren ‘00?

Als je in de vroege jaren 2000 een tiener was, bestaat de kans dat je een emo was. Je herinnert je vast nog wel de tijd dat de Top 8 op je MySpace belangrijk was. Je droeg waarschijnlijk ook skinny jeans en misschien had je zelfs wel één blauwgeverfde haarlok. Maar het belangrijkste was de muziek. Die kan je je sowieso nog herinneren. Je kunt nu eindelijk relativeren, en je kwam erachter dat al dat gejammer en dramatische geschreeuw eigenlijk ontzettend kut is. En stiekem nog steeds het beste ooit.



Het leven als twintigjarige emo was best suf. Je zal je nooit meer zo onbegrepen voelen als toen. Naarmate je ouder wordt, krijg je het drukker, en ben je teveel bezig met werken om je nog druk te maken over een subcultuur. Na je twintigste gaat je smaak in een soort blender en eindigt het als een grote druiperige bende. De laatste keer dat iemand mij vroeg wat voor muziek ik leuk vond, zei ik: “Drake”, terwijl ik in de leegte staarde en me afvroeg of ik nog wel een identiteit had.



In elk geval zette dit me aan het denken. Wat vinden tieners van tegenwoordig nog van de emo’s en de bijbehorende muziek? Als ze naar bands luisteren als My Chemical Romance, denken ze dan: wow, dit is echt legendarisch? Of ben ik dan een ouwe lul die zestienjarigen dwingt om muziek te luisteren uit de ‘goede ouwe tijd’?

Ik kan nog wel even doorgaan met speculeren, maar een veel beter idee is: het vragen aan echte tieners. Daarom trok ik naar Camden, want daar zijn ze.



ANASTACIA, 16

Hoi Anastacia! Wat voor muziek vind jij leuk?

Voornamelijk grime en R&B.

Wat ik je ga laten luisteren is niet bepaald grime. Dit is Funeral For a Friend, een emo-band, met Red is the New Black. Wat vind je ervan? Nou?

Ik noem dit geen emo, want het is helemaal niet zo hard. Als ik aan emo denk, denk ik aan heel veel gitaren en zo.



Ik zal even een nummer zoeken met meer gitaren. Wat vind je hiervan? Understanding in a Car Crash van de band Thursday.

Ik vind dit wel leuk. Soms luister ik naar hele oude muziek en dit lijkt daar wel een beetje op.



Zoals muziek uit de MySpace-periode?

Nee, niemand gebruikt MySpace. Misschien oude mensen.



Maar dankzij MySpace ken ik Seven Years van Soasin! Laten we daar eens naar luisteren. Wat vind je hiervan?

Dit is echt heel diep en emotioneel. Ik word er een beetje ongemakkelijk van, om eerlijk te zijn.

Je breekt mijn zwarte hart.





ALLIE, 17

Wat voor muziek vind jij leuk, Allie?

Weet ik veel. Metal.



Luisteren je vrienden dezelfde muziek als jij?

Geen idee, ik denk het.

Wat vind je hiervan? The Taste of Ink van The Used. Dit is goed joh.

Het is wel oké, maar het mag wel wat harder. Gaat er nog iets gebeuren? Het klinkt vooral heel erg oud.



Hoe bedoel je, oud?

Weet ik veel, iets waar mensen van midden in de twintig naar luisteren.



Jezus. Laten we iets anders luisteren. Wat vind je van Brat Pack van The Rocket Summer? Catchy, toch?

Ja, dit is chill.



Zou iemand in je klas naar dit soort muziek kunnen luisteren?

Misschien, als ze genoeg gerookt hebben.



Bedankt, Allie. Doe je best op school!



XANDER, 16

Xander, jij ziet er wel uit als iemand die Head Automatica kan waarderen. Wat vind je van Beating Heart Baby?

Niet slecht. Ik dacht dat het veel erger zou zijn, ik ga niet liegen.



Waarom? Zie ik eruit als iemand die naar slechte muziek luistert? Wat voor muziek luisteren mensen van jouw leeftijd?

De meeste mensen luisteren naar grime of house. Niemand luistert naar emo, vriend.



Heb je weleens gehoord van Dashboard Confessional?

Nee.



Ik ga je een nummer van ze laten horen. Het heet Hands Down. Nou, wat vind je ervan?

Ik vind het wel leuk. Klinkt als een goede band. Voor mij is dit allemaal nieuw.



DANIEL, 16

Daniel! Hou jij een beetje van emo? Je haar zegt van wel.

Ik denk het, ja.



Ben je een beetje fan van bands uit de zero’s? Of hou je meer van nieuwe dingen?

Ik hou juist meer van oudere dingen. Ik luister niet naar You Me At Six, bijvoorbeeld.



Cool! Wat denk je van deze klassieker: Smile in Your Sleep van Silverstein?

Dit is best wel goed! De tekst is precies wat je verwacht van een emonummer.



Hier nog een nummer met echte emoteksten. Wat zeggen je tienerhersens over Hawthorne Heights’ Ohio is For Lovers?

Eh, ik vond het vorige nummer beter. Dit is te zielig.

Ja, daar heb je wel een punt.



KIARA, 15

Hoi Kiara. Laten we beginnen met wat hoogtepunten uit het MySpace-tijdperk. Fall Out Boy! Wat vind je van Dance Dance?

Het is oké, maar ik weet niet echt hoe ik me erover voel.

Zou je dit luisteren als je onderweg bent naar school?

Nee, ik vind de tekst stom.



Wat voor mensen luisteren er naar Fall Out Boy?

Alto’s. Sommige emo’s. De meeste van mijn vrienden hebben geen idee wie Fall Out Boy is.

Bestaan er nog emo’s?

Het is niet meer zo populair als dat het ooit was, maar er zijn er nog wel een paar.



Laten we even luisteren naar Underoath. Ik vind dat het nummer A Boy Brushed Red Living in Black and White een pakkende intro heeft. Wat vind jij?

De tekst is echt heel erg deprimerend. Maar ja, ergens kan ik me er wel in vinden.



Wat vind je van al het geschreeuw?

Geen idee.



Past dit bij tieners die zich niet begrepen voelen?

Ja.



Dankjewel, Kiara.





CAMERON, 17

Ha, jouw spijkerbroek zit lekker strak. Ben jij emo geweest?

Nee. Iedereen is door die fase gegaan, maar ik had nooit echt interesse. Mijn vriendin was wel fan van My Chemical Romance.



Wat vind je van Alive With the Glory of Love van Say Anything?

Het is goed, maar dit noem ik geen emo. Het klinkt meer als indie.

Misschien moet ik je iets laten luisteren met een hoger emogehalte. Wat vind je van Finch met What it is to Burn?

Ik vind de herrie in het begin wel lekker, maar die drummachine is dom.



Dom? Nou ja. Wat vind je van First Day of My Life van Bright Eyes. Vertel me wat je voelt.

Ik vind dit echt goed, het klinkt fijn en akoestisch.



Denk je dat jouw definitie van emo anders is dan die van mij?

Het is veel makkelijker nu om andere tieners te ontmoeten die hetzelfde meemaken. Vroeger bestonden er nog geen websites zoals Tumblr waar je jezelf kon uiten.



Maar wij hadden LiveJournal, Cameron. Dat was echt veel beter dan Tumblr.

[Kijkt verward].

Pff, bedankt voor het gesprek.





LOUSIA, 16

Louisa! Wat voor muziek vind jij leuk? Emo?

Grime en house. Niemand die ik ken luistert naar emo.

Niet eens naar van die oude iconen als My Chemical Romance? Laten we even luisteren naar Teenagers. Wat vind je daarvan?

Het is wel oké. Ik luisterde ooit wel naar dit soort dingen, maar ik wilde een gelukkiger leven.

Laten we naar iets rustigs luisteren. Wat vind je van Your Call van Secondhand Serenade? De tekst is heel poëtisch.

Op zich wel leuk, maar niet mijn smaak. Ik zou hier niet de hele tijd naar kunnen luisteren. Ik denk dat de mensen die hiermee opgroeiden het wel leuk vinden.



Ja, daar heb je waarschijnlijk wel gelijk in.