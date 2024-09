Hoe het is om topkok te zijn op seksfeesten

In Restaurantontboezemingen lees je over dingen die zich achter de schermen van de horeca afspelen. Smakelijke verhalen die je als bezoeker van je favoriete eet- en drinkplekken normaal gesproken niet krijgt voorgeschoteld, worden op deze plek anoniem gedeeld. Deze keer vertelt een chef-kok hoe hij door te koken op erotische feestjes de wereld anders is gaan zien.

Ik ben zowel voedselkunstenaar als chef-kok. Mijn leven bestaat uit spelen met eten: ik geef advies, stel eten tentoon, en ben cateraar voor feestjes. Een hele rits VIP- en erotische feestjes, om precies te zijn.

Toen ik naar New York verhuisde, meldde ik me aan op de website Kitchensurfing. Via deze website kunnen mensen je inhuren om bij hen thuis te koken. Mijn eerste en enige klant was een man die bekend stond om het geven van grote feestjes in de underground scene in Brooklyn. Hij huurde me in om bij hem thuis te koken voor zijn eigen kleine huisfeestje. Hij wist niet dat ik in mijn vorige woonplaats een bekende kok was – niemand wist destijds wie ik was – en daarom was ik ontzettend goedkoop. Toen hij ontdekte wie ik was en wat ik kon doen, begon hij me uit te nodigen op zijn grote feesten, waar ik als cateraar in de VIP-ruimte werkte. In een van die VIP-ruimtes ontmoette ik een vrouw die geregeld burlesque feestjes gaf. Ze was helemaal weg van mijn werk en begon mij in te huren voor haar feesten. Van het ene kwam het andere, en uiteindelijk werd ik de cateraar voor een boel van die ‘erotische feestjes’, zoals ik ze noem.

De meeste mensen zullen de dingen die ik gezien heb vreemd vinden, maar ik heb inmiddels zoveel maffe dingen gezien over de hele wereld dat ik me over niks nog verbaas. Mijn afgelopen jaren waren een wirwar van vliegende naakte mensen, vuurdansen en seksualiteit.

Pasgeleden gebeurde er nog wel iets dat mij versteld deed staan: ik deed een Nieuwjaarsevent bij een spa, waar ook een workshop voor tantrische massage plaatsvond. Een seksinstructeur toonde voor onze neus hoe je een tantrische vaginale massage geeft. Omdat ik al eens in Thailand ben geweest, kende ik dit al, dus ik had niet verwacht daadwerkelijk wat nieuws te zien. Maar de man was zo enorm gedetailleerd bezig dat de naakte vrouw 45 minuten lang orgasmes had terwijl hij haar alleen van de buitenkant aanraakte! Dat was voor mij het meest bijzondere dat ik ooit heb gezien als cateraar op zo’n feest. Ik heb door mijn werk zoveel geleerd over het menselijke lichaam. Ik wou dat de hele mensheid de kans had om dit te zien.

Als ik deze feesten cater, probeer ik zelf ook wat sensuele ideeën in te brengen, zoals mensen die elkaar voeren, schoonlikken of vies worden. Het is afhankelijk van het feest of ik daar elegant, vies of fris in wil zijn. Ook gebruik ik graag rauwe oesters op zo’n feestjes, die vind ik erg sexy – de rauwe textuur in je mond voelt gewoon beter als een prachtige naakte vrouw het aan je geeft.

Ik vind het geweldig dat er vaak beeldschone naakte vrouwen zijn die het eten op deze feesten serveren, en het liefst laat ik hen de mensen voeren. Ik gebruik graag rauwe oesters; die vind ik erg sexy – de rauwe textuur in je mond voelt gewoon beter als een prachtige naakte vrouw het aan je geeft. Het is een totaal andere ervaring.

Als kok op een seksfeest is het belangrijk eten in te zetten als een extra soort sensatie. Je bent al op een feest met goede muziek, waar je wordt omringd door mooie mensen, en als je dan iets lekkers ruikt of drinkt doet dat heel wat met je. Op het moment dat je het proeft, moet het gerecht zo zijn dat het de chemie in je lichaam verandert. Ik gebruik bijvoorbeeld altijd lustopwekkende ingrediënten om te spelen met de chemie van mensen. Tegenwoordig gebruik ik veel maca uit Peru, een product dat ik ontdekte tijdens een van mijn laatste reizen.

Daarnaast serveer ik ook chocolade waar ik bijenpollen en cayennepeper aan toevoeg. Ze zeggen dat cacao de nieuwe feestdrug is. Ik zorg dan ook dat dat er altijd is. Heerlijke zelfgemaakte rauwe chocolade met kokossuiker, zodat het allemaal veganistisch en gezond is, en de mensen op het feest energie geeft in plaats van het volle gevoel dat je van neppe suiker krijgt.

Bij deze erotische feestjes gebruiken we het lichaam vaak als dienblad. Dat was in het begin niet gemakkelijk maar ik ben er ondertussen wel in getraind. Zo maakte ik bijvoorbeeld eens oestersoep ‘opgediend’ in de holte tussen de hals en het sleutelbeen. Amuses passen ook perfect op een vrouwenlichaam. Eigenlijk moet je niet enkel chef-kok zijn, maar ook kunstenaar. Door het werken op seksfeesten ga je de wereld namelijk anders zien dan een ‘normale’ chef-kok: je breekt uit je bubbel. Dat is alleen maar positief.

Zoals verteld aan Brad Cohen.