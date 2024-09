We waren achter de schermen bij de videoshoot van Young Thug

Gisteren kwam de nieuwe clip van Young Thug uit, die we geheel terecht een postmodern kunstwerkje noemden. De rapper is nergens te bekennen in de video voor de track Wyclef Jean, met uitzondering van een kort fragment waarin hij Cheetos eet naast een privéjet. Thugger kwam namelijk niet opdagen bij zijn eigen videoshoot van 100,000 dollar. Voor de regisseur was dat geen reden om de hele klus af te blazen, hij maakte een briljante video waarin Young Thug schittert in afwezigheid.

Wij waren toevallig ook aanwezig bij de videoshoot om een kijkje achter de schermen te nemen. Zie hieronder hoe het is om tien uur te wachten op Young Thug, tijdens de opnames van een peperdure videoshoot.