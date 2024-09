Foto’s van het leven van de laatste twee inwoners van een Spaans bergdorpje

Elvira Parada en Antonio Rodríguez zijn allebei 87 jaar oud, en zijn de enige inwoners van Pradelas, een klein bergdorpje in Galicia. Galicia is een van de regio’s in Spanje die het meest getroffen zijn door de leegloop van het platteland. Elke week is er wel weer een dorp in het gebied dat ontvolkt raakt, en 3562 dorpen zijn al helemaal verlaten.

Elvira en Antonio vertellen dat hun dorpje erg levendig was toen ze jonger waren. De dorpelingen klommen elke dag de berg op, en organiseerden kleine feesten of evenementen waar iedereen aan meedeed. De meesten waren boeren, en leefden min of meer zelfvoorzienend. Maar de laatste generatie van mensen die geboren werden in Pradelas trok zodra ze konden weg uit het dorp, en nu is er niemand meer. Als hen iets overkomt, hebben Elvira en Antonio niemand die hen kan helpen behalve elkaar.

Antonio heeft al jaren ademhalingsproblemen en moet het grootste deel van de dag aan een zuurstofpomp. Een van hun kinderen bezoekt hen regelmatig om noodzakelijke spullen te brengen. “We komen bijna nooit het huis uit. We hebben een kleine moestuin, maar het is erg koud geweest buiten. We hadden vroeger veel dieren, maar daar kunnen we nu niet meer voor zorgen,” zegt Elvira.

Elvira vertelt me dat “ooit, jaren geleden, we midden in de nacht in de woonkamer zaten. Het huis werd getroffen door bliksem en de stroom viel uit, terwijl mijn man aan de zuurstofpomp zat. Ik was zo in paniek dat ik niet meer helder kon nadenken. Ik probeerde een ambulance te bellen, maar de telefoon deed het natuurlijk ook niet. Ik moest zelf naar buiten, een uur over de berg lopen, om bij A Pobra do Brollón te komen, het dichtstbijzijnde dorp. Daar lukte het ze om een ambulance te bellen, die gelukkig net op tijd was. Ik ben toen zo geschrokken.”

Voor Elvira is dit geen leven, vooral omdat de stroom elk moment weer kan uitvallen, en het dan een stuk slechter kan aflopen. “De bakker komt hier ook niet meer, en als we eten willen kopen moeten we een uur lopen naar het volgende dorp.”

Waarom blijven ze in Pradelas wonen, terwijl ze ook bij hun kinderen in de stad zouden kunnen wonen? “Ondanks dat hij zo ziek is, wil Antonio niet weg uit het dorp waar we getrouwd zijn en ons gezin hebben gesticht. Het is ons thuis, en hij wil hier blijven tot zijn dood,” zegt Elvira. Zij zou zelf liever in Pontevedra wonen bij haar zoon, maar denkt dat haar echtgenoot de verhuizing niet zou overleven. “Het zou veel slechter zijn voor Antonio’s gezondheid om hem uit zijn geliefde dorp te halen,” zegt ze.

