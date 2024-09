De nieuwe clip van Young Thug is een postmodern meesterwerkje

Het is niet gebruikelijk dat een clipregisseur zich in de eerst frame van een video voorstelt. Toch is dat precies wat er gebeurt in Young Thugs nieuwe clip voor Wyclef Jean. ‘Hi,’ verschijnt er op een zwart scherm. ‘Dit is Ryan Staake. Ik ben mede-regisseur van deze video voor Young Thug.”

In de bijna vijf minuten durende clip spreekt de regisseur de kijker regelmatig toe om te vertellen hoe hij een clip voor Young Thug maakte zonder hem daadwerkelijk te ontmoeten. Dit is een nieuwe dimensie van video’s schieten, een postmodern meesterwerkje dat onbedoeld is ontstaan.

Het verhaal gaat over hoe Young Thug niet op komt dagen voor zijn eigen shoot, maar omdat hij wel ideeën heeft verschaft van tevoren (iets met kinderauto’s en veel vrouwen), probeert Staake er maar het beste van te maken. Het enige moment dat we de rapper zelf zien, is gevormd door beelden die de rapper zelf heeft geschoten terwijl hij Cheetos eet voor een privéjet.

Het blijft natuurlijk maar de vraag of dit concept van tevoren bedacht is, of dat Young Thug echt niet is opkomen dagen op zijn videoshoot van 100,000 dollar. Hoe dan ook, ik nomineer het alvast als potentiele video van het jaar.