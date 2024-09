Sinds wanneer is Katy Perry woke?

Beeld via Twitter



Katy Perry veranderde onlangs haar biografie op Twitter, wat natuurlijk een gigantische gebeurtenis is. Op haar account staan nu de woorden: “Artiest. Activist. Bewust.” Te gek! Katy is zich plotseling heel erg bewust geworden van alles dat in de wereld speelt, of ze is op de woke-trein gesprongen. Bekendheden van tegenwoordig doen erg hun best om hun eigen stempel op sociale gerechtigheid te plakken. Ook Katy is daar blijkbaar niet immuun voor, maar waar sommige artiesten op dwaze manieren politiek correct willen overkomen, streeft Katy hier voor iets goeds.

Maar sinds wanneer is Katy Perry zo bewust? Was de zangeres altijd al op de hoogte van onrecht en hadden wij het niet door? Of maakt ze zich nog maar net druk om wat er op de wereld speelt? Ik onderzocht het.

Katy Perry kuste een meisje

Haar megahit I Kissed A Girl was voor een klein groepje mensen revolutionair in 2008. Zomaar zoenen met wie je maar wilt, werd toen al door best wat mensen aangemoedigd en ik hoop dat de meeste mensen dat idee nu ook steunen. Het was dus geen baanbrekend idee, maar de kans bestaat dat er mensen waren die hierdoor meer tolerantie kregen voor stelletjes van hetzelfde gender. Er hangt echter een grote maar aan dit verhaal. Katy maakte namelijk het liedje Ur So Gay, wat wel degelijk een deuk sloeg in haar tolerante voorkomen. Een punt aftrek.

Bewustzijnsscore: 2,5/5

Vorm daar zelf een mening over.

Bewustzijnsscore: 5/5

Bewust elke band met Taylor Swift breken

De vete tussen Taylor Swift en Katy Perry is er een voor in de geschiedenisboeken. De legende gaat dat de twee zangeressen eerst vriendinnen waren. Ergens tussen 2012 en 2013 vervaagde hun vriendschap wanneer Katy blijkbaar dansers had gestolen van Swifts Red-tour voor haar eigen Prism-tour. Daarnaast waren er nog wat kleine akkefietjes.

Maar Katy besloot om een hoger bestaan te leiden en bewees dat het gebruik van gecodeerde taal en cryptische tweets het pad naar verlichting vrijmaakt. Bovendien voelde ze de innerlijke problematiek van Taylor al heel snel aan. Taylor is een opportunist en feminist zonder ruggengraat. En hoe kan je een goed persoon zijn als je je album 1989 noemt, hetzelfde jaar wanneer George Bush Sr. president werd van de Verenigde Staten? Alleen Perry wist dat.

Bewustzijnsscore: 3/5

Dankjewel Based Katy

In 2014 bracht Lil B een nummer uit genaamd Katy Perry, waardoor de echte Perry aan Lil B vroeg om met haar naar het bal te gaan. Ze werd niet meteen #Based door alleen maar te communiceren met Lil B, want alleen Lil B kent de BasedGod. Maar Perry is ook niet fake-Based, wat haar een eervol lid van #TaskForce maakt. Daarmee behaalde ze een soort bewustzijn dat verder gaat dan wat de meeste mensen ooit zullen behalen. Ik weet ook niet waar dit over gaat, vraag het aan de BasedGod.

Based level: dertigduizendhonderdmiljoen/5

Politiek is tegenwoordig is tegenwoordig veel makkelijker te volgen, omdat de toegang tot informatie zo sterk is vermenigvuldigd. We kunnen substantiële debatten houden en van alles een meme maken, of nepnieuws lezen. Perry deed mee aan een reclamecampagne voor Funny Or Die waarin ze mensen met elk soort uiterlijk de raad gaf om naar de stembus te trekken. De grondwet zegt namelijk niet hoe je eruit moet zien om te stemmen. Perry gaat naakt en de grap is dat je niet naakt mag rondlopen in het publiek, maar je zou nog steeds moeten stemmen. Ik ben er niet honderd procent zeker van wat dat voor ons betekent op een democratische manier, maar als je naakt bent, ben je niet gebonden aan materialisme, wat bewijst dat Perry eigenlijk een anti-kapitalist is en dat Bernie had moeten winnen, toch?

Bewustzijnsscore: 4/5

De Twitter-timeline van Katy Perry

Volgens de meest woke persoon onder ons, Matthew McConaughey, is tijd een platte cirkel. We startten bij de Twitter van Perry en we zijn nu terug hier. Als je een kijkje neemt in haar tijdlijn, zie je de evolutie van haar bewustzijn, dat de overhand neemt op de kleinere aspecten van haar leven en haar carrière. In de tweede helft van 2016 tweet ze over haar steun voor Hillary Clinton, om vervolgens ook nog wat motiverende dingen te zeggen nadat Trump wint.

Bewustzijnsscore: 5/5

Uiteindelijke bewustzijnsscore:

Perry zeg dat haar familieleden voor Trump stemden en dat ze nog altijd Thanksgiving met hen zou vieren, dus ja. Dit ging snel naar de kloten.