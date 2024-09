Eindelijk iemand die een boek publiceert over vervelende mensen bij concerten

Olivia Grbac uit Melbourne gaat sinds haar zeventiende regelmatig naar concerten. Ze ontmoet er veel mensen. Die mensen zijn vaak leuk, maar er zitten ook opvallend veel shitheads tussen: lui die de gezellige boel die een concert hoort te zijn flink weten te verstieren. Olivia heeft zoveel ervaring met deze vervelende vlegels opgedaan, dat ze in staat was om er een boek over samen te stellen. Shit People At Gigs is een verzameling illustraties die het onbezonnen en onbeleefde gedrag van de deze shitheads vastlegt.

Noisey: Hallo Olivia, bij welke ervaring met een concertvlegel dacht je: nu is het klaar, ik maak er een boek over?

Olivia Grbac: Een paar jaar geleden. Een meisje voor me bij een optreden filmde het hele concert met haar telefoon. Achteraf heb ik me daar flink over opgewonden. Daarna volgden er soortgelijke incidenten en kwam het besef dat er genoeg typische sfeerbedervers bestaan om een heel boek mee te vullen.

In je boek staan ruziezoekers en stinkbommen afgebeeld. Verbaas je je er weleens over waarom iemand met nul interesse in muziek naar een concert gaat?

Elke keer weer. Zijn ze hier omdat ze een kaartje hebben gewonnen, of omdat de rest van de vriendengroep ging en ze niet alleen thuis achter wilden blijven? Zelfs als dat het geval is, snap ik niet waarom het zo lastig is om aardig te zijn tegen mensen.

Wie is de ultieme idioot onder de concertbezoekers?

Met stip op één is dat degene die de muzikanten op het podium lastigvalt door te schelden en commentaar te leveren. Het is laag bij de grond en laf. Gooi zo iemand de zaal uit, met de broek naar beneden.

Shit People At Gigs komt eind deze maand uit via Helios Press en is online te bestellen. Hieronder mogen we alvast enkele tekeningen laten zien.