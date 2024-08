Wie er volgens ons gaan sterven bij de Battle of Winterfell in GoT

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

(Bevat spoilers van alle Game of Thrones-afleveringen, natuurlijk.)

Videos by VICE

Tenzij de makers opeens een enorme plotwending uit hun mouw schudden, zal aanstaande zondag in Game of Thrones eindelijk de strijd tussen de Night King (aka de dood, aka klimaatverandering) en de mannen, vrouwen en draken die zich hebben verzameld in Winterfell z’n bloederige climax bereiken. Volgens de geruchten is de zogenaamde Battle of Winterfell de langste vechtscène ooit gefilmd, nog langer dan de veertig minuten durende veldslag in Lord of the Rings: The Two Towers – en is het daarmee ook de duurste tv-aflevering die ooit is gemaakt.

De scène kostte 55 nachten om te filmen, en er zijn nog nooit zoveel personages op één plek geweest in de serie. En je weet wat dat betekent: neem maar alvast afscheid van je lievelingspersonages, want de kans is groot dat je die niet meer terugziet (of in ieder geval niet in menselijke vorm).

De aflevering van vorige week, “A Knight for the Seven Kingdoms,” liet bijna alle personages nog even losgaan. Er werd gezopen, er werden sterke verhalen opgehangen, en er werden maagdenvliezen gebroken. Maar bovenal slaagde de aflevering er in om de hopeloosheid van de situatie over te brengen. Iedereen gaat ervan uit dat-ie dood gaat, Jon Snow heeft weer een nieuw dom strijdplan, en als je afgaat op de poppetjes op de oorlogskaart, zijn onze helden enorm in de minderheid. De aflevering gaf ons een kleine hint van wat er nog gaat komen in de rest van het seizoen: zelfs als ze het leger van de Night King verslaan, heeft Cersei nog meer dan genoeg troepen om de laatste kliekjes overlevenden af te maken. Met nog maar vier afleveringen te gaan, zijn er in ieder geval genoeg manieren waarop de serie zou kunnen aflopen.

Maar één ding is zeker: veel van je favoriete personages gaan dood dit weekend.

Op basis van flink was giswerk en mijn bijna ongezond grote kennis van de geschiedenis van Westeros, heb ik hieronder alle personages gerangschikt van overleeft-het-wel tot legt-sowieso-het-loodje. Doe er je voordeel mee.

(Voor de goede orde, elk mens dat wordt vermoord en veranderd in een ijszombie of een spook of draak of wat dan ook, wordt voor de doeleinden van dit artikel als dood beschouwd. De ondoden zijn nog steeds dood.)

Sowieso onsterfelijk

Jon Snow aka Aegon Targaryen

Ze hebben ‘m al eens vermoord, maar met de recente onthulling dat hij de rechtmatige erfgenaam is van de Iron Throne, wat een goed voorzetje is voor een mogelijke confrontatie met z’n tante/vriendin Daenerys, is het niet logisch voor het verhaal om ‘m te laten sterven. Er bestaat zoiets als Plot Armour, en als er iemand is die niet zomaar uit het verhaal geplukt kan worden, dan is het Jon Snow wel. En als ik zijn niet-zo-brilliante strijdplan mag geloven, zit hij op een draak tijdens het gevecht – wat hem een zekere mate van bescherming biedt.

Vrijwel onvermoordbaar

Daenerys Targaryen

Het lijkt erop Queen Daenerys steeds gemener wordt in deze slotfase van de serie. Ze deed nogal passief-aggressief tegen Sansa Stark en alle vragen die ze had over de afkomst van Jon Snow gingen over de Iron Throne. De Mad King-appel valt niet ver van de boom, lijkt het. Hoe dan ook, net als bij Jon Snow zou het nogal gek zijn om haar zover te laten komen in het verhaal, en haar dan te laten sterven in de sneeuw, honderden kilometers verwijderd van de Iron Throne.

Sansa Stark

Geen enkel personage van Game Of Thrones heeft zo’n grote groei doorgemaakt als Sansa Stark, die van verwende prinses in de pilotaflevering veranderde in een pragmatische en intelligente vrouw die met de Mother of Dragons kan wedijveren om de positie van de echte leider van het noorden. Ze heeft geen echte vechtskills behalve haar intelligentie, maar toch zal ze pas sterven als ze een oud vrouwtje is, vredig in haar bed.

Drogon de draak

Als Daenerys levend uit de strijd komt, zal dat op de rug van Drogon zijn.

Overleeft het waarschijnlijk wel

Kleine Sam

Kijk, dit is een serie waarin het onschuldigste, schattigste personage door haar ouders op de brandstapel werd gegooid, dus ze zullen er geen moeite mee hebben om een peuter te laten doodgaan. Maar toch geloof ik dat deze dreumes oud genoeg zal worden om lastige vragen te gaan stellen over zijn afkomst.

Het meisje met de littekens

Ze beloofde Davos Seaforth dat ze de crypte zou verdedigen, en ze zal deze week waarschijnlijk het onschuldige (maar doodsbange) gezicht zijn van de gewone Noorderlingen die in de crypte van de Starks verstopt zitten. (Later meer hierover.)

Tormund Giantsbane

Een van de favoriete karakters van de fans, een veteraan van zowel Hardhome als The Battle of the Bastards, en totaal onbelangrijk voor het centrale plot. Het lijkt erop dat Tormunds dagen geteld zijn. Maar m’n gevoel zegt dat deze zelfverklaarde reuzenmoordenaar (die zoogt uit de tiet van de vrouw van een dooie reus) het overleeft, omdat er ook nog iets te lachen moet vallen.

Varys

The Spider is een overlever, geen vechter. Dat hij uitblinkt in zelfbehoud zal hem, evenals zijn afstand van de frontlinies, goed van pas komen. Het is moeilijk om je voor te stellen dat het meest indrukwekkende politieke genie van de show er niet meer zal zijn om een uitgekiende strategie in het oor te fluisteren van degene die aan het eind van deze show op de Iron Throne zit.

The Hound

Als Cleganebowl het einde van Game of Thrones niet haalt, is dat het ernstigste geval van blauwe ballen in een verhaallijn sinds sinds The Sopranos stopte. Dat gezegd hebbende werd de serie er de afgelopen seizoenen van beschuldigd te veel naar de fans toe te bewegen, dus Sandor Clegane zou zomaar een kopje kleiner gemaakt kunnen worden, omdat het verrassend zou zijn om hem te doden voordat hij z’n broer tegenkomt, en Game of Thrones houdt wel van een verrassende dood.

Zou het moeten redden, maar komt misschien nog wel wat rekeningen vereffenen

Gilly

Ze heeft al zo veel moeten doorstaan. Dat kunnen ze niet maken, of wel?

Podrick Payne

Met een prachtige stem en een magische lul lijkt onze favoriete stuntelaar de meest waarschijnlijk kandidaat om het te overleven, puur op geluk.

Arya Stark

Vorige week had deze meid eindelijk seks, en hoewel dat in horrorfilms meestal een slecht teken is, heeft Arya nog een aantal namen om van haar lijstje te schrappen. Bovendien is ze nu gewapend met een drakenglasspeer en heeft ze nog steeds het vermogen om een moordenaar met vele gezichten te zijn. Het is moeilijk om niet te denken dat het een handige truc is die de show in z’n laatste afleveringen wil inzetten, maar als ze net zo’n grote emotionele schok teweeg willen brengen als bij de executie van Ned Shark, of bij The Red Wedding, dan zou Stark het loodje moeten leggen.

Missandei

Omdat ze deel uitmaakt van een van de gezondste relaties in de show, en haar vriend aan het front zit, is het duidelijk dat ze een van de rouwende mensen zal zijn na The Battle of Winterfell.

Ghost

Ik weet zeker dat de accountants van HBO Ghost het liefst richting zijn dure broers en zussen in de Direwolfhemel zien vertrekken, maar Jon heeft een loyale vriend nodig de komende paar weken.

The Night King

Oké, laten we het even over de Night King hebben. Hij mag dan wel de grote vijand van dit seizoen zijn, maar eigenlijk weten we heel weinig over wat hij precies wil. Gelukkig kwam Bran Stark, ook bekend als de Three Eyed Raven, vorige week met een theorie op de proppen.

“Hij wil deze wereld uitvagen.”

Oké, cool. Duidelijk. Klinkt als een strak plan.

Toch heb ik een paar vragen. Allereerst: Is de Night King wel zo goed in het voeren van een oorlog? Het lukte hem om Jon Snow en Daenerys voor de gek te houden zodat hij een draak kon vangen, dus hij lijkt over tactische kennis te beschikken. Maar weet hij hoe hij een kasteel moet belegeren dat op aanvallen is voorbereid? In tegenstelling tot menselijke soldaten, zullen zijn strijdkrachten waarschijnlijk niet lijden aan honger of morele twijfels. Maar ondanks hun overweldigende aantallen, denk ik niet dat het hem gegarandeerd een overwinning zal opleveren. Hij heeft maar één draak, terwijl Winterfell er twee heeft. De Dothraki en de Knights of the Vale hebben meer soldaten te paard en voor zover ik weet, heeft de Night King helemaal geen direwolves. Volgens mij heeft hij wel een reus. Zijn allergrootste voordeel is het feit dat hij de doden weer kan laten opstaan, maar nu de mensheid over dragonglass beschikt, maakt dat niet zoveel meer uit. Ik denk dat dit een eerlijker gevecht zal worden dan de show ons wil laten denken – zelfs al lijkt het plan van Jon Snow om de Night King te vangen en te doden me gedoemd om te falen.

Er bestaat nog een andere theorie, die stelt dat de Night King helemaal niet aanwezig zal zijn bij de strijd rond Winterfell. Hij zou zijn strijdkrachten hierbij in tweeën hebben opgesplitst om tegelijkertijd King’s Landing aan te kunnen vallen. Dat zou een goede truc zijn. Toch hoop ik dat de producers iets van seizoen zeven hebben geleerd en beseffen hoe stom het is als er in een keer een heel continent belegerd wordt.

Wat ik eigenlijk wil zeggen: Ik ga er niet vanuit dat de makers hebben besloten om hem in een van de laatste drie afleveringen nog om zeep te helpen.

50-50

Jaime Lannister

De Kingslayer begon in de pilot als de grootste schurk en incestkoning, maar inmiddels heeft hij behoorlijk wat meegemaakt. Hij heeft zijn hand verloren, een vriend gemaakt in Bronn, al zijn incestkinderen zien sterven, zijn zus/vriendin gedumpt en is dankzij Brienne veranderd in een eervolle vent. Vorige week werd hij vergeven door zowel de Targeyeons als de Starks. Bovendien werd hij publiekslieveling door Brienne te ridderen. Hij zal voortaan dienen onder Ser Brienne en de linkerflank beschermen. Er is een grote kans dat Jaime zal sterven als held, maar tegelijkertijd hoop ik dat hij blijft leven om Cersei te vermoorden.

Sam Tarly

Van alle personages in Game of Thrones die gebaseerd zijn op Lord of the Rings, is Samwise Gamgee, ik bedoel Sam Tarly, verreweg de meest oprechte. De dikke vriend met een hart van goud, en het verbluffende vermogen om het plot voort te stuwen door het lezen van de juiste boeken. Wat dat betreft is Sam Tarly een verrassend hoofdpersonage geweest in de serie. Juist daarom is hij een solide kandidaat voor een wrede dood. Ik neem aan dat hij zelf niet midden in het gevecht zal staan, maar zodra Winterfell wordt overmeesterd (en ja, dat zal gebeuren) is de kans groot dat hij sterft in een poging om Little Sam en Gilly te beschermen.

Bran Stark, ofwel de Three Eyed Raven

Ik heb tientallen blogberichten gelezen die beweren dat Bran de Night King is. Ten eerste boeit me dat niet en ten tweede geloof ik het ook niet. Het plan om de Night King te doden door Bran als lokaas te gebruiken leidt namelijk uiteindelijk tot zelfvernietiging.

Want om dit te kunnen doen, moet Bran eerst alleen achtergelaten worden in de Godswood.

Maar kijk eens waar de Godswood zich bevindt:

Screenshot van godswood binnen Winterfell.

Dit betekent dus dat hij achter de frontlinie staat, binnen de muren van Winterfell. Het plan is volgens mij: laat de Night King voorbij duizenden soldaten komen, twee draden, een direwolf en een muur, om hem vervolgens te vangen. En dan is het aan Theon – een van de minst betrouwbare strijders – om Bran te verdedigen. Mijn hemel. Sorry Bran, maar de kans dat je dit overleeft, is niet echt groot.

Rhaegal

Er gaat deze week ongetwijfeld een drakengevecht plaatsvinden. Persoonlijk denk ik dat Viserion (de ijsdraak) zijn vuurspuwende broer verslaat, voordat hij zelf ook wordt gedood (wat eveneens het ontslag van 250 mensen op de CGI-afdeling betekent).

Ik hoop dat ze hun testament op orde hebben

Gendry

Gendry, de getalenteerde smid en bastaardzoon van Robert Baratheon, sterft op heldhaftige wijze nadat hij in zijn jonge leven met vier vrouwen het bed heeft gedeeld.

Moge je roeiend het hiernamaals betreden.

Grey Worm

Eerder deze week hadden Chris Ryan en Andy Greenwald het in de Ringer-podcast The Watch over “A Knight of the Seven Kingdoms.” Ze verwezen naar The Simpsons, waarin de grap werd gemaakt dat een personage in een film snel zal sterven als-ie toekomstplannen maakt. Ryan en Greenwald koppelden dit aan Grey Worm en Missandei, die plannen maakten om een eiland te vinden waar ze een lang en gelukkig leven zouden kunnen leiden. Beste Grey Worm, het ziet ernaar uit dat je einde nabij is.

Lyanna Mormont

Ze is al een publiekslieveling sinds ze in seizoen zes in de serie kwam, maar het einde is in zicht voor onze zelfverzekerde kleine dame van Bear Island. Ze overtuigde haar neef Jorah ervan dat ze zou strijden met haar huis. Maar we weten allemaal dat House Mormont niet sterk genoeg is om haar te verdedigen. Lyanna stuurde al haar 62 strijders naar de Battle of the Bastards – alle 62. Maar hoewel ze zouden “vechten met de kracht van tien vastelanders,” verwacht ik dat ze zichzelf halveren. Als ze geluk heeft, hebben 40 van haar mannen zich toch staande gehouden. Dat is waarschijnlijk niet genoeg. Bovendien is de kans groot dat er dit weekend ook minstens één kind de pijp uit moet – en ik wed dat het deze keer Lady Lyanna is.

Jorah Mormont

Het wordt een zware week voor House Mormont. Jorah is eigenlijk al jaren ten dode opgeschreven. Maar sinds zijn verzoeningsgesprek met Daenerys en het moment waarop Sam Tarly z’n familiezwaard overhandigde, is het al helemaal klaar. Ik verwacht dat Jorah, een onderschatte zwaardvechter, strijdend ten onder zal gaan.

Davos Seaworth

Davos is het wijste, vriendelijkste en meest opa-achtige personage in Game of Thrones. Het publiek zal vast in tranen uitbarsten als de oude man sterft. Hij heeft veel veldslagen weten te overleven, waaronder de Battle of the Bastards en de Battle of Blackwater. Hij is geen vechtersbaas, maar deze keer moet hij wel. Laten we in ieder geval dankbaar zijn dat we zijn beroemde uiensoep hebben mogen meemaken.

Eddison Tollett

Zijn tijd is op.

Tyrion Lannister

Oké, laten we het weer even hebben over het plan om alle niet-vechtende mensen in de grafkelders van Winterfell te verstoppen. Dat is een geweldig plan als je vecht tegen een normaal leger, maar DIT IS OOK DE PLEK WAAR ALLE DOOIE LICHAMEN LIGGEN. Da’s dus niet zo’n goed idee als je vecht tegen een vijand die de kracht bezit om doden uit ‘t graf te laten herrijzen. Het is duidelijk dat Tyrion verliest in een gevecht met Starks skeletten. En ja, ik weet het, Tyrion was jarenlang het beste personage in de serie, maar de laatste tijd is zijn oorlogvoering belabberd en zijn z’n oneliners niet meer zo gevat. Maar hij is nog steeds een van de belangrijkste personages, en helaas zal er tijdens de Battle of Winterfell een personage het loodje moeten leggen om een lading drama te creëren.

Een gegarandeerd sterfbed

Beric Dondarrion

Hij heeft misschien zijn vlammenzwaard, maar hij kan niet oneindig uit de dood blijven opstaan. Hij is al minstens zes keer overleden, dus we kunnen absoluut zeggen dat de volgende ondergang de laatste zal zijn.

Theon Greyjoy

Theon wordt al jaren gemarteld door Ramsey Bolton. Dat kwam eigenlijk doordat hij Robb Stark verraadde en Winterfell gevangen hield. Zijn pik werd afgehakt en hij werd belachelijk gemaakt door piraat Joshua Jackson. Het is wel duidelijk dat hij aan ptss lijdt, maar in een middeleeuwse fantasiewereld ben je dan gewoon een lafaard. De enige manier waarop de verhaallijn van een lafaard kan stoppen, is door middel van zelfopoffering. Gelukkig heeft Theon Greyjoy de ongelooflijk ondankbare rol op zich genomen om Bran (het aas) te verdedigen in de Godswood. Dat zal voor hem de perfecte kans zijn om te sterven voor de Starks. Theon leeft misschien nog, maar hij zal ongetwijfeld doodgaan.

Ser Brienne of Tarth

Sorry, maar deze gaat pijn doen. Het ridderen dat afgelopen week plaatsvond was een van de meest oprechte en minst cynische momenten uit de hele serie. Ser Brienne vindt het leuk dat ze bevelen mag uitdelen over de linkerflank. Alles lijkt goed te gaan, maar DAN GAAT ZE DOOD. De Battle of Winterfell eindigt met Jaime en Tormund die rouwen bij het lichaam van Brienne, omringd door de tientallen vijanden die ze heeft afgeslacht.

Conclusie

Een aantal van onze helden zullen dit weekend overleven, misschien door een overwinning of omdat ze in paniek naar de Iron Islands of Moat Cailin vluchten. De Red Wedding kende veel doden, maar dit wordt ook een stevige slachtpartij. Wat er ook gebeurt, Westeros zal na volgende week een nieuwe wereldorde kennen. Lees dit stuk nog eens goed door en begin maar vast met wedden.