Wie gaat er na al die jaren nog naar Evanescence?

Toen ik een week geleden mijn broertje en zusje – de tieners van deze tijd – vertelde dat Evanescence in Amsterdam zou optreden, keken ze me verwilderd aan. “Sorry, wie?” Nadat ik foto’s van zangeres Amy Lee liet zien en uitgebreid My Immortal opvoerde, waren ze nog meer in de war. Het laat zien dat er zich een enorme generatiekloof tussen ons bevindt, maar ook hoe erg Evanescence onder de radar is gebleven de afgelopen tijd. Vroeger kon je de tv niet aanzetten of Evanescence had weer een nieuwe clip met lange jurken, wolven en nog meer gothic-gedoe. Evanescence was de soundtrack van onze donkere fases op de middelbare school, de stem van ons tienerdrama. De jeugd van nu weet daar niets van, maar toch waren de kaartjes voor de show van Evanescence in Amsterdam binnen een uur uitverkocht. Wie zijn de fans die al die jaren zo trouw zijn gebleven? Wij gingen naar de rij voor AFAS Live en zochten het uit.

Shoni (29)

Noisey: Jij bent er vroeg bij.

Shoni: Ja, er zijn alleen maar zitplekken omdat er een heel orkest bij is. Dus

eigenlijk maakt het niet uit hoe laat je er bent, maar ik had vroeg afgesproken

met mijn vrienden. Alleen zitten die nog in de file.

Hoe lang ben je al fan van Evanescence?

Ik was nog geen vijftien, dat was in 2003. Ik kom uit Irak en de oorlog was toen

net begonnen. Ik moest vluchten vanuit Bagdad naar het noorden, want daar was

het veiliger. Daar hadden ze toevallig internet en zo heb ik ze voor het eerst

gezien. Ik dacht meteen: ah oké, dit wordt echt een ding voor mij.

Dus je hebt veel aan ze gehad destijds?

Klopt, Evanescence heeft me zeker door die tijd heen geholpen. Gelukkig ben ik

al in Nederland sinds 2011, daarom zie ik er ook zo uit. Amy Lee is mijn held, ze

is een briljante artiest.

Ze zijn lang stil geweest, zes jaar zelfs. Heb je ze gemist?

Zeker, iedereen heeft ze gemist. Alle fans werden gek. Waar blijven ze? Waarom

zijn ze zo stil? En toen kwamen hun andere albums uit en zijn ze eindelijk weer

op tour. Het is fantastisch dat ik ze nu kan zien. Er zijn heel veel bands, maar

Evanescence blijft een aparte band voor mij. Al ontdek ik tien bands per dag, ik

blijf naar ze luisteren.

Even een test: Hoeveel bandleden kan je opnoemen?

Jen Majura, Will Hunt, Troy McLawhorn, Tim McCord. Wil je de oude leden ook?

Terry, Ben Moody, Rocky. De laatste heb ik op Facebook, maar ik weet zijn naam

even niet meer. Ik heb ze afgelopen jaar ook ontmoet bij een meet & greet. Daar

heb ik ze gesproken en geknuffeld. Het was echt een droom. Ik had nooit

verwacht dat ik ze kon spreken. Het zijn hele schattige mensen.

Harry (38) en Demelza (33)

Noisey: Zijn jullie grote fans?

Demelza: Ik zeker!

Harry: Ik vind het wel mooi, maar ik luister het alleen als zij het luistert.

Kan je nog je eerste ervaring met Evanescence herinneren?

Demelza: Ja, dat weet ik nog. Ik was met mijn broertje naar de film Daredevil. Toen kwam die scène waar de vader van Elektra werd begraven. Je hoorde My Immortal en ik dacht echt: what the fuck! Ik hoorde haar stem en ik had nog nooit zoiets moois gehoord. Ik heb nu nog steeds niemand gehoord die beter kan zingen.

En toen was je verkocht.

Demelza: Helemaal. Toen kon je nog niet zo makkelijk op internet dingen vinden. Je moest via Napster of LimeWire downloaden. Alleen zat er zoveel troep tussen, je wist nooit of je het echte nummer zou krijgen of niet. Toen had ik het album Fallen geleend bij de bieb, het stripje eraf gepeuterd en stiekem geript.

Zou je willen dat Evanescence op je trouwdag kwam spelen?

Demelza: Dat hebben we gehad. Niet de band natuurlijk, maar ik kwam binnenlopen op het nummer Good Enough. In die tijd hadden ze nog niet veel positieve nummers. Het was allemaal van: ik voel me zo slecht. Maar dit lied heeft ze geschreven voor haar man, eindelijk iemand waarbij ze zich goed genoeg voelde. Dat had ik ook met hem.

Ivan (36) en Ilza (28)

Noisey: Komen jullie van ver?

Ivan: We komen uit Bulgarije, speciaal voor deze show. We zagen ze vorig jaar ook al, maar dat was een andere tour. Er zijn maar weinig Europese data voor deze tour dus kozen we voor Amsterdam. Ik hou van Nederland. We hebben nog zes andere shows hier aankomend jaar.

Moet je hier niet gewoon komen wonen dan?

Ivan: Haha ja, dat zou ik helemaal niet erg vinden!

Sinds wanneer zijn jullie al fan?

Ilza: Ik luister ernaar door hem, hij heeft me erin getrokken.

Ivan: Ik sinds 2003. Ik weet het jaartal nog want ik werkte bij de radio. Het album van Evanescence kwam toen uit en het was geweldig. Alleen het is niet mijn favoriet. Ik vind het derde self-titled album het best, al is die helemaal niet populair onder fans. Ik ben blij dat ze vandaag wat van die nummers gaan spelen.

Hoe weet je dat?

Ivan: Ik ben altijd goed voorbereid. Altijd.

De teksten zijn erg zwaar en emotioneel. Ben jij een emotioneel persoon?

Ivan: Nou, ja, maar ik laat het niet zien.

Wat maakt Evanescence zo bijzonder?

Ivan: Ik ben de laatste tijd heel erg fan van bands met vrouwen in de lead. Ik ben opgegroeid in de jaren tachtig met metalbands zoals Judas Priest, Iron Maiden en Metallica. Nu komt de symfonische stijl op – ik denk dat het de toekomst van muziek is. Mensen waren toe aan iets nieuws, en dat is precies wat bands zoals Evanescence, Nightwish en Within Temptation doen.

Het vorige koppel had een nummer van Evanescence op hun huwelijk. Zou jij dat ook willen?

Ivan: Nee, ik houd niet van huwelijken.

Gabrielle (20) en Anita (53)

Noisey: Zijn jullie allebei heel erg fan van Evanescence?

Anita: Ja, heel erg.

Gabrielle: Mijn moeder luistert met mij mee, dus we hebben het rond dezelfde tijd ontdekt.

Luisteren jullie vaker naar dezelfde bands?

Anita: Zij meer dan ik, maar ik pik wel eens wat op. Ik luister een beetje naar metal door haar, dat is vooral tijdens het sporten lekker. Maar Anouk en U2 bijvoorbeeld vind ik ook erg leuk.

Wat maakt Evanescence nou zo tof?

Gabrielle: De teksten zijn zo bijzonder. Het heeft me door zware tijden geholpen. Het klinkt heel cliché om te zeggen “Evanescence saved my life”, maar het is wel echt waar.

Anita: Er zit heel veel waarheid in de tekst. Ik denk dat de lyrics voor alle fans wel iets doen.

Gabrielle: Ik merkte dat ik niet alleen was, dat gevoel hielp heel erg. Iedereen kan er zijn eigen interpretatie van maken.

Ashish (29) en Ulka (33)

Noisey: Waar komen jullie vandaan?

Ashish: Uit India. Ik ben hier voor mijn master. We zijn samen hiernaartoe gekomen om te studeren.

Zijn jullie een koppel?

Beide: Eh, ja?

Sorry, het was niet mijn bedoeling om het ongemakkelijk te maken.

Ulka: Haha, geen probleem hoor. We zijn nog niet ‘Facebook official’, maar wel een stelletje. En hij is de echte Evanescence fan van ons!

Ashish: Echt een big time fan. Ik ken ze als sinds ik veertien ben. Ze zijn sindsdien altijd mijn lievelingsband geweest.

Je zult ze vast gemist hebben toen ze zo lang gestopt waren dan?

Ashish: Ja heel erg. Ik volgde ze op het nieuws, en blijkbaar was ze getrouwd en had ze een goed leven. Ze zal wel geen verdrietige teksten meer gehad hebben om over te zingen. Dat is goed voor haar natuurlijk, maar als een fan miste ik de muziek wel. Ik heb wel naar wat andere bands geluisterd maar ze waren altijd mijn nummer 1.

Waarom?

Ashish: Ik leerde ze kennen op de middelbare school, en haar teksten en stem vond ik zo mooi. Ze schreef ook heel open over haar moeilijke tijd waarin ze antidepressiva slikte. En ook de muziek zelf is erg tof. Het is zo rebels.

Was je zelf heel rebels toen?

Ashish: Nee, maar als ik naar hun muziek luisterde kon ik doen alsof.

Was je ook verliefd op Amy Lee?

Ashish: Ja tuurlijk, toen wel. Ze is geweldig.

Ulka: Hij vindt haar nog steeds leuk hoor.

Zou je met haar op date willen?

Ashish: Ja zeker, ik zou wel met haar willen zingen.

Kun je zingen?

Ashish: Niet heel goed.

Ulka: Hij kan zingen. En je kunt hem laten zingen ook, laat hem maar zingen!

Zing eens wat voor ons?

Ashish: Oké, even nadenken.

Ulka: Zie je? Hij is er meteen helemaal klaar voor.

[Zingt de openingszin van Bring Me to Life]

Wow, bedankt. Zing je vaker?

Ashish: Alleen onder de douche.

Annemieke (18) en Bert (20)

Noisey: Wie is de grootste fan hier?

Bert: Dan moet je bij haar zijn.

Annemieke: Ik ben fan sinds ik twaalf of dertien ben.

Je kwam er dus eigenlijk pas bij op het moment dat de hype voorbij was.

Annemieke: Dat klopt ja. Ik vind het wel jammer dat ik dat allemaal gemist heb. Ik ben echt te laat geboren. Ze hadden toen net hun ‘laatste’ optreden aangekondigd. Ook bijna niemand van mijn vrienden luisterde ernaar.

Maar zelf wel een grote fan dus, laten we dat testen. Hoeveel bandleden kun je opnoemen?Annemieke: Amy Lee!

Dat telt niet.

Annemieke: Dan nul. Ik ben een slechte fan.

Wat ging je luisteren toen ze aankondigden dat ze stopten met muziek maken?

Annemieke: Ik ben door hem vooral veel naar metal gaan luisteren. En ook popmuziek vind ik erg leuk. Zoals Rihanna en Selena Gomez. Toen Evanescence met nieuwe albums kwam was ik zo blij. Ik vond de oude muziek beter, maar het is toch erg speciaal en creatief wat ze nu doen.

Is dit de eerste keer dat je ze gaat zien?

Annemieke: Ja! We zijn er speciaal voor uit België gekomen. We zijn net aangekomen en na het concert gaan we gelijk weer weg. We zijn dan rond 1 uur ‘s nachts thuis, en ik heb morgen school. Maar het is het waard.