Wie heeft de socialmediaslag om Prinsjesdag gewonnen?

Het is vandaag Prinsjesdag. Dat is van oudsher een van de belangrijkste dagen van het politieke jaar, omdat op deze dag de begroting wordt gepresenteerd. Vandaag wordt onder meer duidelijk hoe de regering het komende jaar een paar honderd miljard euro over de balk gaat smijten, maar bijvoorbeeld ook hoe het kabinet het gapende gat in de begroting gaat vullen dat de afgeschafte dividendbelasting achterlaat.

Dit zijn serieuze dingen. En het is waarschijnlijk precies daarom dat de politiek erg z’n best doet om de aandacht van het volk af te leiden van waar het echt om gaat – die miljoenennota dus – door allerlei malle randzaken rond Prinsjesdag te verzinnen. Waarom anders zouden alle vrouwelijke politici opeens een gek hoedje moeten dragen, uitgerekend en alléén op deze dag? En waarom anders zou de koning juist vandaag opeens in een gouden koets door de straten van Den Haag moeten, in plaats van in een geblindeerde Audi? Over die gouden koets gesproken: de koning rijdt vandaag dus helemaal niet in de gouden koets, maar in de glazen koets. De gouden koets was namelijk aan een opknapbeurt toe. En om de een of andere reden duurt het opknappen van de gouden koets zeven jaar.

Even geheel terzijde hoor – zie je, deze afleidingsstrategie werkt – maar stel je even voor dat je je auto straks naar de garage brengt voor een grote beurt, en de garagehouder zegt: “Oké, er moet wel wat aan gedaan worden. Je kunt ‘m ergens in 2025 komen ophalen.” Wat doe jij dan? Zeg je “Oké, is goed!” of lach je ‘m in zijn gezicht uit en ga je op zoek naar een garage die er minder dan zeven jaar over doet over een nieuw setje banden en het bijvullen van de remvloeistof? Dat laatste toch? Blijkbaar gelden voor gouden koetsen andere regels.

Blijkbaar waren deze klassieke afleidingsmanoeuvres niet genoeg. De grootste coalitiepartijen, VVD en CDA, hebben dit jaar een nieuwe prinsjesdagtraditie in het leven geroepen, die net als de klassiekere tradities precies niets met politiek te maken heeft: jolige prinsjesdagfilmpjes op social media. De VVD kwam vanochtend met de ‘Prinsjesdag Catwalk Politici’.

Het CDA bleef niet achter, met een video waarin minister van Financiën Wopke Hoekstra een soortement hart onder de riem wordt gestoken op deze spannende dag.

Omdat de politiek toch een soort wedstrijd is, ben ik niet te beroerd om te bepalen wie van de partijen deze spannende socialmediabattle heeft gewonnen. Lees het juryrapport hieronder:

Idee

VVD: Ik weet niet precies wat het idee achter deze video is. Waarschijnlijk haakt dit in op het idee dat Prinsjesdag meer een fashion event is dan een belangrijke politieke bijeenkomst. Maar misschien is het niet belangrijk om je af te vragen wat het idee achter deze video is, maar wat het idee überhaupt is. Waar kijken we naar? Een modeshow? Een showreel waarin alle niet-corrupte VVD’ers worden gepresenteerd? Is dit de presentatie van de cast van een nieuwe film die ik heel graag niet wil zien?

Cijfer: 3

CDA: Kijk eens hoe modern ze bij het CDA zijn. Ze gebruiken een groepswhatsapp om met elkaar te communiceren. Het lijkt bijna alsof ze bij het CDA helemaal niet geloven in achterhaalde ideeën als ‘wiet is een groot gevaar’ en ‘God bestaat’. Dit ziet eruit als het soort filmpje dat je tante Toos doorstuurt in de familie-app. De tantes Toos van deze wereld zijn volgens mij precies de doelgroep van het CDA dus wat dat betreft is dit idee helemaal niet zo stom.

Cijfer: 7

Uitvoering

VVD: Ook in hun beste pak zien VVD’ers er niet uit als het soort mensen door wie je een land wil laten leiden. Alleen Eric Wiebes ziet er altijd wel gezellig uit, maar sinds hij in zomergasten hartstochtelijk bepleitte dat kunst ook maar een hobby is weet iedereen dat die man ook niet deugt. Daar kan geen matig in elkaar geflanste video tegenop.

Cijfer: 5

CDA: Ik moest googelen om erachter te komen wat een ‘Wopke’ ookalweer is. Dat blijkt dus de minister te zijn waar het vandaag allemaal om gaat. Verder moet je best wel ingevoerd zijn in de politieke onbenulligheden als je de schoenengrap in deze video wil snappen (en geloof me, dat wil je niet per se). Wat je het CDA moet nageven is dat ze – in ieder geval beter dan de VVD – begrijpen wat zelfspot is, een belangrijk ingrediënt van een geslaagde grap.

Cijfer: 6

Muziek

VVD: Dit is dus wat er gebeurt als je te veel op kunstvormen als ‘muziek’ bezuinigt: je wordt afhankelijk van amateurs die in Fruity Loops een deuntje in elkaar draaien.

Cijfer: 2

CDA: Dit is waarschijnlijk de eerste hit als je googelt op ‘generiek muziekje’. Als er zo weinig moeite wordt gedaan om een normaal muziekje te vinden, moeten we dan wel moeite doen om er iets van te vinden?

Cijfer: 2

Hoe erg heb ik tijdens het kijken van deze video niet aan dividendbelasting gedacht?

VVD: Best wel niet aan gedacht, vooral omdat ik totaal in beslag werd genomen door hoe bizar deze video is.

Cijfer: 7

CDA: Ik moest niet echt ergens aan denken, tot het gedeelte waarin Sybrand Buma appt “Hoop op goede plannen voor een land dat we door willen geven”. AH, ZOALS HET AFSCHAFFEN VAN DE DIVIDENDBELASTING BIJVOORBEELD? Klonk het in mijn hoofd. Missie gefaald.

Cijfer: 1

Zijn er nog outsiders?

Geert Wilders kwam vandaag met een dramatisch bewerkte foto waarin het toch allemaal weer de schuld is van de islam. Dat weten we zo langzamerhand wel, Geert.

GroenLinks reageerde op de VVD met een reactievideo waarin een paar tieners zogenaamd naar die video van de VVD kijken (eigenlijk kijken ze volgens mij naar twee vrouwen die elkaar helemaal onderkakken en –kotsen, ik weet even niet wat erger is). Kijk ze gruwelen, die millennial snowflakes zijn ook helemaal niets gewend hè?

Wie heeft er gewonnen?

Helemaal niemand wint. We hebben een paar onleuke video’s gekeken, een paar hoedjes gezien en een man in een glazen koets door Den Haag zien hobbelen. Het feit blijft dat er maar één manier is om Prinsjesdag echt leuk en spannend te maken. Volgend jaar doen we het zo: volgend jaar rijden de koning en de minister van Financiën niet naar het Binnenhof, maar naar het casino in Scheveningen. Dan lopen ze naar de roulettetafel, en zetten ze dat koffertje op rood. Dan kijken we met het hele land vol spanning hoe het balletje valt. Als het rood wordt, vieren we een jaar lang elke dag feest, en als het zwart wordt – nou dat zien we dan wel weer.