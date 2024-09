Wie in deze parkeergarage een plekje zoekt, vindt een kosmische lichtshow

In een parkeergarage verwacht je van alles, maar geen felgekleurde laserstralen in geometrische patronen. Wel in Portugal, want daar is de nieuwe installatie Epicentro van het OpenField Creative Lab opgesteld in Silo Auto, een parkeergarage in het centrum van de havenstad Porto. Het brutalistische bouwwerk – een fort-achtige bouwstijl uit de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw – is een pronkstuk in de skyline, en daarom koos OpenField Creative Lab voor deze locatie. Hun doel: “Het ritme van het dagelijks leven representeren.”

OpenField Creative Lab is een klein collectief, opgericht door vijf lokale kunstenaars. Ze werken op de grens tussen kunst en technologie, en maken multimediale projecten waarin het publiek zich volledig kan onderdompelen. Voor Epicentro, hun recentste werk, hebben ze een rij lasermachines opgesteld die bewegende lichtpatronen op de muren projecteren. Ook is er een soundscape, gemaakt van geluiden die op de verschillende verdiepingen van het gebouw te horen zijn. Hieronder zie en hoor je hoe dat is.





