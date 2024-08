Wie is die ‘Crypto-Genius’ waar we de laatste tijd mee doodgegooid worden?

Als je net als ik veel tijd besteedt aan het Googlen naar cryptocurrencies, heb je hét gezicht waarschijnlijk wel gezien. Je weet waarschijnlijk al over welk gezicht ik het heb: het staart je met een lege blik en een vage glimlach aan vanuit een online advertentie. De foto ziet eruit alsof-ie rechtstreeks uit een ongemakkelijk familiealbum uit de jaren 80 is gerold. De man draagt een scheef, rond brilletje, en er zit een grijzende dweil op z’n hoofd. Volgens de reclame is hij een “cryptogenie” en gaat hij ons de “volgende Bitcoin” laten zien.



Op internet schrijven crypto-enthousiastelingen dat die gast uit de advertentie “een flinke klap” in zijn gezicht zou moeten krijgen, terwijl anderen zeggen dat ze de ietwat dommige campagne wel kunnen waarderen. Iedereen lijkt een mening te hebben over de man. Logisch ook want hij duikt overal op: van willekeurige banners tot op YouTube. Daarom vroeg ik me af wie deze gast eigenlijk is?

De man in de advertentie blijkt James Altucher te heten. Altucher werd bekend door op z’n bek te gaan tijdens de dotcom-bubbel in de jaren 90; hij verloor al zijn geld en is daar nog trots op ook. En volgens The New York Times besloot hij in 2016 om een “zelfhulpgoeroe” te worden. Ik sprak Altucher via de mail en aan de telefoon. Hij zei dat de advertentie zijn laatste onderneming promoot: een online nieuwsbrief waarin hij investeringsadvies over cryptomunten geeft.

Altucher brengt verschillende nieuwsbrieven uit met daarin nogal urgent klinkende financiële adviezen. De ene nieuwsbrief kost je 4,95 euro per maand, voor de andere ben je maar liefst 3000 euro per jaar kwijt. De ene nieuwsbrief garandeert dan wel een rendement van 1000 procent per jaar. “Nogmaals, probeer mijn dienst een jaar lang uit… en als je geen kans ziet op een rendement van tenminste 1000 procent… krijg je de nieuwsbrief een tweede jaar helemaal gratis… Ik weet niet hoeveel makkelijker ik het je nog kan maken…”, staat er op de inschrijfpagina waar je geheid epileptie van krijgt. Een van zijn andere nieuwsbrieven, “Secret Income,” belooft dat je “meteen” een vast inkomen hebt.

De inschrijfpagina voor Altuchers nieuwsbrief “Top 1% Microcap.” Screenshot: Choose Yourself Financial

“Ik word letterlijk herkend als ik over straat loop dankzij deze advertentie – en dat heb ik nog nooit gehad. Meestal zit ik gewoon op mijn kamer te schrijven,” vertelt Altucher aan de telefoon. Hij zegt dat hij ook een hoop haat krijgt van wat hij omschrijft als een mondige minderheid. “Die ene procent die je haat lijkt altijd anoniem te zijn,” zegt hij. Hij voegt daar per mail nog aan toe, “Ik ben het niet gewend om dit soort haat over me heen te krijgen.”



Altucher behoort tot een kleine groep zelfhulptypes die zich de afgelopen tijd op cryptomunten hebben gestort. Maar voor Altucher is het geen nieuw avontuur: in 2013 was zijn Choose Yourself al alleen met Bitcoin te kopen. Let erop dat dit geen blijk is van zijn voorspellende gaven of neusje voor goede financiële beslissingen, aangezien hij in 2013 ook tweette dat Bitcoin “een hype, scam, piramidespel of nog iets ergers is.”

Altucher zegt dat hij maar een klein beetje invloed heeft gehad op hoe de advertentie gemaakt werd (en dat hij zichzelf nooit als genie zou omschrijven). Het grootste deel van het ontwerp zou afkomstig zijn van Agora Financial, een bedrijf dat de volledige eigenaar is van Choose Yourself Financial, de site waar hij zijn nieuwsbrieven op verspreidt. Altucher zegt dat hij alleen “voor 100 procent verantwoordelijk is voor het redactionele werk.”

Vorig jaar schreef Motherboard US al dat Agora Financial betrokken was bij een opzichtige advertentie voor obscure cryptomunten met een hoog risico op de extreemrechtse nieuwssite Breitbart. Die advertentie beloofde huizenhoog rendement (vergelijkbaar met Altuchers nieuwsbrieven via Agora) op digitale munten waar de meeste mensen nog nooit van hadden gehoord. Mediawaakhond MediaMatters omschreef Agora Financial ooit als “berucht om louche gesponsorde e-mails die gepitcht worden via mailinglijsten van mediapersoonlijkheden.”

Naast die bloedirritante advertentie, maakt de link met Agora Financial helemaal duidelijk dat het allemaal glad verkooppraatje dat belooft je snel rijk te maken. Het soort waaraan je bijna niet meer ontkomt als je ook maar een beetje in cryptocurrencies geïnteresseerd bent. Als we hem hier hiermee confronteren, zegt Altucher dat hij, ondanks de andere activiteiten van Agora Financial, gelooft in de kwaliteit van zijn eigen werk. Hij merkt ook op dat Agora Financial “duizenden” nieuwsbrieven promoot.

“Ze prijzen mijn nieuwsbrief aan en doen dat beter dan ik dat kan,” zegt hij. “Ik heb geen verstand van marketing.”

Misschien zit hij niet direct in de marketingbusiness, maar Altucher is onverwacht viral gegaan, wat tegenwoordig zo’n beetje het doel van marketing is. En zelfs als zijn nieuwste poging om geld te verdienen niet werkt, heeft hij altijd de lachers nog op zijn hand. En als ze niet met hem lachen, lachen ze wel om hem.