Wie waren er zo moedig om gisteren nog naar het concert van Drake te gaan?

Drake haalde maandagnacht het internationale nieuws door niet op te komen dagen bij zijn show in de Ziggo Dome. Volgens een zeer dappere woordvoerder van MOJO, die het slechte nieuws moest brengen in een zaal vol teleurgestelde fans, was de artiest ziek. Veel van de mensen die een ticket hadden gekocht werden kort daarna nog pissiger, omdat het gerucht de rondte deed dat hij niet kon optreden omdat hij te stoned was. Drizzy had de dag erna nog een show gepland in de Ziggo Dome, dus was het voor de mensen die daar een kaartje voor hadden gekocht spannend of hij nu wel zou komen opdagen. In de rij van die show vroegen we de fans wat er volgens hen nou echt is gebeurd op maandag en of ze denken dat hij voor hen wel een show gaat spelen.

Oly (21) en Elias (21) uit Finland

Wat denken jullie dat er maandag is gebeurd met Drake?

Oly: Het is best geloofwaardig dat-ie te veel wiet heeft gerookt. Hij lijkt mij een beetje een softie.

Vind je hem soft? Ben je wel fan van hem?

Tegelijk: Natuurlijk!

Elias: We komen helemaal uit Finland om hem te zien, dus ja, we zijn wel fans.

Wat zouden jullie doen als hij vanavond weer zo’n kunstje flikt?

Oly: Waarschijnlijk zijn we wel boos dan. Ik wil er niet over nadenken.

Hebben jullie zelf weleens te veel wiet gerookt en daardoor je verantwoordelijkheden laten gaan?

Oly: Nou, toevallig was dat ook in Amsterdam, een jaar geleden. Ik had in de ochtend wat wiet gerookt en toen moest ik de trein in. Toen flipte ik hem helemaal. Ineens raakte ik oververhit en poepte ik in mijn broek. Het was vreselijk. Mijn vriendin was woest.



Semmy (23) en Ramona (23)

Wat zouden jullie doen als Drake vanavond weer afzegt?

Semmy: Overstappen op Meek Mill.

Ramona: Ja man, sowieso.

Semmy: Ik zou meteen Meeks nieuwe album downloaden.

Zouden jullie Drake uit je playlist halen?

Ramona: Meteen alles omgooien, sowieso. Ik ben dan opeens fan van al zijn haters.

Semmy: Ja, echt. Als hij niet komt vanavond zijn we wel echt teleurgesteld.

Wat denken jullie dat hij maandagavond heeft gedaan?

Semmy: Wij hebben gehoord dat hij een jointje heeft gerookt.

Ramona: En dat hij toen bad ging.

Zou er niks ergers aan de hand kunnen zijn? Misschien is hij wel echt ziek.

Semmy: Het is gewoon een smoesje.

Ramona: Ja, want hij heeft het al vaker verschoven en nu weer afgezegd. Hij stelt wel heel veel fans teleur.

Jurre (22)

Denk je dat Drake maandag niet kon optreden omdat hij te veel wiet heeft gerookt?

Jurre: Ik zou het niet heel gek vinden want dat soort dingen zijn al vaker voorgekomen, bijvoorbeeld met Snoop Dogg en zo. Ik zou het wel jammer vinden als het echt zo is.

En wat zou je doen als vanavond hetzelfde gebeurt?

Jurre: Als dat vanavond weer gebeurt, dan ga ik heel snel mijn geld proberen terug te krijgen. Dan vind ik het ook wel mooi geweest, want we wachten al sinds januari. Dit is dan wel de laatste keer voor mij.

Stap je dan over op Meek Mill?

Jurre: Ik stap over op alles waar zijn naam niet op staat. Ik ben er dan wel echt klaar mee.



Kailee (17) en Loes (17)

Hoezo kwam Drake maandagavond niet opdagen?

Kailee: Hij had een joint gerookt.

Hoe kom je aan deze informatie?

Kailee: Via social media. Maar ook gewoon omdat Drake Drake is. Hij is een ster.

Hij moest er wel voor 17.000 man staan.

Kailee: Ja, dat is waar. Misschien was het een combinatie van alcohol en van alles erbij. Hij heeft gewoon iets doms gedaan, denk ik. Hij was niet ziek.

Had hij het niet gewoon moeten proberen?

Kailee: Hij had beter moeten nadenken. Hij heeft heel veel fans.

En als hij het vanavond flikt, wat doe je dan?

Kailee: Zo, dan word ik wel echt boos. Hij heeft het al twee keer verzet. Als het nu nog een keer niet doorgaat, dan vind ik het echt bullshit.

Haal je hem dan ook uit je playlist?

Kailee: Dat dan weer niet. Muziek is muziek. Maar als persoon zelf heb ik dan wel echt minder respect voor hem.



Renee (14), Soufana (15) en Sandra (48)

Hebben jullie gehoord dat de show maandag niet doorging?

Sandra: Uiteraard! Dat konden we niet missen.

Wat denken jullie dat er is gebeurd?

Sandra: Hij was ziek.

Renée: Ik denk door het blowen.

En hoe komen jullie daarbij?

Soufana: Dat kon je overal lezen en ik denk wel dat hij dat zou doen eigenlijk.

Is er niets ernstigs aan de hand?

Renée: Nee.

Sandra: Als hij echt ziek zou zijn, gaat het vandaag toch ook niet door?

Ben je daar bang voor?

Sandra: Ja, natuurlijk.

Wat gaan jullie dan doen?

Sandra: Dan gaan we weer naar huis en dan baal ik, natuurlijk.



Paulida (28) en Jair (33)

Wat denken jullie dat er gebeurd is maandag?

Jair: Iemand had me gestuurd dat een barman had gezien dat hij helemaal out was van de jonko of zo. Blijkbaar was hij de bar aan het onderkotsen. Ik weet niet of het waar is maar ik geloof het wel.

Paulida: Hij is plots ziek dus dan zal het wel zoiets zijn.

Zou er niks ergers aan de hand kunnen zijn?

Jair: Zoals?

Misschien is hij wel ernstig ziek.

Paulida: Ja, dan komt hij vanavond ook niet.

Jair: Hij had de geldschurft zeker? Dat is helemaal niet zo! Dit is gewoon een excuus, net zoals bij die bar mitswa. Kom op, man.

Heeft hij gewoon een hekel aan Amsterdam dan?

Paulida: Nee, juist niet denk ik. Hij heeft gewoon een beetje pech. Ik denk dat hij het juist heel leuk vindt hier.

Jair: Amsterdam is gewoon een beetje te hard voor Drake.

Paulida: Ja, hij is van Canada. Misschien is het een beetje te veel voor hem. Een bad trip is balen, man.

Zijn jullie zelf al een keer weggelopen van je verantwoordelijkheden na het blowen?

Paulida: Ja, zeker.

Jair: Natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij. Maar dit is wel een héle grote verantwoordelijkheid.

Wat gaan jullie doen als hij weer niet komt opdagen vanavond?

Paulida: Dan bouwen we wel ergens anders een feestje.

Beeld door Yannick Vertommen