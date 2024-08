Wie wil deze zeldzame Enterprise uit Star Trek nou niet? Bieden vanaf 40.000 euro

Elke Star Trek-nerd houdt van obscure objecten uit de serie, en als je toevallig een Trekkie bent met een spaarpot met daarin enkele tienduizenden euro’s, kun je nu wel iets heel sicks kopen.

Een zeldzame, herontworpen versie van het ruimteschip Enterprise NCC-1701 is gisteren een veiling begonnen in Los Angeles (en online) met een startbod van 34.000 euro. Het model is door Ralph McQuarri en Ken Adam in 1976 ontworpen voor de niet-uitgebrachte film Star Trek: Planet of the Titans. Dit was het eerste plan om een Star Trek-film te maken, nadat de originele serie was gecanceld. Maar na maanden schrijven en herschrijven, belandde het script uiteindelijk op de plank samen met het nieuwe ontwerp van de Enterprise. Kort daarna begon Paramount met Star Trek-bedenker Gene Roddenberry aan wat uiteindelijk Star Trek: The Motion Picture zou worden.

Foto: Nate D. Sanders Auction House

De enige keer dat deze alternatieve versie van de NCC-1701 op het scherm is verschenen, is in de epische tweedelige aflevering ‘The Best of Both Worlds’ van Star Trek: The Next Generation. Tijdens the Battle of Wolf 359, die tussen de Federation en de Borg werd gestreden, ziet de scherpe kijker dat deze nieuwe Enterprise onderdeel van de vloot is die kapot geknald wordt.

Als je tot hier hebt gelezen, ben je waarschijnlijk nerdy genoeg om dit stuk zeldzame Trekdom te willen bezitten. Het wordt tijd om heel goed naar euro’s te gaan zoeken in je bank.

