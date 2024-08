We vroegen jonge Belgen wat ze illegaal zouden maken in plaats van wiet

Krijg elke zaterdag onze beste verhalen en fotoreeksen: schrijf je in voor onze newsletter.

Fel begeerd, maar nog steeds illegaal in ons land. Ach marijuana, waarom kunnen mensen je niet gewoon ongestraft oproken? Al helemaal als je beseft dat er veel ergere dingen zijn die de Belgische wet juist wel toelaat, zoals onoplettende voetgangers die hun ogen niet van hun smartphone kunnen houden.

Wij gingen de straat op in Brussel om jonge mensen te spreken over de legalisering van wiet en wat zij illegaal zouden maken in plaats van cannabis.

Sabine (23)

VICE : Hey Sabine. Rook jij wiet?

Sabine: Toen ik op de universiteit zat smoorde ik regelmatig, maar nu ik wat ouder ben, is dat wat minder. Ik doe het nog maar af en toe. Al is het effect daardoor wel straffer.

Heb je iets speciaals gedaan voor 4/20?

Ik was toen in Amsterdam, dat was wel leuk. Ik was er met vrienden en we hebben toch een beetje (veel) gerookt. Daarna hadden we een heerlijke maaltijd, en een goed dutje.

“Ik denk dat we veel medicijnen voorgeschreven krijgen die schadelijker zijn dan cannabis. Daar kun je je wel vragen bij stellen.”

Wat zou er illegaal moeten zijn in plaats van wiet?

Bierfietsen. Mensen die zuipen terwijl ze op een reusachtig voertuig rondrijden in het verkeer: dat is toch gevaarlijk? Om nog maar te zwijgen over het idee op zich, dat is echt belachelijk. Maar even serieus: ik denk dat we veel medicijnen voorgeschreven krijgen die schadelijker zijn dan cannabis. En die worden gewoon in de apotheek verkocht. Daar kun je je wel vragen bij stellen.

Gert-Jan (22)

VICE: Hallo Gert-Jan. Wat zou jij illegaal maken in plaats van wiet?

Gert-Jan: Jeggings. Daar moet ik echt niets van hebben, ze hebben geen enkel nut. Mijn vriendin heeft een leren legging die ze vaak draagt, en ik denk dat dat de oorzaak is van mijn haat. Dus jeggings, nee dank u.

“Als je dan nog eens bedenkt hoeveel werk en geld de legalisering zou opleveren, lijkt het me dom om het niet te doen.”

Elio di Rupo zou wiet legaal willen maken, wat vind jij daarvan?

Ik paf zelf, dus ik zie alleen maar voordelen. Als je dan nog eens bedenkt hoeveel werk en geld dat zou opleveren, lijkt het me dom om het niet te doen. Ik wil eigenlijk wel op hem stemmen binnenkort – echt goed dat hij dit voorstelt.

Sara (18)

VICE: Hey Sara. Wat vind jij zo vreselijk dat je het illegaal zou maken, in plaats van wiet?

Sara: Crocs. Die zijn toch super lelijk, vind je niet? Ik heb bovendien horen zeggen dat het plastic je lichaam binnenkomt wanneer je zweet, dus ze zijn ook nog eens ongezond. Toen ik klein was, zei mijn mama dan ook altijd dat ik geen Crocs mocht aandoen.

“Crocs. Die zijn toch super lelijk, vind je niet?”

Wiet legaliseren: ja of nee ?

Ik ben voor. Je gaat het niet wegkrijgen door het illegaal te maken. Mensen gebruiken het nu toch al, dus waarom niet legaliseren? Dan kan je het beter reguleren. Mensen gebruiken nu random spul omdat ze het op straat kopen en niet weten wat er in zit. Je moet het legaliseren, dan kan je erop toezien dat alles eerlijk en correct wordt gedaan.

Efe (18)

VICE: Hi Efe. Als jij iets zou mogen verbieden in plaats van cannabis, wat zou je dan kiezen?

Efe: Ik zou CBD wiet illegaal maken. CBD is gewoon niet de moeite waard, en het smaakt naar gras. In plaats van coffeeshops zie je nu overal CBD shops verschijnen. Ze zeggen dat CBD helpt tegen hoofdpijn maar dat doet wiet ook. CBD is gewoon debiel.

“Ik zou CBD wiet illegaal maken. CBD is gewoon niet de moeite waard, en het smaakt naar gras.”

Elio di Rupo zou wiet legaal willen maken, wat vind je daarvan?

Da’s een goed idee. Met een goed wettelijk kader kan dat alleen maar positief uitdraaien. De illegale wiethandel is nogal onduidelijk over de herkomst en kwaliteit van hun spul. Legalisatie zou zorgen voor meer opties en minder criminaliteit.

Ariane (26)

VICE : Hey Ariane, als jij wiet legaal zou kunnen maken door iets anders illegaal te maken, wat zou dat dan zijn?

Ariane: Fanny packs. Ik haat die echt: ze slaan nergens op. En ik ben dol op wiet, dus da’s een makkelijke keuze.

“Uiteraard wil ik dat wiet legaal wordt, omdat het veel mensen zou kunnen helpen.”

Zou je wiet willen legaliseren, zoals Elio Di Rupo?

Ja! Uiteraard wil ik dat het legaal wordt, omdat het veel mensen zou kunnen helpen. We hebben nu wel al alternatieven zoals CBD, wat ook super is. CBD is aangenamer, meer relaxed. Maar volgens mij doet cannabis niemand kwaad. Mensen roken het toch al, dus misschien wordt het wel eens tijd om het te legaliseren.

Smoor je zelf vaak?

Ik had een periode waarin ik veel smoorde, nu doe ik het nog af en toe. Ik geniet er nog steeds van, maar ik doe het niet meer zo vaak als vroeger. Ik heb het niet meer nodig. Ik ben een beetje kalmer nu.

Bernard (19)

VICE : Hey Bernard. Als jij iets zou kunnen verbieden in plaats van wiet, wat zou dat dan zijn?

Bernard: Al die elektrische steps. Die trekken echt op niks. Ze zijn gevaarlijk, maar weinig mensen gebruiken ze en niemand draagt er zorg voor. Ze liggen overal: in fonteinen, op het midden van de stoep,… Echt vreselijk. Als je al te lui bent om gewoon te wandelen, blijf dan gewoon thuis.

“Elektrische steps. Ze liggen overal: in fonteinen, op het midden van de stoep,… Echt vreselijk.”

Elio di Rupo zou wiet legaal willen maken, wat vind je daarvan?

Dat is heel positief. De overheid kan er veel geld mee verdienen, ervoor zorgen dat het goede wiet is, en meer controle krijgen over de hele cannabisindustrie. En het zou zorgen voor minder criminaliteit.

Chloe (25)

VICE : Hey Chloé. Smoor jij wel eens wiet?

Chloé : Vroeger smoorde ik regelmatig op m’n eentje. Maar nu doe ik het enkel nog af en toe voor de lol met mijn vrienden.

“Auto’s. Cannabis is tenminste natuurlijk. Al die CO2 in de lucht die wij inademen daarentegen…”

Wat zou jij illegaal maken in plaats van wiet?

Auto’s. Omdat ze zo vervuilend zijn. Het lijkt me logischer om auto’s te verbieden dan wiet, zeker vanuit een ecologisch standpunt. Cannabis is tenminste natuurlijk. Al die CO2 in de lucht die wij inademen daarentegen…

Ben je voor of tegen de legalisering van marijuana?

Voor, natuurlijk. Er wordt nu wel al CBD verkocht en dat is niet slecht, maar het is toch niet echt hetzelfde en ook veel duurder. Er zijn heel wat landen in de wereld waar legale wiet perfect lukt, dus waarom niet ook in België?

Alex (25)

VICE : Hey Alex. Wat zouden ze volgens jou moeten verbieden in plaats van wiet?

Alex : Ik zou het echt zalig vinden als smartphones op het voetpad verboden zouden worden. Dan zouden mensen er niet meer als zombies bijlopen en een beetje opletten in het verkeer. In China heb je al voetpaden voor mensen die op hun smartphone zitten terwijl ze rondlopen. Dat zou nog niet zo’n slecht idee zijn, dan blijft het tenminste veilig.

En smoor jij zelf wel eens?

Ja, af en toe.

Ben jij voor het legaliseren van cannabis dan?

Absoluut. Dat zou voor iedereen het beste zijn. Er is nog nooit iemand aan gestorven, en het wordt tijd dat iedereen het gewoon aanvaardt. De overheid moet mensen die smoren gewoon met rust laten. En ze geen boetes geven of ze in de gevangenis gooien voor zoiets banaals.

