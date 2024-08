Wiet maakte in één klap een einde aan mijn levenslange strijd met migraine

Toen ik een keer bij een vriendin thuis was, voelde ik de bekende krampen in mijn slaap opkomen: een migraineaanval. Ik zei dat ik naar huis moest, om een of ander medicijn te nemen waarvan ik wist dat het toch niks zou helpen. Door mijn eerdere ervaringen met migraine zag ik de komende 48 uur al helemaal voor me: ik, liggend in een donkere kamer, moederziel alleen. Maar ze gooide een injectiespuit naar me toe, en zei: “Probeer dit eens. Als het niet werkt kun je alsnog naar huis gaan. Maar het gaat sowieso werken.”

De spuit was gevuld met een mix van thc-cbd. RSO heette het, ook wel ‘Rick Simpson Oil’ genoemd, naar de Canadese man die beweert dat het zijn kanker heeft genezen. Ik had er niet al te veel vertrouwen in, maar ik had ook niet zoveel te verliezen. Ik deed een klein beetje van het spul op mijn vinger en smeerde dat op mijn tandvlees. Een half uur later was mijn migraine weg. Ik was niet misselijk, niet overgevoelig, niet duizelig, niet bang. En de migraine was niet verzwakt – hij was gewoon weg.

Ik kon het niet geloven.

Ik kreeg mijn eerste aanval toen ik negen jaar was, bijna twintig jaar geleden. Ik kan me de details van die dag niet meer herinneren, maar de pijn in mijn linkerslaap maar al te goed. Mijn zicht vervaagde en elk geluid voelde alsof er een ijspegel direct in mijn hersenen werd gedrukt. Ik heb de hele dag gehuild met mijn handen in het haar.

Het duurde twee dagen. Na die eerste keer begon ik ze regelmatig te krijgen; zo’n één à twee keer per maand. Ik was over het algemeen een vrolijk en zorgeloos kind, maar elke keer als ik die verschrikkelijke krampen in mijn linkerslaap voelde wilde ik het liefst dood.

Dat wiet mijn migraine uiteindelijk wist te verhelpen voelde dan ook als een klein wonder.

Dokter Michele Ross hoort dit soort verhalen aan de lopende band. Als neuroloog en oprichter van IMPACT Network, een non-profit organisatie die onderzoek doet naar onder andere cannabis, is zij een specialist op dit gebied. Ross heeft zelf ook last van migraine. Zij gebruikt cbd om de pijn te behandelen.

“Cbd helpt erg goed tegen ontstekingen en pijn,” zegt Ross. “Het is echt bizar hoeveel klachten het kan verhelpen.”

Volgens Ross zijn thc en cbd slechts twee van de meer dan honderd verschillende cannabinoïden die er in de cannabisplant zitten. Deze cannabinoïden verbinden zich aan één van de twee receptoren in onze hersenen: de CB1-receptor en de CB2-receptor. Wanneer thc aan de eerste wordt verbonden, zorgt het voor het euforische gevoel dat je krijgt als je high bent. Als thc aan de tweede receptor wordt verbonden, helpt het ontstekingsremmend en zorgt het voor minder pijn. Cbd verbindt zich aan allebei deze receptoren, maar heeft een zwakker effect, waardoor je niet high wordt. Cbd zorgt echter voor een groot deel van de vermindering van angst en pijn, omdat het zo’n dertig verschillende receptoren verbindt die het neurotransmittersysteem van de hersenen reguleren.

Ross zegt dat medicinale cannabis zo goed werkt bij migraine, omdat het vanuit verschillende hoeken wordt aangevallen. Traditionele medicijnen zorgen er meestal voor dat het opzwellen van de bloedvaten wordt verminderd, maar pakken de onderliggende oorzaken niet aan. Cbd- en thc-behandelingen lossen verschillende van die problemen wel op.

Hoewel er heel weinig geld gaat naar onderzoek voor medicinale cannabis, is het beetje onderzoek dat is gedaan wel enorm positief. Uit onderzoek van de Universiteit van Colorado blijkt dat medicinale marihuana effectiever is in het behandelen van migraine dan traditionele medicijnen.

Dit is opvallend. 39 miljoen Amerikanen hebben last van migraine, zo’n 12 procent van de bevolking. [Ook in Nederland hebben mensen er veel last van: per dag vinden er zo’n 70.000 migraine-aanvallen in Nederland] last van een migraineaanval, en vrouwen lijken er meer last van te hebben dan mannen. Toch is ondanks tientallen jaren van onderzoek de oorzaak nog steeds niet bekend. Sommige mensen hebben triggers, zoals het eten van bepaald voedsel, drinken van alcohol of van fysieke inspanning. Ook zit migraine vaak in de familie.

Jarenlang dachten experts dat het een aandoening van de bloedvaten was, omdat veel patiënten een kloppende pijn in hun slapen voelen. Er werd gedacht dat de pijn werd veroorzaakt door samentrekking en uitrekking van bloedvaten, iets wat ook gebeurt bij katers. Maar uit recent onderzoek blijkt dat dit niet de hoofdoorzaak is. Huidige theorieën zoeken het meer bij hormonale oorzaken.

Onderzoekers van het Johns Hopkins Ziekenhuis denken dat migraine misschien komt door hersencellen die serotonine vrijlaten. Serotonine zorgt ervoor dat de bloedvaten samentrekken en uitrekken, waardoor die golven van pijn in het hoofd ontstaan. De meeste traditionele medicijnen bestrijden dit proces in de bloedvaten, maar doen dat niet goed. Zelfs de meest effectieve medicijnen werken in minder dan de helft van de gevallen.

Ik weet dit maar al te goed. Sinds ik migraineaanvallen heb, heb ik heel veel verschillende medicaties gebruikt. Van Imitrex werd ik duizelig en misselijk en kon ik moeilijk ademhalen. Rizatriptan zorgde voor angstaanvallen en een brandend gevoel in mijn keel. Van sommige ging ik gewoon knock-out voor een paar uur, en andere gaven me het gevoel van een hartaanval. Geen één van deze haalde de pijn helemaal weg. Ook talloze simpele pijnstillers als Aspirines, Paracetamol en Advil werkten niet.

“Veel medicatie voor migraine maakt de symptomen alleen maar erger,” zegt Ross. “Een hoop mensen worden bijvoorbeeld misselijk en moeten overgeven tijdens een aanval en de medicijnen die de serotonine reguleren versterken dit effect alleen maar. Cannabis verlicht de misselijkheid. Ook kan een aanval worden verergerd door een angstaanval. Dit behandelen de traditionele medicijnen niet, cbd helpt die angst te verminderen.”

Toen ik ongeveer een jaar geleden die spuit thc-cbd naar me toegegooid kreeg, was ik eigenlijk al gestopt met zoeken naar een nieuw middel tegen mijn migraine. Ik had geaccepteerd dat ik een chronische ziekte had die ik de rest van mijn leven bij me zou dragen, en die op willekeurige momenten mijn vakanties en avonden uit zou verpesten.

RSO heeft wonderen verricht. Ik word er alleen wel high van, dus ik kan het niet meenemen naar mijn werk. Omdat ik ook nog eens in Chicago woon, kan ik er geen legaal medisch recept voor krijgen. De meeste staten staan medische marihuana toe bij migraine, maar hier in Illinois moet je zo’n beetje voor de hemelpoorten staan voordat ze je zoiets voorschrijven.

Daarom ben ik maar begonnen met een vloeibaar extract van cbd. Dat is legaal in vijftig staten, zolang het van een industriële kwekerij is. De cbd maakt me niet high, maar ik voel me ook niet helemaal nuchter meer na vier of vijf druppels. Het geeft me een soort euforisch gevoel. Ik word een beetje meer relaxed en emotioneel.

Dat emotionele is de enige waarneembare bijwerking tot nu toe. De eerste keer dat ik het middel probeerde werd de Marathon van Chicago gelopen en die komt recht langs mijn appartement. Ik ben toen hysterisch uit mijn raam gaan janken terwijl ik de massa mensen voorbij zag rennen. Daarom wil ik het niet te vaak gebruiken.

Maar als ik zo de opties afweeg — ondraaglijke pijn of af en toe hysterisch janken bij een sportevenement — dan is de keuze snel gemaakt. Het is een keuze waarvan ik tot voor kort niet eens wist dat ik hem had. Ik ben er deels dankbaar voor, maar ook deels boos over. Waar waren die tientallen pijnlijke jaren voor nodig? Uiteindelijk was de oplossing namelijk zo simpel.