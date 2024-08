In Tel Aviv komt wiet letterlijk uit de lucht vallen 

Na maandenlang misère, teleurstellingen en onzekerheid is het niet vreemd dat je ergens in je achterhoofd begint te geloven dat je recht hebt op een onverwachte meevaller. Een mazzeltje, een onverklaarbare zucht wind in jouw zeilen, een klein wonder der natuur. Nietsvermoedende voetgangers in Tel Aviv moeten gisteren hebben gedacht dat zij aan de beurt waren voor een portie voorspoed, toen het uit het niets zakjes met wiet begon te regenen.

השלל. (לידיעת המשטרה: השארתי את זה זרוק בצד) pic.twitter.com/RjqKXGJkYx — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

Na twee keer knipperen met de ogen bleek dat niet God verantwoordelijk was voor dit cadeau, maar een activistische groep – Green Drone – die al een tijd lang strijdt voor de legalisatie van wiet in Israël, en volgens The Times Of Israel tegelijkertijd reclame wilde maken voor hun eigen drone-bezorgdienst.

Begrijpelijk, omdat wiet voor recreationeel gebruik in Israël op dit moment illegaal is, maar de staat wel geld verdient met het exporteren van medicinale wiet. Hoog boven Rabin Square, een drukbezocht plein in de stad, lieten de activisten vanuit een drone zakjes wiet naar beneden vallen. Mensen kwamen er gretig op af.

Volgens persbureau Reuters was de plaatselijke politie minder blij met de wietregen. In een statement laten ze weten dat ze een grote hoeveelheid van de zakjes gevuld met “gevaarlijke drugs” in beslag hebben genomen, en dat er twee mannen zijn opgepakt op verdenking van het besturen van de drone.

Of dit een startschot is voor een totaal nieuwe manier om rijen voor de coffeeshop te kunnen ontwijken is nog niet duidelijk- maar kijk voor de zekerheid voortaan even goed op de grond als je boven je een drone hoort zoemen.