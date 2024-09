Wiet zorgt ervoor dat je beter ziet in het donker

Het is geen stonede hallucinatie als je denkt dat je beter kan zien in het donker nadat je geblowd hebt. Wetenschappers ontdekten namelijk dat wiet ervoor kan zorgen dat je ogen gevoeliger worden voor visuele prikkels.

In 2004 ontdekten wetenschappers dat Marokkaanse vissers vaak een sterke wietolie rookten voordat ze aan hun nachtelijke visexpedities begonnen. Volgens de vissers konden ze daardoor hun vangst beter zien op de pikdonkere zee. De wetenschappers bevestigden dit door de stonede vissers verschillendeoogtesten te laten doen. Het bleek dat hoe stoneder ze waren, hoe beter ze scoorden.

De onderzoekers wisten alleen nog niet precies wat de precieze reden hiervoor was, zeker als je bedenkt dat de meeste mensen vrij weinig voor elkaar krijgen als ze geblowd hebben. Maar een nieuw onderzoek, dat eerder deze maand in eLife verscheen, zocht uit hoe het precies komt dat stonede vissers – of andere stoners – beter kunnen zien in het donker.

Edward Ruthazer, een professor aan het Montreal Neurologisch Instituut aan de McGill universiteit en hoofdonderzoeker bij dit project, ontdekte na een onderzoek bij kikkervisjes dat de cannabinoïden in wiet de verbinding tussen het brein en de ogen verscherpt.

“In ons laboratorium onderzoeken we de ontwikkeling van bepaalde connecties in het brein. We doen in dit geval onderzoek naar kikkervisjes omdat hun huid transparant is. Daardoor kunnen we makkelijk in hun brein kijken, zonder dat we ze open hoeven te snijden. We kunnen bij kikkervisjes simpelweg zien hoe hun brein ontwikkelt en welke connecties er gevormd worden,” legt hij uit. “We weten dat cannabinoïden een belangrijke invloed kunnen hebben op sommige ontwikkelingen in het brein. We wilden met ons systeem kijken welke verbindingen er bij kikkervisjes bestaan en hoe die reageren op het moment dat we cannabinoïden toevoegen.”

Ruthazer en zijn team hadden verwacht dat er de verbindingen juist minder effectief zouden worden van wiet, maar ze kwamen er tot hun verbazing achter dat de connectie tussen oog en brein juist sterker werd, doordat wiet “het oog gevoeliger maakt voor visuele prikkels.”

Ruthazer ontdekte dat bij het toedienen van cannabinoïden een bepaalde receptor in het brein (CB1R) wordt geactiveerd, waardoor de cellen in het oog dus gevoeliger zijn voor visuele prikkels. Deze receptor geeft een seintje aan het brein als er licht te zien is. Door extra cannabinoïden toe te voegen werd de receptor gevoeliger voor licht, zonder cannabinoïden nam die gevoeligheid juist af. Ruthazer kon dit simpelweg zien door te kijken door de huid van een kikkervisje.

Het is fijn om te weten dat iemand de moeite heeft genomen om schattige babykikkertjes te laten zwemmen in een bad met wietwater, zodat wij een beter idee hebben van wat er met je brein gebeurt als je wiet rookt. Er is nog wel meer onderzoek nodig om te ontdekken of zoogdieren ook op dezelfde manier reageren als kikkervisjes, maar het is in ieder geval een belangrijke stap in het onderzoek naar het effect van wiet op je brein.

Ander onderzoek heeft natuurlijk wel uitgewezen dat wiet niet alleen maar een positieve effecten heeft op je brein. Zo kan het bijvoorbeeld je geheugen aantasten. Maar, zoals we hier zien, weten we nog lang niet alle mogelijke therapeutische effecten van blowen.

“Cannabinoïden kunnen je breinactiviteit op verschillende manieren beïnvloeden,” benadrukt Ruthazer. “Je zou kunnen zeggen dat het zorgt voor een smeltkroes van verschillende signalen in je brein.”

