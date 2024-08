Wiet zou je lever beschermen voor de gevaren van alcohol

In januari 2018 besloot het California Department of Alcoholic Beverage Control een nieuwe richtlijn uit te schrijven: alcoholische dranken mogen er niet meer geïnfuseerd worden met marihuana. Natuurlijk weerhoudt dat niemand ervan te drinken en te blowen tegelijk, zeker nu de wetgeving daaromtrent wat lakser lijkt te worden.

Meer nieuws voor wie dat laatste interessant vindt: een reeks studies lijkt aan te tonen dat cannabis positieve effecten kan hebben op de lever. Al let je toch beter op voor je een hoop shots doet na je joint — of omgekeerd.

De studie toont aan dat drinkers die blowen opvallend minder kans hebben om leverziektes te ontwikkelen zoals hepatitis, cirrose, leversteatose, levercelcarcinoom en een aantal leverkankers. Onderzoekers van het National Institute of Scientific Research aan de Universiteit van Quebec hebben de dossiers van zo’n 320 000 patiënten met een geschiedenis van overmatig drankgebruik onderzocht.

“We stelden vast dat cannabisverslaafden eigenlijk beter beschermd zijn tegen alcoholgerelateerde leveraandoeningen”, vertelt Terence Bukong, hepatoloog en hoofdonderzoeker van deze studie.

Alcoholverslaafden die niet blowen hebben ongeveer 90% kans om een leveraandoening op te lopen, terwijl zware drinkers die kleine dosissen wiet consumeren maar 8% risico lopen. Cannabisverslaafden die veel drinken hebben op hun beurt maar 1,36% kans op een leveraandoening. Met andere woorden laat deze studie verstaan dat een grote consumptie van wiet het lichaam helpt strijden tegen ziektes die het gevolg zijn van overmatig alcoholgebruik.

Het gaat evenwel om een correlatiestudie gebaseerd op de algehele bevolking — opletten met overhaaste conclusies dus. Maar de studie lijkt een eerder verschenen onderzoek te bevestigen. Die vorige studie onderzocht 8 200 dossiers van patiënten en stelde vast dat “de minst zware gevallen van niet-alcoholische hepatische steatose zich bij grootverbruikers van marihuana voordoet”. De onderzoekers merkten ook op dat cannabisgebruikers een minder evenwichtig eetpatroon hebben dan niet-gebruikers. Ze krijgen meer calorieën, frisdrank en alcohol binnen, maar zijn minder vatbaar voor obesitas.

Volgende de hypothese van de onderzoekers, die onder leiding staan van een team van Stanford University School of Medicine, heeft dat te maken met wietconsumptie en aan een verlaagd insulinegehalte in nuchtere toestand. Dat zou de lever ook kunnen beschermen tegen niet-alcoholische leverziektes. Leveraandoeningen worden vaak geassocieerd met insulineresistentie en worden aangewakkerd door een opstapeling van vet, wat schade berokkent aan het glucosemetabolisme. Op die manier kan marihuana de lever ook beschermen tegen slechte eetgewoonten.

De ontstekingsremmende eigenschappen van cannabis zijn al langer bekend. Het lichaam beschikt over een systeem van endocannabinoïden, dat een invloed heeft op het geheugen, de eetlust en het immuunsysteem. De twee best bekende endocannabinoïdereceptoren zijn CB-1 en CB-2 en zijn overal in het lichaam aanwezig. Ook in de lever, waar ze een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van leverziektes. (CB-1 lijkt schade te berokkenen aan de lever, terwijl CB-2 de lever net beschermt.)

Een lever verwerkt cannabis naargelang de manier waarop die geconsumeerd wordt. En de therapeutische effecten van marihuana hangen hoofdzakelijk af van twee componenten: tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). “Je moet een evenwicht vinden tussen CB-1 en CB-2”, legt Terence Bukong uit. “Hoe je de exacte dosis consumeert om er enkel de therapeutische effecten aan over te houden, weten we nog niet.”



Anderzijds heeft een verantwoorde alcoholconsumptie ook een positieve invloed op de gezondheid. Wanneer alcohol in je bloedsomloop terechtkomt, lokt dat een immuunrespons uit. De alcohol verbindt zich dan aan afweercellen waardoor er ontstekingseiwitten vrijkomen, interleukines genaamd.

Interleukines zijn een type cytokines; moleculen die gebruikt worden in de intercellulaire communicatie. In dit geval zorgen ze voor een aaneenschakeling van infecties wanneer witte bloedcellen uit de lever in contact komen met vrijgelaten bacteriële cellen. Alcoholmisbruik maakt je darmwand makkelijker doordringbaar, wat ervoor zorgt dat bacteriële toxinen zich over heel je lichaam verspreiden.

“Als je overdrijft met alcohol, loop je het risico dat je darm lekt”, legt Bukong uit. “De bacterie wordt overgebracht van je darm naar de leverpoortader en gaat zo naar de lever. De lever herkent die ziektekiemen en begint ontstekende cytokines aan te maken.”

Hoe vaker het gebeurt, hoe meer ontstekingen er ontstaan, wat op zijn beurt dan weer littekens kan veroorzaken die fibrose worden genoemd. Die littekens kunnen leiden tot een cirrose. Dat is een verharding van het zachte leverweefsel die een dodelijk leverfalen tot gevolg kan hebben. Cirrose en hepatitis B zijn de twee belangrijkste risicofactoren voor leverkanker. Geloof mij, je wil echt geen leverontsteking.

Cytokines kunnen ons helpen om te meten hoe groot de schade is die door alcohol werd veroorzaakt aan de darmen, de lever, de hersenen en andere organen. Daarnaast zijn het ook handige biomarkers om alcoholgerelateerde problemen op te sporen. In een studie die in december gepubliceerd werd, hebben onderzoekers van de Universiteit van Colorado in Boulder het niveau van interleukines gemeten bij 66 drinkers, waarvan sommigen ook blowen. Ze hebben vastgesteld dat mensen die cannabis roken minder circulerende cytokines hebben, wat “doet vermoeden dat cannabinoïden de schade verbonden aan alcoholgebruik kunnen inperken”.

De studie van de Universiteit van Colorado was kleinschalig, maar ze maakt het mogelijk de infectiemarkers te lokaliseren waar meer onderzoek naar moet gebeuren. De volgende stap is het onderzoek naar het effect van wiet op de lever op cellulair niveau. Ook het verschil in THC- en CBD-gehalte, dat sterk varieert naargelang de soort cannabis, moet bestudeerd worden.

“Ik denk dat we verder zullen moeten gaan om de moleculaire mechanismen in detail bloot te leggen en de potentiële neveneffecten op te lijsten”, vertelt Bukong. “We mogen geen haastige conclusies trekken uit deze gegevens. De komende twee jaar zullen we er meer over te weten komen.”

Dit artikel verscheen eerder op VICE US